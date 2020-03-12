Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бабаев – об ограничении количества болельщиков на домашних матчах ЦСКА: «Клуб понесет очень серьезные потери»

Бабаев – об ограничении количества болельщиков на домашних матчах ЦСКА: «Клуб понесет очень серьезные потери»

12 марта 2020, 16:53
13

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как скажется на клубе запрет на проведение массовых мероприятий.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин ввел указ о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек.
  • ЦСКА в марте сыграет дома с «Уфой» и «Зенитом».

– Очень тяжелая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Форс-мажор. Клуб понесет очень серьезные потери в связи с тем, что мы проведем домашние игры с «Уфой» и «Зенитом» без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь...

– Каковы финансовые потери клуба в связи с тем, что матчи с «Уфой» и «Зенитом» смогут посетить не более 5 тысяч человек?

– По предварительным подсчетам это около 60 миллионов рублей. Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделенными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьевки.

– Какое решение принято по болельщикам «Уфы» и «Зенита»?

– Несмотря на потери клуба, о которых я сказал выше, мы предоставим гостевую квоту в процентном соотношении, предусмотренном регламентом. Сейчас идут подсчеты. Потому что в эти 5 тысяч человек входят и футболисты, и тренерский штаб, и сотрудники охраны и так далее. Пока не могу сказать, сколько болельщиков «Зенита» смогут посетить игру на «ВЭБ Арене».

– А «Уфы»?

– С «Уфой» мы уже договорились. Выделим 50 билетов. По «Зениту» станет понятно чуть позже.

«Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бабаев Роман
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
кто там
1584021881
Да вас дурней поддерживай не поддерживай - результат один и тот же - химия хончаренко хреновая.
Ответить
bset
1584021998
Езжайте в Химки химию показывать
Ответить
порт
1584024003
А что, на вэб арену ходят больше 5 тыс?
Ответить
vladimir-7
1584026675
Интересно, хочу пригласить на свой день рождения 10 человек, но мне управляющая компания, обслуживающая дом, заявляет, что она мне, собственнику квартиры, разрешает пригласить только 4 человека. И, что я должен с этим согласиться, конечно нет. Так и здесь, как это какой-то Собянин, запрещает собственникам стадионов приглашать к себе столько людей, сколько хотят придти к нему в гости и они готовы их (гостей) принять.
Ответить
Владислав Vlad
1584034427
Читаю - сегодня от коронавируса в Италии погибло 200 человек. Стало интересно, а вообще, сколько в день человек умирает не от коронавируса? Итак - Италия в 2019г. Население 60 000 000 чел. Смертность 1% в год. - 600 000 чел. Делим на 365 дней и ....... 1643 смерти в день в 2019 году. 200 смертей - это примерно 13% от 1643 смертей. Прям подоходный налог какой-то.)
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+