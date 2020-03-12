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    Бабаев – об ограничении количества болельщиков на домашних матчах ЦСКА: «Клуб понесет очень серьезные потери»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как скажется на клубе запрет на проведение массовых мероприятий.

    • Мэр Москвы Сергей Собянин ввел указ о временном запрете массовых мероприятий численностью свыше 5 тысяч человек.
    • ЦСКА в марте сыграет дома с «Уфой» и «Зенитом».

    – Очень тяжелая ситуация. Мы, естественно, расстроены, что приходится принимать такое непростое решение. Форс-мажор. Клуб понесет очень серьезные потери в связи с тем, что мы проведем домашние игры с «Уфой» и «Зенитом» без абсолютного большинства наших болельщиков. То есть лишимся фактора поддержки. Но здесь уже ничего не поделаешь...

    – Каковы финансовые потери клуба в связи с тем, что матчи с «Уфой» и «Зенитом» смогут посетить не более 5 тысяч человек?

    – По предварительным подсчетам это около 60 миллионов рублей. Поэтому очень трудно было найти правильный выход из ситуации. Не хочется, чтобы в первую очередь те люди, которые приобрели абонементы, остались обделенными. Эта категория болельщиков наиболее приоритетна. Но нам пришлось пойти на такой шаг. Так как владельцев абонементов существенно больше, чем 5 тысяч, мы прибегнем к процедуре жеребьевки.

    – Какое решение принято по болельщикам «Уфы» и «Зенита»?

    – Несмотря на потери клуба, о которых я сказал выше, мы предоставим гостевую квоту в процентном соотношении, предусмотренном регламентом. Сейчас идут подсчеты. Потому что в эти 5 тысяч человек входят и футболисты, и тренерский штаб, и сотрудники охраны и так далее. Пока не могу сказать, сколько болельщиков «Зенита» смогут посетить игру на «ВЭБ Арене».

    – А «Уфы»?

    – С «Уфой» мы уже договорились. Выделим 50 билетов. По «Зениту» станет понятно чуть позже.

    «Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2020 16:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +1

      diana.khisamova 1 час назад

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      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad 4 часа назад

      Читаю - сегодня от коронавируса в Италии погибло 200 человек.
      Стало интересно, а вообще, сколько в день человек умирает не от коронавируса?
      Итак - Италия в 2019г. Население 60 000 000 чел. Смертность 1% в год. - 600 000 чел. Делим на 365 дней и ....... 1643 смерти в день в 2019 году.
      200 смертей - это примерно 13% от 1643 смертей.
      Прям подоходный налог какой-то.)

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    • ...
      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 6 часов назад

      Интересно, хочу пригласить на свой день рождения 10 человек, но мне
      управляющая компания, обслуживающая дом, заявляет, что она
      мне, собственнику квартиры, разрешает пригласить только 4 человека.
      И, что я должен с этим согласиться, конечно нет. Так и здесь, как это
      какой-то Собянин, запрещает собственникам стадионов приглашать к
      себе столько людей, сколько хотят придти к нему в гости и они готовы
      их (гостей) принять.

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      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad > vladimir-7 4 часа назад

      Хитропопость системы.)))
      Если запрещаешь собираться, то объявляй эпидемию.
      А т.к. эпидемии нет, то просто, тупо копируют Европу.
      Метро же не закрывают - значит не боятся эпидемии.

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      Рейтинг: +12716

      Dominator777 > Владислав Vlad 4 часа назад

      Конечно хитрожопость, и при этом именно в матче с Зенитом, который после паузы не показывает чемпионской игры. Но его надо обязательно оставить на первом месте, ведь деньги уплачены. Вот и идут все футбольные и не футбольные чиновники на разные хитрости, лишь бы Зене хорошо было...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      БеZуМныЙ 7 часов назад

      Все понесут убытки, если будут ограничения.

      2
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      Рейтинг: +3724

      порт 7 часов назад

      А что, на вэб арену ходят больше 5 тыс?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +243

      кто там > порт 6 часов назад

      Ключевое слово ходят.

      А не как у вас - сколько студентов поймают, столько и приведут для поднятия посещаемости и это не считая те билеты которые пачками бесплатно раздают) гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +3724

      порт > кто там 6 часов назад

      Разговор у тебя на уровне пятого класса.

      0
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      ...
      Рейтинг: +243

      кто там > порт 5 часов назад

      Хоть не на уровне бомжа, который кичится мнимыми успехами зенаиды.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +413

      FROL001 7 часов назад

      Зениту надо все 5 тысяч. ))

      4
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      Рейтинг: +13793

      bset 7 часов назад

      Езжайте в Химки химию показывать

      0
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 > bset 6 часов назад

      Давно предложил всем московским командам, без особых
      ограничений, провести свои игры в Химках или в Раменском.

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      Рейтинг: +243

      кто там 7 часов назад

      Да вас дурней поддерживай не поддерживай - результат один и тот же - химия хончаренко хреновая.

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