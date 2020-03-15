Медведев – о разгроме «Урала»: «Это отражение, как «Зенит» серьезно готовился. Могли забить минимум 12 голов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил исход матча 22-го тура РПЛ против «Урала» (7:1). Хет-триком отметился Сердар Азмун.

«Это отражение того, как серьeзно команда готовилась после двух безголевых ничьих. Тренерский штаб скорректировал игру команды. Ребята вышли заряженными, с первой минуты играли в атакующий футбол. Состав, где впереди Артeм Дзюба и Сердар Азмун, а вторым эшелоном шли Малком и Себастьян Дриусси, играл разнообразно.

Могли забить минимум 12 голов, ну пять голевых моментов точно не реализовали. Самое важное, что был очень правильный настрой, команда выглядела единым целым, сыграла вдохновенно», – цитирует Медведева ТАСС.