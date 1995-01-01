Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Матчи «Зенита» с 16 марта по 30 апреля смогут посещать не более тысячи человек

    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства о мерах по противодействию распространению в городе коронавируса.

    Согласно документу, в Петербурге с 16 марта по 30 апреля 2020 года запрещено проводить массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

    Под ограничения попадают домашние матчи футбольного клуба «Зенит».

    Команда Сергея Семака в течение вышеуказанного периода должна провести на своем поле два матча чемпионата – против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).

    Субботняя игра против «Урала» под запрет не попадает, поскольку пройдет до вступления его в силу.

    Источник: Сайт администрации Санкт-Петербурга

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:52
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2177

      Иван_Невский 5 минут назад

      завтра закрытие сезона для большинства болел, в тысячу даже фанов никак не вписать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +604

      juvseriy 1 час назад

      Билеты по 1 млн рублей будут продавать наверно)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38267

      portero 2 часа назад

      Прогнулись в Питере даже круче чем в Москве, в 5 раз.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1584

      ZENIT****** > portero 23 минуты назад

      Это точно,перестраховались.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Artemka444 2 часа назад

      дальше будет тока хуже!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 2 часа назад

      Что творят гады. В России нет больных этой хренью.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      valkam72 2 часа назад

      На ветках про зенит никогда комментов болел других клубов нет. Ибо всем покуй на зенит. Сейчас меня бомжи заминусуют.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2177

      Иван_Невский > valkam72 10 минут назад

      ты со своих клонов наставь сам себе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +418

      FROL001 2 часа назад

      Без зрителей на стадионе очень тоскливо будет.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4530

      GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      Какие же дебилы, в Петербурге нет ни одного случая заражения. На весь мир всего 100к челвоек, в мире более 7 млрд человек.

      Одним из худших дней для Коронавируса было 10 февраля.
      В тот день - 108 человек в Китае умерли от коронавируса.
      НО, в тот же день ...
      26 283 человека умерли от рака
      24 641 человек умерли от болезней сердца
      4300 человек умерли от диабета,
      и в этот день, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в 28 раз.
      Более того,
      комары убивают 2740 человек каждый день,
      ЛЮДИ убивают 1300 человек каждый день
      змеи убивают 137 человек каждый день.

      Сделайте глубокий вдох и вымойте руки !!!!!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2983

      Литейный4 > GoldPlayFIFARus9 3 часа назад

      Первый заболел. Но это капля в море по сравнению с обычным гриппом.

      В Ленинградской области выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом 13 марта сообщает ТАСС.
      Положительный тест на вирус сдала жительница города Кудрово. Недавно она вернулась из Италии. Женщину доставили в Боткинскую больницу Петербурга.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +120

      AleSan4es > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Б.л.я вот ты и.д.и.о.т! Ты сравнил, сравни сколько человек болеют раком, болезнью сердца и диабетом! И ты идиот что этого не понимаешь

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      mamba9090909 > GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      В Китае 10 февраля, в Италии ВЧЕРА 180 чел. Рак, болезнь сердца, диабет, тем более самоубийства и прочее, не передаются воздушно-капельно, от человека к человеку, а эта зараза распространяется. Чем больше скопление людей, тем большая вероятность распространения эпидемии.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      mamba9090909 > AleSan4es 2 часа назад

      Ты знаешь случаи заражения болезнью сердца или рака? Или все и.д.и.о.т.ы, а ты один такой росветлённый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4530

      GoldPlayFIFARus9 > mamba9090909 1 час назад

      Ежегодно от гриппа в мире умирает от 300 до 650 тысяч человек. Передаётся воздушно-капельным путём.
      Умерло же от этой брехни в мире 0.0000008%.
      Также советую вспомнить это:
      1999/2000: 2000 год убьет нас всех (проблема программирования 2000 года).
      2001: инфекция сибирской язвы убьет нас всех.
      2002: Вирус Западного Нила убьет нас всех.
      2003: SARS убьет нас всех (тяжелый острый респираторный синдром).
      2005: птичий грипп убьет нас всех.
      2006: E.Coli собирается убить нас всех.
      2008: плохая экономика убьет нас всех.
      2009: Свиной грипп убьет нас всех.
      2010: BP Oil собирается убить нас всех.
      2011: Obamacare собирается убить нас всех.
      2012: "Конец света", предсказанный Майя убьет нас всех.
      2013: Северная Корея убьет нас всех.
      2014: Эбола убьет нас всех.
      2015: Диснейская Корь и ИГИЛ убьют нас всех.
      2016: Зика убьет нас всех.
      2017: Фальшивые новости убьют нас всех.
      2018: Караваны мигрантов в Мексике убьют нас всех.
      2019: Корь убьет нас всех.
      2020: Коронавирус убьет нас всех.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1484

      mamba9090909 > GoldPlayFIFARus9 58 минут назад

      Насчёт гриппа согласен. Этот вирус тоже из той же серии. К тому же птичьи, поросячьи, атипичные..... гораздо опаснее, так как они затрагивают всех, а этот, на 90%, людей старше 80, у которых иммунитет совсем ослаблен.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2177

      Иван_Невский > GoldPlayFIFARus9 6 минут назад

      в этот раз прозомбировали и нажились на теме очень хорошо, а главное что все правители боятся не принять в этом участие, потому как их могут подвергнуть жесткой атаке более серьёзным вирусом мутантом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5217

      paracetamol 3 часа назад

      У страха глаза велики!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3524

      3a zenit 3 часа назад

      дебелизм полный

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75257
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru