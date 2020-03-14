«Спартак» впервые при Тедеско одержал волевую победу

В 22-м туре РПЛ «Спартак» впервые при главном тренере Доменико Тедеско одержал волевую победу – повержен «Оренбург» (3:1). Немец работает в России с октября.

Три очка позволили спартаковцам подняться на восьмое место в таблице. «Оренбург» занимает 11-ю строчку.