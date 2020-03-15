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  • Медведев – о разгроме «Урала»: «Это отражение, как «Зенит» серьезно готовился. Могли забить минимум 12 голов»

Медведев – о разгроме «Урала»: «Это отражение, как «Зенит» серьезно готовился. Могли забить минимум 12 голов»

15 марта 2020, 01:40
13

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1). Хет-триком отметился Сердар Азмун.

«Это отражение того, как серьeзно команда готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артeм Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Себастьян Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», – цитирует Медведева ТАСС.

  • Лучшим игроком матча признали Азмуна.
  • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Чемпионат России на следующей неделе могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Медведев Александр
Комментарии (13)
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моэм
1584243448
Не вижу ничего особенного , чтобы петь дифирамбы , поскольку крупный счёт вполне закономерен ... у Урала сейчас наблюдается спад , а у Зенита вышли и Дзюба и Азмун .
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Валя Ромашина
1584246086
В России футбол находится судя по этому матчу не грани деградации. Футболисты получают миллионы из наших налогов... И не о чем не беспокоятся.
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Boeung777
1584250363
А вы посмотрите статистику последних лет Урала и Зенита. Урал тоже постоянный поставщик ... Хорошего настроения Миллеру
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Garrincha58
1584251761
с такой защитой Зенит забивал голы и так с трудом видно индивидуальное мастерство на среднем уровне если бы вновь вместо Урала играла Уфа неизвестно забил бы Зенит хотя бы один а Медведев просто в футболе дилетант
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portero
1584254800
А к Локо и Уфе что не готовились, или Семак всё об защите беспокоился???
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general.lizyukov
1584259460
Барсе три забейте, выйопщики. А если молдавский шериф позовете, так все 20 закатаете. Ещё есть мозамбикский Сунгу есть - может все 100 закатите.
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paracetamol
1584261476
Всегда бы так! Могут ведь, если захотят, да, видать, не всегда хотят. Зарплата нехилая капает...
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Makaweli
1584261488
Когда ты эти слова скажешь в еврокубках?
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ZENIT***
1584277802
А мы болеем за ЗЕНИТ! ,,,МЕНЯ ТУТ ДАВЕЧА ЗАБАНИЛИ ПОЖИЗНЕННО -: "ЗА НЕУВАЖЕНИЕ К ВЛАСТИ"!!! ,,И что мне Вам сказать после этого??? Зенит, отдельно,,,мухи,медведи и и.д. отдельно!
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zigbert
1584374539
Настраиваться так надо на каждую игру.
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