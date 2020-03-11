РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

А если будет 5001 человек вероятность заражения вирусом сильно возрастает?или на скопления меньше вирус не реагирует?Пока нас 4999 ни одна зараза не возьмет
РПЛ опубликовала релиз о действиях в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Москве с аудиторией более 5000 человек. Лига не будет переносить матчи.
«Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Российской Премьер-лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях.
На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры», – сказано в релизе.
- Под указ Сергея Собянина попадают пять матчей РПЛ.
- Сборная России проведет два ближайших матча без зрителей.
- По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.