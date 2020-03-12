Бабаев – об ограничении количества болельщиков на домашних матчах ЦСКА: «Клуб понесет очень серьезные потери»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как скажется на клубе запрет на проведение массовых мероприятий.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел указ о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек.

ввел указ о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек. ЦСКА в марте сыграет дома с «Уфой» и «Зенитом».

– Очень тяжелая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Форс-мажор. Клуб понесет очень серьезные потери в связи с тем, что мы проведем домашние игры с «Уфой» и «Зенитом» без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь...

– Каковы финансовые потери клуба в связи с тем, что матчи с «Уфой» и «Зенитом» смогут посетить не более 5 тысяч человек?

– По предварительным подсчетам это около 60 миллионов рублей. Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделенными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьевки.

– Какое решение принято по болельщикам «Уфы» и «Зенита»?

– Несмотря на потери клуба, о которых я сказал выше, мы предоставим гостевую квоту в процентном соотношении, предусмотренном регламентом. Сейчас идут подсчеты. Потому что в эти 5 тысяч человек входят и футболисты, и тренерский штаб, и сотрудники охраны и так далее. Пока не могу сказать, сколько болельщиков «Зенита» смогут посетить игру на «ВЭБ Арене».

– А «Уфы»?

– С «Уфой» мы уже договорились. Выделим 50 билетов. По «Зениту» станет понятно чуть позже.

«Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА