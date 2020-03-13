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  • Винисиус: «Выбрал «Реал», а не «Барселону», потому что хотел играть за величайший клуб»

Винисиус: «Выбрал «Реал», а не «Барселону», потому что хотел играть за величайший клуб»

13 марта 2020, 22:49
7

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону». Тогда игроку было 16 лет.

«Трансферная ситуация развивалась после чемпионата Южной Америки для футболистов не старше 17 лет. Предложения сделали «Барселона» и «Реал». На принятие решения было три дня. Выбрал «Реал», потому что хотел играть за величайший клуб», – сказал Винисиус FourFourTwo.

  • Игрок на рынке стоит 50 миллионов евро.
  • В сезоне Примеры Винисиус забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Реал» в таблице идет вторым.

Источник: FourFourTwo
Испания. Примера Бразилия. Серия А Барселона Реал Винисиус
Комментарии (7)
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acor94
1584129607
ничего против винисиуса не имею, но очень инетересно, были ли игроки, которые сразу заявляли что переходят в тот или иной клуб только изза денег?
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Cules2013
1584131660
ой, ну это понятно, чтобы ещё мог сказать игрок Реала, нам таких даром не нужно
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BRO_football
1584136507
В РПЛ надо было переходить. Всё величайшие клубы только здесь играют
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Jurabay
1584140610
Лично мое мнение этот футболист больше подходит на дворовый футбол.
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diego delgado
1584165391
Как по мне игрок довольно переоцененный.бей-беги по бразильски.
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wobaekat
1584177790
Так а Реал-то почему выбрал в итоге?
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KIENDJIN
1584306799
Забил слабейшей Барсе за последнии 5 лет, полная штаны негритянская улыбка. Все равно Барса чемпион Испании!
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