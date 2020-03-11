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    РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

    РПЛ опубликовала релиз о действиях в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Москве с аудиторией более 5000 человек. Лига не будет переносить матчи.

    «Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Российской Премьер-лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях.

    На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры», – сказано в релизе.

    • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
    • Сборная России проведет два ближайших матча без зрителей.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: РПЛ

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    11.03.2020 20:21
    Комментарии20
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      Рейтинг: +122

      Врундель 1 час назад

      А если будет 5001 человек вероятность заражения вирусом сильно возрастает?или на скопления меньше вирус не реагирует?Пока нас 4999 ни одна зараза не возьмет

      2
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      Рейтинг: +1533

      rash1959 2 часа назад

      Этот запрет обязательно надо в Конституции отметить, без этого жить невозможно. Ну а дальше больше одного не собираться... (сейчас кажется не больше двух можно)

      2
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      Рейтинг: +430

      Artemka444 3 часа назад

      отменили бы весь сезон уже бы сразу,
      команды на след.сезон сил бы набирались бы!!!!

      0
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > Artemka444 6 минут назад

      это единственный шанс залатать трубу газовую

      0
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      Рейтинг: +2788

      zatonn 3 часа назад

      Мне вот интересно, а по каким критериям будут определять 5000 "счастливчиков" из числа людей, купивших билеты? Членство в профсоюзах или в прочих организациях?

      2
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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak 4 часа назад

      полная ахинея конечно!меньше народу меньше коронавируса на вроде того!а все таки чудно!

      2
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      Рейтинг: +2168

      Иван_Невский 4 часа назад

      в Питере пока такой хрени не приняли, но царек может спустить указ.
      маразм крепчает, чинуши любят создавать видимость работы.
      они на бумаге уже половину клиник перепрофилировали под коронавирус.... через пару недель доложат что назад всё перевели.
      вот так ничего не сделал бумаги написал денег освоил.

      7
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      Рейтинг: +22002

      oyabun 4 часа назад

      Вопрос по какому принципу будут отбираться зрители, попавашие в эти 5000? Так же как везде у нас в обществе? Кто больше заплатил, тот и посмотрел? Футбол для избранных! Браво! Очень "грамотное" решение.

      2
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      Рейтинг: +23203

      gol_kak_sokol 4 часа назад

      А чем обоснована цифирь ? Какая разница 5000 или 150000 ? Можно допустить, что и при первой и при второй цифре придет несколько зараженных (больше у нас по официальной статистике не наберется) и заразят вокруг себя несколько десятков, и все, при любом количестве. Дурное начальство боится полностью запретить, и делает очередную глупость.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1085

      Джой 4 часа назад

      Какой с этого смысл?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 4 часа назад

      Так то свиньям надо ещё нагнать 5 тыЩ с округи, праздношатающейся публики. На них уже и столько не ходит. Гыгыгы

      5
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