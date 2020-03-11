РПЛ. «Сочи» разгромил «Оренбург» и покинул зону вылета, Кокорин впервые за шесть лет забил больше одного гола за матч

Дубль Александра Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург». Форвард забил в матче РПЛ больше одного гола впервые с 2014 года.

Сочинцы покинули зону прямого вылета, отправив туда «Рубин» и «Ахмат». «Оренбург» в таблице идет на 11-м месте.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Сочи – Оренбург – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Аюпов, 24 (в свои ворота); 2:0 – Кокорин, 35 (с пенальти); 3:0 – Кокорин, 62; 4:0 – Мостовой, 73; 5:0 – Нобоа, 78; 5:1 – Фамейе, 85.

«Сочи»: Джанаев, Заика (Набиуллин, 76), Маргасов, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Цаллагов (Лагатор, 72), Мостовой, Нобоа, А. Заболотный (Карапетян, 79), Кокорин.

«Оренбург»: Климович, Малых, Сиваков (Зотов, 65), Терехов, Радакович, Аюпов, Мишкич, Рикарду (Силла, 64), Рогич (Чуканов, 77), Деспотович, Фамейе.

Предупреждения: нет – Фамейе, 87.

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