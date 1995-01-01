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    Медведев – о разгроме «Урала»: «Это отражение, как «Зенит» серьезно готовился. Могли забить минимум 12 голов»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1). Хет-триком отметился Сердар Азмун.

    «Это отражение того, как серьeзно команда готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артeм Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Себастьян Дриусси, играл разнообразно.

    Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», – цитирует Медведева ТАСС.

    • Лучшим игроком матча признали Азмуна.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
    • Чемпионат России на следующей неделе могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: ТАСС

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +574

      Makaweli 17 минут назад

      Когда ты эти слова скажешь в еврокубках?

      0
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      Рейтинг: +3235

      Литейный4 18 минут назад

      Просто Зенит решил показать мастер класс. Гыгыгы

      4
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      Рейтинг: +5240

      paracetamol 18 минут назад

      Всегда бы так! Могут ведь, если захотят, да, видать, не всегда хотят. Зарплата нехилая капает...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1863

      general.lizyukov 51 минуту назад

      Барсе три забейте, выйопщики.
      А если молдавский шериф позовете, так все 20 закатаете. Ещё есть мозамбикский Сунгу есть - может все 100 закатите.

      0
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      Рейтинг: +38368

      portero 2 часа назад

      А к Локо и Уфе что не готовились, или Семак всё об защите беспокоился???

      0
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      Рейтинг: +10151

      Garrincha58 3 часа назад

      с такой защитой Зенит забивал голы и так с трудом видно индивидуальное мастерство на среднем уровне если бы вновь вместо Урала играла Уфа неизвестно забил бы Зенит хотя бы один а Медведев просто в футболе дилетант

      2
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      Рейтинг: +1375

      Boeung777 3 часа назад

      А вы посмотрите статистику последних лет Урала и Зенита. Урал тоже постоянный поставщик ... Хорошего настроения Миллеру

      1
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      Рейтинг: -93

      Аден 4 часа назад

      вонючкин представитель медведефф признал, что было проплачено за 12 голешников. Либо бабосы по дороге чуток подербанили. ха-ха-ха

      0
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      Рейтинг: -3785

      gosproektikabinet 4 часа назад

      заплатили за 7 только

      1
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      Рейтинг: +26

      Валя Ромашина 4 часа назад

      В России футбол находится судя по этому матчу не грани деградации. Футболисты получают миллионы из наших налогов... И не о чем не беспокоятся.

      1
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      Рейтинг: +574

      Makaweli > Валя Ромашина 12 минут назад

      Безнаказанность порождает Без законность!

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