Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Football Italia: четыре топ-лиги Европы завтра попросят УЕФА перенести Евро-2020

Football Italia: четыре топ-лиги Европы завтра попросят УЕФА перенести Евро-2020

11 марта 2020, 23:55
2

Четыре топ-лиги Европы – Лига 1, Серия А, Примера и Серия А – готовят официальную просьбу в адрес УЕФА о переносе Евро-2020 на другие сроки. Такое желание чемпионатов связано с коронавирусом. Планируется, что документ отправят завтра, 12 марта.

Отсутствие летом Евро-2020 сделает возможным для лиг доиграть сезон в июне-июле, если на то будет необходимость. Ранее сообщалось, что вслед за Серией А как минимум до апреля приостановят Примеру.

  • УЕФА намерен провести Евро-2020 в намеченные сроки.
  • Турнир должен пройти в 12 странах, в том числе в России.
  • По всему миру от коронавируса умерло более 3000 человек.

Источник: Football Italia
Европа
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
david17
1583995273
Серия А дважды топ лига!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+