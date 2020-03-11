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    РПЛ. «Сочи» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета, Кокорин впервые за шесть лет забил больше одного гола за матч

    Дубль Александра Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург». Форвард забил в матче РПЛ больше одного гола впервые с 2014 года.

    Сочинцы покинули зону прямого вылета, отправив туда «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» в таблице идет на 11-м месте.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Сочи – Оренбург – 5:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Аюпов, 24 (в свои ворота); 2:0 – Кокорин, 35 (с пенальти); 3:0 – Кокорин, 62; 4:0 – Мостовой, 73; 5:0 – Нобоа, 78; 5:1 – Фамейе, 85.

    «Сочи»: Джанаев, Заика (Набиуллин, 76), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 79), Кокорин.

    «Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков (Зотов, 65), Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду (Силла, 64), Рогич (Чуканов, 77), Деспотович, Фамейе.

    Предупреждения: нет – Фамейе, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2020 21:19
    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +1085

      Джой 1 час назад

      Договорняк,забейте
      Братья,дайте из зоны выйти

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +698

      УхоГорлоНос 1 час назад

      У меня одного ощущение как будто Оренбург играть даже не хотел?
      Во дворе парни играют с большим азартом и желанием.
      А то какие удары вратарь пропускал - вообще на определенные вызывает

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +200

      aldo conte > УхоГорлоНос 51 минуту назад

      Оренбург силы копит на "Спартак". Проиграть 0:1 или 1:5 какая разница. Вот со "Спартаком" они будут биться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1265

      x-x-x-x-x 1 час назад

      стопроцентный договорняк скатали. стыд и позор карманному чемпионату

      4
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      ...
      Рейтинг: +984

      Aston > x-x-x-x-x 1 час назад

      Тут даже сомнений нет,Вротенберга вытаскивают усилиями бомжересурса

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > x-x-x-x-x 9 минут назад

      интересно что придумает политпроект на матче своего преследователя с сочами

      0
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      Рейтинг: +3660

      Рубинище 1 час назад

      Зато в Зените забивать некому

      0
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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский > Рубинище 1 час назад

      зато зенитушка обоим на забивает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Горкин Блеванов 1 час назад

      Ну я же говорил, будет как российский Монако, пару тройку крупных трансферов летом , солидных таких типа Халка/Хамес/Де Мария и можно громить авторитеты в Европе и мелко-Британии

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2729

      Бугимен 2 часа назад

      НЕОЖИДАННО! МОЛОДЦЫ!!!!

      2
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      Рейтинг: +1529

      alarm 2 часа назад

      косорылые, трепещите! хотя, судя по возгоранию на ветке, они уже в предобморочном состоянии) свиньи в шоке и ужасе, посоны!

      -1
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      Рейтинг: +3713

      Zubo 2 часа назад

      нужно выходить в еврокубки, чтобы там не буду говорить кто не позорили страну, игра Зенитовская, нужно Красный Дар дёрнуть

      3
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      Рейтинг: +5210

      paracetamol > Zubo 2 часа назад

      Красный дар нужно дернуть и для Зенита.

      3
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      Рейтинг: +699

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      на классе...сочи может таки

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      Рейтинг: +1533

      rash1959 2 часа назад

      Играли два проекта газпрома, а третий (главный) двигал напёрстки, кому следует победить, а кому проиграть. Для газпрома сочи сейчас в приоритете, слишком много вбухано бабла.

      3
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      Рейтинг: +3507

      3a zenit > rash1959 2 часа назад

      хватит хрюкать.

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