«Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с ЦСКА о квоте болельщиков на матче 22-го тура РПЛ, который пройдет в Москве 15 марта.

«Я созванивался с Бабаевым. Мы договорились о том, что около 50 наших болельщиков допустят. Какая-то квота будет предоставлена. Это договоренность между клубами. Первые 50 человек, которые оформят заявку, пойдут на матч», – сказал Газизов.

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