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    «Уфа» договорилась о допуске 50 болельщиков на стадион ЦСКА

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб договорился с ЦСКА о квоте болельщиков на матче 22-го тура РПЛ, который пройдет в Москве 15 марта.

    «Я созванивался с Бабаевым. Мы договорились о том, что около 50 наших болельщиков допустят. Какая-то квота будет предоставлена. Это договоренность между клубами. Первые 50 человек, которые оформят заявку, пойдут на матч», – сказал Газизов.

    ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2020 14:44
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