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    ЦСКА пустит на матчи с «Уфой» и «Зенитом» только владельцев абонементов. Березуцкий проведет среди них жеребьевку

    ЦСКА ограничил доступ болельщиков на стадион на два следующих домашних матча в РПЛ.

    «ЦСКА было принято решение о следующем порядке проведения матчей против «Уфы» (15 марта) и «Зенита» (22 марта). На матчи будут допущены только владельцы абонементов. При этом в связи с ограничением в 5 тысяч участников мероприятия не все владельцы абонементов смогут посетить оба матча. Они будут поделены на две группы: владельцы абонементов в четные и нечетные сектора.

    Путем жеребьевки, которая пройдет в прямом эфире на официальном клубном канале в ютубе, будет определено, на какой из двух матчей будут допущены обладатели абонементов в четные сектора, а на какой — в нечетные. Жеребьевка, которую проведет Василий Березуцкий, состоится 12 марта в 16:00 мск. Владельцы абонементов «Верю в команду» смогут посетить оба матча. Владельцы абонементов в центральные сектора будут размещены на нижнем ярусе трибуны С.

    Доступ болельщиков по разовым билетам осуществляться не будет. О порядке возврата билетов сообщим дополнительно.Приносим вам искренние извинения за предоставленные неудобства и надеемся на ваше понимание в связи с возникшей форс-мажорной ситуацией», – сообщает пресс-служба клуба.

    РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    12.03.2020 13:33
    Комментарии5
    ...
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      Рейтинг: +1578

      ZENIT****** 3 часа назад

      Но ведь это ведь получается матч без болельщиков гастей (только свои,с абонементами).Выглядит как преференция хозяевам,и ущемление гостевых болел!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1578

      ZENIT****** > ZENIT****** 3 часа назад

      По мне,так переносите матч из Москвы!(нейтральное поле!!!)

      1
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 10 часов назад

      В таком случае, ЦСКА обязан обеспечить видео-трансляцию на сайте
      ПФК ЦСКА, если Матч-ТВ их не покажет. Может быть лучше перенести
      эти матчи в Химки, там нет идиотских указов по ограничению количества людей на спортивные мероприятия.

      2
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      Рейтинг: +1658

      river31 > vladimir-7 6 часов назад

      Увы, но нет. Уже в новостях.
      "Согласно документу, режим повышенной готовности для органов управления и сил областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций вводится с полуночи 13 марта.
      С этого дня на территории региона запрещается проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий с числом участников более пяти тысяч человек. При этом организаторам мероприятий с меньшим числом участников также рекомендовано воздержаться от их проведения."
      Источник:
      Подробности: https://regnum.ru/news/society/2882638.html

      А вот трансляция, это было бы хорошо!

      1
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      Рейтинг: +1578

      ZENIT****** > river31 3 часа назад

      Выводить(территориально) матч из этого региона!Что им(чинушам мешает!?).

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