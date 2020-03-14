«Спартак» впервые при Тедеско одержал волевую победу

В 22-м туре РПЛ «Спартак» впервые при главном тренере Доменико Тедеско одержал волевую победу – повержен «Оренбург» (3:1). Немец работает в России с октября.
Три очка позволили спартаковцам подняться на восьмое место в таблице. «Оренбург» занимает 11-ю строчку.
- В текущем сезоне РПЛ «Спартак» проиграл больше раз, чем выиграл.
- В следующем туре москвичи должны встретиться с «Арсеналом».
- На следующей неделе чемпионат России могут приостановить из-за пандемии коронавируса.
Источник: Бомбардир.ру