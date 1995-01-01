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    Аршавин: «У «Ростова» нет солидности и духа победителя»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

    «Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да.

    Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всe равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя», – отметил Аршавин.

    • «Ростов» после зимней паузы по разу победил, сыграл вничью и проиграл.
    • В турнирной таблице РПЛ донская команда идет на четвертом месте.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5257

      paracetamol 29 минут назад

      Да уж. Что-то в команде не так!

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      Рейтинг: +581

      Play 1 час назад

      Удачная игра Ростова это палка о двух концах, если они всё же снова завоюют медали, снова удачно выступят в Европе, команду снова разберут на детали, этого не избежать - Байрамян, Шомуродов, Норман, Чистяков, это игроки на которых будет большой спрос, и от хороших денег никто не откажется. И вот каково болельщикам, вроде и хочется, чтобы команда добивалась успеха, и в то же время понимаешь, что лидеров потом опять разберут, всё придётся начинать сначала, сизифов камень.

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      Рейтинг: +10278

      vladimir-7 1 час назад

      Ростов играл на победу, а вот Локомотив построил игру на контратаках
      и команда Локо была очень удивлена, когда забили первые два гола.
      Просто повезло Локомотиву.

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      Рейтинг: +7053

      mihail200606 1 час назад

      Ну а с чего им взяться.. Время нужно, стабильное развитие..

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      Рейтинг: +1380

      Mister_Tomsk 2 часа назад

      Ростов хорошая команда, но есть недоработки, есть. Надеюсь на следующий сезон исправят все)

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      Рейтинг: +554

      nominum 3 часа назад

      Ну если Валерий Георгиевич останется с Ростовом, то всё будет. Первый сезон только в атакующий футбол играют. Откуда ж ему взяться, духу победителя? Но у Ростова всё впереди.

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