РПЛ будет проводить матчи в Москве, но на игры будет допускаться не больше 5000 человек

РПЛ опубликовала релиз о действиях в связи с запретом на проведение массовых мероприятий в Москве с аудиторией более 5000 человек. Лига не будет переносить матчи.

«Российская Премьер-лига сообщает, что матчи Российской Премьер-лиги в установленные календарем сроки до 10 апреля 2020 года на территории Москвы будут проведены с некоторыми ограничениями по количеству присутствующих на спортивных сооружениях.

На матч будут допущены до 5 000 человек, включая команды, зрителей, сотрудников контрольно-распорядительных служб и других участников игры», – сказано в релизе.