ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

ЦСКА ограничил доступ болельщиков на стадион на два следующих домашних матча в РПЛ.

«ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора.

Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в ютубе, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», – сообщает пресс-служба клуба.

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