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  • «Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Ростовом»

«Локомотив» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Ростовом»

16 марта 2020, 07:39
2

В матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» в гостях выиграл у «Ростова» со счетом 3:1.

После победы пресс-служба московского клуба опубликовала в твиттере фото из раздевалки.

  • Набрав три очка, «Локо» поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата.
  • «Ростов» занимает четвертое место.

Хеведес – после победы над «Ростовом»: «Нереально играть, когда мир находится в такой ситуации»

Аршавин: «У «Ростова» нет солидности и духа победителя»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив
Комментарии (2)
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Mister_Tomsk
1584334986
Красавцы локо!)
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Антибиотик
1584374941
Молодцы, за последние несколько игр наконец-то проявили стремление и желание играть. Очень важная победа!
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