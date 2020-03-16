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Аршавин: «У «Ростова» нет солидности и духа победителя»

16 марта 2020, 06:29
13

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да.

Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всe равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя», – отметил Аршавин.

  • «Ростов» после зимней паузы по разу победил, сыграл вничью и проиграл.
  • В турнирной таблице РПЛ донская команда идет на четвертом месте.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Аршавин Андрей
Комментарии (13)
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nominum
1584332045
Ну если Валерий Георгиевич останется с Ростовом, то всё будет. Первый сезон только в атакующий футбол играют. Откуда ж ему взяться, духу победителя? Но у Ростова всё впереди.
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Mister_Tomsk
1584335019
Ростов хорошая команда, но есть недоработки, есть. Надеюсь на следующий сезон исправят все)
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mihail200606
1584336840
Ну а с чего им взяться.. Время нужно, стабильное развитие..
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vladimir-7
1584338829
Ростов играл на победу, а вот Локомотив построил игру на контратаках и команда Локо была очень удивлена, когда забили первые два гола. Просто повезло Локомотиву.
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Play
1584339798
Удачная игра Ростова это палка о двух концах, если они всё же снова завоюют медали, снова удачно выступят в Европе, команду снова разберут на детали, этого не избежать - Байрамян, Шомуродов, Норман, Чистяков, это игроки на которых будет большой спрос, и от хороших денег никто не откажется. И вот каково болельщикам, вроде и хочется, чтобы команда добивалась успеха, и в то же время понимаешь, что лидеров потом опять разберут, всё придётся начинать сначала, сизифов камень.
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paracetamol
1584341739
Да уж. Что-то в команде не так!
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portero
1584345406
Думаю поспешные выводы, просто в игре с Локо непруха, у Локо залетало, а у Ростова в воротчика летело...
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fhnv
1584353576
Карпину скажи он тебе скажет по духу пару слов
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zigbert
1584378925
Без элементов везения в пользу Локомотива в этой игре не обошлось.
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