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  • Матчи «Зенита» с 16 марта по 30 апреля смогут посещать не более тысячи человек

Матчи «Зенита» с 16 марта по 30 апреля смогут посещать не более тысячи человек

13 марта 2020, 14:52
25

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства о мерах по противодействию распространению в городе коронавируса.

Согласно документу, в Петербурге с 16 марта по 30 апреля 2020 года запрещено проводить массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Под ограничения попадают домашние матчи футбольного клуба «Зенит».

Команда Сергея Семака в течение вышеуказанного периода должна провести на своем поле два матча чемпионата – против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).

Субботняя игра против «Урала» под запрет не попадает, поскольку пройдет до вступления его в силу.

Источник: Сайт администрации Санкт-Петербурга
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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中國冠狀病毒
1584101818
Да сделаете уже паузу во всех, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ турнирах. Без зрителей- это не футбол!
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Иван_Невский
1584104821
чинуши всё таки подонки, гнуться кто как может , а в Ленинградской области 300 человек. скоро примут не больше трех. с расстрелом на месте за неповиновение.
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3a zenit
1584105833
дебелизм полный
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GoldPlayFIFARus9
1584108262
Какие же дебилы, в Петербурге нет ни одного случая заражения. На весь мир всего 100к челвоек, в мире более 7 млрд человек. Одним из худших дней для Коронавируса было 10 февраля. В тот день - 108 человек в Китае умерли от коронавируса. НО, в тот же день ... 26 283 человека умерли от рака 24 641 человек умерли от болезней сердца 4300 человек умерли от диабета, и в этот день, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в 28 раз. Более того, комары убивают 2740 человек каждый день, ЛЮДИ убивают 1300 человек каждый день змеи убивают 137 человек каждый день. Сделайте глубокий вдох и вымойте руки !!!!!
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valkam72
1584109231
На ветках про зенит никогда комментов болел других клубов нет. Ибо всем покуй на зенит. Сейчас меня бомжи заминусуют.
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Artemka444
1584110178
дальше будет тока хуже!!!
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portero
1584110575
Прогнулись в Питере даже круче чем в Москве, в 5 раз.
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Иван_Невский
1584119218
завтра закрытие сезона для большинства болел, в тысячу даже фанов никак не вписать.
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Владислав Vlad
1584122052
22 апреля - референдум. До этого времени нельзя допустить, что бы собирались митинги и т.п. Нам Украины хватило, где в основном были фанаты. Жаль, конечно, что опустошают стадионы, но наверху страхуются - нужно провести референдум без каких-либо эксцессов. А все байки про то, что идёт апокалипсис - просто байки. Каждая страна ищет, как выгодно воспользоваться новостями про коронавирус. Россия не исключение.
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Lilipyt
1584138312
Вот какой смысл? Лучше тогда вообще закрыть стадион для посещения. От одной тысячи вида и атмосферы на большом стадионе не прибавится.
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