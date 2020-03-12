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  • ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

12 марта 2020, 13:33
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ЦСКА ограничил доступ болельщиков на стадион на два следующих домашних матча в РПЛ.

«ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора.

Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в ютубе, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», – сообщает пресс-служба клуба.

РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

Источник: Официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Уфа Березуцкий Василий
Комментарии (2)
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vladimir-7
1584009876
В таком случае, ЦСКА обязан обеспечить видео-трансляцию на сайте ПФК ЦСКА, если Матч-ТВ их не покажет. Может быть лучше перенести эти матчи в Химки, там нет идиотских указов по ограничению количества людей на спортивные мероприятия.
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