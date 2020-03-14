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    «Спартак» впервые при Тедеско одержал волевую победу

    В 22-м туре РПЛ «Спартак» впервые при главном тренере Доменико Тедеско одержал волевую победу – повержен «Оренбург» (3:1). Немец работает в России с октября.

    Три очка позволили спартаковцам подняться на восьмое место в таблице. «Оренбург» занимает 11-ю строчку.

    • В текущем сезоне РПЛ «Спартак» проиграл больше раз, чем выиграл.
    • В следующем туре москвичи должны встретиться с «Арсеналом».
    • На следующей неделе чемпионат России могут приостановить из-за пандемии коронавируса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2020 19:31
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2295

      playsh 13 минут назад

      Спартачи,не слушайте никого из ниже тявкающих,просто радуйтесь за свою команду,любите и доверяйте нашей молодёжи,тренеру и тогда всё у нас будет хорошо.
      Будет лес и будут зайцы.Всех с победой.

      0
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      Рейтинг: +4472

      ivany4 2 часа назад

      Дай Бог не последняя!
      Но если оценивать по справедливости, то игры как таковой не было.
      Были сплошные эмоции, подкрепленные удачей и небольшим мастерством.
      Всех КБ с победой!!!

      3
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      Рейтинг: +3969

      JTherry > ivany4 2 часа назад

      сегодня играл самый молодой состав Спартака в ХХI веке, мастерства пока не успели набраться... с волевой победой!!!

      4
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      Рейтинг: +49

      Вар Яг 2 часа назад

      Волевая победа была с ЦСКА

      1
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    • ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL 4 часа назад

      вы все гавно, идите ласкайте орально статьи про зенит, вы только на это способны, тявкаете как малолетки, позор бомжам и их тупым болелам, ахахахах

      1
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      ...
      Рейтинг: +8637

      parevg > NEONFOL 4 часа назад

      У группы "крематорий", есть песня "павлик морозов" - второй куплет про бората, литейного, аларма и фрола. Но, я думаю, что это один школьник с 4 никами...

      5
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      ...
      Рейтинг: +2305

      Борат > parevg 4 часа назад

      Хорёк, у тебя пластинку заело ?
      Я такое г-но не слушаю , так что не в курсе о чём ты тут кукарекаешь !
      Гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3969

      JTherry > parevg 1 час назад

      эти ники поддерживаются админами сайта для хайпа, больше хайпа, значит больше читают их статьи, при желании админов, этих одиозных алармов-боратов давно уже забанили, засрали все ветки... тошно читать варево этих балбесов-малолеток

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > Борат 1 час назад

      Зацепило )))

      1
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      Рейтинг: +22186

      VVM1964 > JTherry 1 час назад

      Очень верно замечено , вот только дорожка эта опасная - адекватные люди покидают сайт , я уже не вижу очень многих , оно и понятно - заходишь поделиться мнениями , впечатлениями , а взамен ....((( , да вот только эти обезьяны тут выпендриваются только перед людьми , как только останутся среди равных - интерес пропадет и они тоже растворятся , а кто останется ???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2305

      Борат 5 часов назад

      Посмотрел обзор матча - какое же спартак г*вно ! Оренбургу наверное очень обидно проигрывать такому шлаку ! Позор рылам! Гыгы

      -3
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      ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL > Борат 4 часа назад

      матч не самый лучший это да, но в данной ситуации и это норм, а не позор покупать судей и делать фарм клубы в чемпионате? помогать им игроками основы? не позор развесосать народные деньги на всяких бразильцев, не позор развепроводить махинации и покупать игроков за полтинник, задумайся глупец, если есть чем

      4
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      ...
      Рейтинг: +8637

      parevg > Борат 4 часа назад

      А то что газпрому принадлежит 3 команды в лиге - не позор??? самое страшное в этой ситуации- это уничтожение конкуренции и честной борьбы в чемпионате, и, как следствие, деградация клубного футбола. Что творят с нашими "лидерами чемпионата" в Европе, кроме как изнасилованием не назовешь. Но Миллеру и Медведеву пофигу, они купили трансляции и канал, по которому транслируют ( точнее не транслируют) это позорище, и по которому нахваливают зенит со всех сторон. Захватили РФС и КДК, в которых принимаются важнейшие решения по турниру... Ввели ВАР, который обеспечивается матч тв(газпром-медиа, кто не знал), который принимает очень странные решения.... и самое смешное, что это всё за наш с вами счёт)))) госмонополия тратит на всё это мероприятие (которое плюс ко всему ещё и жуть как убыточно) гос.деньги...

      Но, к сожалению, школьнику этого не понять...

      4
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      ...
      Рейтинг: +471

      ВасяК > Борат 3 часа назад

      А я сейчас посмотрел,матч с Уралом,ну это цирк какой то!!!Урал, никогда так открыто не играл!!!

      1
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      Рейтинг: +66

      БеZуМныЙ 5 часов назад

      Тедеско еще увидит всю красоту ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +3175

      Литейный4 5 часов назад

      Этот физрук в трениках с неуравновешенной психикой заведёт свиней в Пердив. И закончится мазутный проект крахом. Гыгыгы

      3
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      ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL > Литейный4 4 часа назад

      газпром рухнет, там и окажется вамш недоклуб без истории и принципов, ваше нападение сегодня как в анегдоте, встречаются бревно, мусульманин и одноногий бразилец абилардо, ахахах, слили чемпионат, на месте остальных клубов бы перестали играть с питером, это позор сьраны, гордись лошок))) ахахах лолололол

      2
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      Рейтинг: +1580

      alarm 5 часов назад

      а эта волевая победа никак не связана с мастерски исполненным забегом фердуна в судейскую в перерыве матча?

      4
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      ...
      Рейтинг: +534

      NEONFOL > alarm 4 часа назад

      сопливых забыли спросить, иди соси у своих воров газовиков, ахахах)))

      2
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      Рейтинг: +3969

      JTherry > alarm 2 часа назад

      мюллеру судейскую приносят в кабинет для расчета)))

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