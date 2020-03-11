Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Сочи» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета, Кокорин впервые за шесть лет забил больше одного гола за матч

РПЛ. «Сочи» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета, Кокорин впервые за шесть лет забил больше одного гола за матч

11 марта 2020, 21:19
37

Дубль Александра Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург». Форвард забил в матче РПЛ больше одного гола впервые с 2014 года.

Сочинцы покинули зону прямого вылета, отправив туда «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» в таблице идет на 11-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Оренбург – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аюпов, 24 (в свои ворота); 2:0 – Кокорин, 35 (с пенальти); 3:0 – Кокорин, 62; 4:0 – Мостовой, 73; 5:0 – Нобоа, 78; 5:1 – Фамейе, 85.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Набиуллин, 76), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 79), Кокорин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков (Зотов, 65), Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду (Силла, 64), Рогич (Чуканов, 77), Деспотович, Фамейе.

Предупреждения: нет – Фамейе, 87.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Кокорин Александр
Комментарии (37)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sobaka120982
1583950911
Сочи-Чемпион!!!!!
Ответить
vladik12
1583950966
"Зенит" решил, что в этом матче победит "Сочи".
Ответить
sobaka120982
1583951051
Ребята молодцы, чуть по чуть сыгранность Приходит
Ответить
titata
1583951919
черненький поздно гол забил за Оренбург , надо было на 7 минуте забивать при 0:0
Ответить
Ubuntu
1583955403
Эль-Газико Сочи не может, Газовик поможет
Ответить
rash1959
1583955533
Играли два проекта газпрома, а третий (главный) двигал напёрстки, кому следует победить, а кому проиграть. Для газпрома сочи сейчас в приоритете, слишком много вбухано бабла.
Ответить
Ловкий Бубен
1583955610
на классе...сочи может таки
Ответить
Zubo
1583955956
нужно выходить в еврокубки, чтобы там не буду говорить кто не позорили страну, игра Зенитовская, нужно Красный Дар дёрнуть
Ответить
x-x-x-x-x
1583957566
стопроцентный договорняк скатали. стыд и позор карманному чемпионату
Ответить
УхоГорлоНос
1583957694
У меня одного ощущение как будто Оренбург играть даже не хотел? Во дворе парни играют с большим азартом и желанием. А то какие удары вратарь пропускал - вообще на определенные вызывает
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+