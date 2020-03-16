Аршавин: «У «Ростова» нет солидности и духа победителя»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал победу «Локомотива» над «Ростовом» (3:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Я ожидал более близкой борьбы между командами. «Локомотив» уверенно победил, и вот это неожиданно. Ожидал ли я, что «Локомотив» мог победить? Да.

Мне кажется, «Ростову» не хватает духа победителя. В данной конфигурации команда всe равно молодая. Если бы на месте «Ростова» в матче с ЦСКА был «Зенит» или тот же «Локомотив», то эти команды уверенно бы довели дело до победы. У «Ростова» нет солидности и духа победителя», – отметил Аршавин.