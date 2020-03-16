«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Ростовом»

В матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях выиграл у «Ростова» со счетом 3:1.
После победы пресс-служба московского клуба опубликовала в твиттере фото из раздевалки.
- Набрав три очка, «Локо» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
- «Ростов» занимает четвертое место.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Официальный твиттер «Локомотива»