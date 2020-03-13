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    Винисиус: «Выбрал «Реал», а не «Барселону», потому что хотел играть за величайший клуб»

    Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону». Тогда игроку было 16 лет.

    «Трансферная ситуация развивалась после чемпионата Южной Америки для футболистов не старше 17 лет. Предложения сделали «Барселона» и «Реал». На принятие решения было три дня. Выбрал «Реал», потому что хотел играть за величайший клуб», – сказал Винисиус FourFourTwo.

    • Игрок на рынке стоит 50 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры Винисиус забил два гола, сделал результативный пас.
    • «Реал» в таблице идет вторым.

    Источник: FourFourTwo

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    13.03.2020 22:49
    Комментарии7
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      Рейтинг: +37

      diego delgado 3 часа назад

      Как по мне игрок довольно переоцененный.бей-беги по бразильски.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Jurabay 10 часов назад

      Лично мое мнение этот футболист больше подходит на дворовый футбол.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +997

      FENIX-SL > Jurabay 10 часов назад

      дворовый футбол порой приятнее смотреть чем ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ в твоей стране, олух

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7431

      BRO_football 11 часов назад

      В РПЛ надо было переходить. Всё величайшие клубы только здесь играют

      0
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      Рейтинг: +2291

      Борат 11 часов назад

      Хотел играть за величайший клуб, а играет за сливочную клоаку ! Гыгы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9462

      Cules2013 12 часов назад

      ой, ну это понятно, чтобы ещё мог сказать игрок Реала, нам таких даром не нужно

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      Рейтинг: +982

      acor94 13 часов назад

      ничего против винисиуса не имею, но очень инетересно, были ли игроки, которые сразу заявляли что переходят в тот или иной клуб только изза денег?

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