Винисиус: «Выбрал «Реал», а не «Барселону», потому что хотел играть за величайший клуб»

Футболист мадридского «Реала» Винисиус Жуниор объяснил, почему в 2017 году перешел в столичный клуб, а не в «Барселону». Тогда игроку было 16 лет.

«Трансферная ситуация развивалась после чемпионата Южной Америки для футболистов не старше 17 лет. Предложения сделали «Барселона» и «Реал». На принятие решения было три дня. Выбрал «Реал», потому что хотел играть за величайший клуб», – сказал Винисиус FourFourTwo.