Матчи «Зенита» с 16 марта по 30 апреля смогут посещать не более тысячи человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление Правительства о мерах по противодействию распространению в городе коронавируса.

Согласно документу, в Петербурге с 16 марта по 30 апреля 2020 года запрещено проводить массовые мероприятия с числом участников более одной тысячи человек.

Под ограничения попадают домашние матчи футбольного клуба «Зенит».

Команда Сергея Семака в течение вышеуказанного периода должна провести на своем поле два матча чемпионата – против «Крыльев Советов» (5 апреля) и «Сочи» (26 апреля).

Субботняя игра против «Урала» под запрет не попадает, поскольку пройдет до вступления его в силу.