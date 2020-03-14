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«Спартак» впервые при Тедеско одержал волевую победу

14 марта 2020, 19:31
21

В 22-м туре РПЛ «Спартак» впервые при главном тренере Доменико Тедеско одержал волевую победу – повержен «Оренбург» (3:1). Немец работает в России с октября.

Три очка позволили спартаковцам подняться на восьмое место в таблице. «Оренбург» занимает 11-ю строчку.

  • В текущем сезоне РПЛ «Спартак» проиграл больше раз, чем выиграл.
  • В следующем туре москвичи должны встретиться с «Арсеналом».
  • На следующей неделе чемпионат России могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (21)
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NEONFOL
1584207323
вы все гавно, идите ласкайте орально статьи про зенит, вы только на это способны, тявкаете как малолетки, позор бомжам и их тупым болелам, ахахахах
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Вар Яг
1584214110
Волевая победа была с ЦСКА
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ivany4
1584215767
Дай Бог не последняя! Но если оценивать по справедливости, то игры как таковой не было. Были сплошные эмоции, подкрепленные удачей и небольшим мастерством. Всех КБ с победой!!!
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Plyash
1584223258
Спартачи,не слушайте никого из ниже тявкающих,просто радуйтесь за свою команду,любите и доверяйте нашей молодёжи,тренеру и тогда всё у нас будет хорошо. Будет лес и будут зайцы.Всех с победой.
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Диктор
1584240698
Всех с победой красно белая братия.Команде удачи и фарта.
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Добрый Бобер
1584247380
В остальных матчах тоже нужно побеждать.
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maygli
1584266254
А за что Тедеско получил жёлтую карточку? Я пропустил этот момент.
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subbotaspartak
1584269520
Дальше,дальше идём. Ждём...
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aaaaahhhh
1584300952
Всё бывает в первый раз!:))
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zigbert
1584352075
Тяжело пришлось в этой игре Спартаку. Тем приятней такая волевая победа.
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