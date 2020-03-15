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    «Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Ростовом»

    В матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях выиграл у «Ростова» со счетом 3:1.

    После победы пресс-служба московского клуба опубликовала в твиттере фото из раздевалки.

    • Набрав три очка, «Локо» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
    • «Ростов» занимает четвертое место.

    Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

    Аршавин: «У «Ростова» нет солидности и духа победителя»

    Источник: Официальный твиттер «Локомотива»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8679

      parevg 1 час назад

      Молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1380

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Красавцы локо!)

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