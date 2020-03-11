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  • РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

11 марта 2020, 20:21
21

РПЛ опубликовала релиз о действиях в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Москве с аудиторией более 5000 человек. Лига не будет переносить матчи.

«Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Российской Премьер-лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях.

На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры», – сказано в релизе.

  • Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
  • Сборная России проведет два ближайших матча без зрителей.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив
Комментарии (21)
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GoldPlayFIFARus9
1583947402
О здоровье людей заботятся, ясное дело Больше 5 тысяч человек не собираться! Корона вирус он привереда, если до 5000 чел будет на мероприятии, то он передаваться не будет, не его уровень)) В общем, можно спокойно хлопнуть бургер за здоровье Собянина и расслабиться, даже и без этого запрета мы вряд ли увидели бы миллионы протестующих, а теперь и подавно Иногда логика коррупционеров, дико карикатурных патриотов или тех, кто всячески избегает политики а мог бы сильно повлиять на ситуацию очень даже понятна: "Если народу на себя пох@й, почему мне не должно быть пох@й на народ?" Устроился сам, повезло? вот и живи в кайф
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portero
1583947430
Кроме мата, на такое решение , нет нормальных слов.
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Джой
1583948808
Какой с этого смысл?
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oyabun
1583949276
Вопрос по какому принципу будут отбираться зрители, попавашие в эти 5000? Так же как везде у нас в обществе? Кто больше заплатил, тот и посмотрел? Футбол для избранных! Браво! Очень "грамотное" решение.
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Иван_Невский
1583949304
в Питере пока такой хрени не приняли, но царек может спустить указ. маразм крепчает, чинуши любят создавать видимость работы. они на бумаге уже половину клиник перепрофилировали под коронавирус.... через пару недель доложат что назад всё перевели. вот так ничего не сделал бумаги написал денег освоил.
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zatonn
1583950315
Мне вот интересно, а по каким критериям будут определять 5000 "счастливчиков" из числа людей, купивших билеты? Членство в профсоюзах или в прочих организациях?
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rash1959
1583955732
Этот запрет обязательно надо в Конституции отметить, без этого жить невозможно. Ну а дальше больше одного не собираться... (сейчас кажется не больше двух можно)
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AtticusFinch1
1583958757
А если будет 5001 человек вероятность заражения вирусом сильно возрастает?или на скопления меньше вирус не реагирует?Пока нас 4999 ни одна зараза не возьмет
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vladimir-7
1583996379
Что-то сообщают, в Москве коронавируса нет и даже обнаруженным распространителям, что в городе есть больные, грозит арест и срок, а тут Указ придурков(ка) о том, что не собираться больше 5000 чел., значит кто-то врет, зачем это ограничение по численности людей если болезнь отсутствует и больных нет или больные есть и это скрывают? А раз такую нелепую ситуацию по ограничению зрителей на стадионах создал Собянин, то пусть и обеспечит бесплатный просмотр футбольных матчей в Москве по ТВ, это же по его вине (ограничению) люди не смогут посетить игры.
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gor77
1584010540
На стадион не более 5000 зрителей. Ладно. А в метро сколько человек в день передвигается? Ну, где оно есть. Странная логика с ограничениями. )))
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