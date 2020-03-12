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«Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА

12 марта 2020, 14:44
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с ЦСКА о квоте болельщиков на матче 22-го тура РПЛ, который пройдет в Москве 15 марта.

«Я созванивался с Бабаевым. Мы договорились о том, что около 50 наших болельщиков допустят. Какая-то квота будет предоставлена. Это договоренность между клубами. Первые 50 человек, которые оформят заявку, пойдут на матч», – сказал Газизов.

ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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1584049015
нищеброды пони и тут побираются
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