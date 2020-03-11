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    Football Italia: четыре топ-лиги Европы завтра попросят УЕФА перенести Евро-2020

    Четыре топ-лиги Европы – Лига 1, Серия А, Примера и Серия А – готовят официальную просьбу в адрес УЕФА о переносе Евро-2020 на другие сроки. Такое желание чемпионатов связано с коронавирусом. Планируется, что документ отправят завтра, 12 марта.

    Отсутствие летом Евро-2020 сделает возможным для лиг доиграть сезон в июне-июле, если на то будет необходимость. Ранее сообщалось, что вслед за Серией А как минимум до апреля приостановят Примеру.

    • УЕФА намерен провести Евро-2020 в намеченные сроки.
    • Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе в России.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

    Источник: Football Italia

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    11.03.2020 23:55
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