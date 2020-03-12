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Судьи
Главный судья:
Евгений Турбин (Дмитров)
Материалы

Сочи - Оренбург

11.03.2020, Среда, 19:30 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 18 тур Сочи - Оренбург
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
6 тур
16 августа, пятница 18:00 Оренбург 1:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2017/2018)
34 тур
21 апреля, суббота 14:00 Оренбург 4:3 Сочи
16 тур
30 сентября, суббота 20:00 Сочи 0:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
26 тур
6 апреля, понедельник 17:30 Сочи 0:2 Оренбург
10 тур
13 сентября, суббота 15:00 Оренбург 2:1 Сочи
Россия. ФНЛ (2013/2014)
25 тур
23 ноября, суббота 14:00 Сочи 0:1 Оренбург
7 тур
7 августа, среда 17:00 Оренбург 2:1 Сочи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 марта 2020, 21:48

    Кокорин красава!!!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 11 марта 2020, 21:48

    Сочи молодцы!!!

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    Рейтинг: +374

    zaichkin777@gmail.com 11 марта 2020, 21:26

    Вротенберг рулит?

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    Рейтинг: +2398

    Mister_Tomsk 11 марта 2020, 20:08

    чет полоз конкретно лавку стал даже в сочи полировать_)__

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    Рейтинг: +600

    dimar > Mister_Tomsk 11 марта 2020, 20:23

    ну так он реально слабенький игрок.

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > Mister_Tomsk 11 марта 2020, 20:53

    Не согласен, регулярно играет, просто через ротацию

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    Рейтинг: +174

    iurylario 11 марта 2020, 19:55

    дэбил бьет как по чужим пусть идет вперед исправляет

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    Рейтинг: +174

    iurylario 11 марта 2020, 19:53

    вперед оренбург

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    Рейтинг: +174

    iurylario 11 марта 2020, 19:53

    фомка косой

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 11 марта 2020, 13:25

    Сочи только победа!!!!!!

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > sobaka120982 11 марта 2020, 17:09

    Зачем?

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > neim 11 марта 2020, 17:53

    Конечно этого я не желаю но так хочется что бы Сочи начинал выгребать из этой ямы)))

    2
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 11 марта 2020, 11:45

    Интересно, а кто будет смотреть этот футбол на платном канале?

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > vladimir-7 11 марта 2020, 13:22

    Тот у кого этот канал подключён!!!!! Я лично буду! Но сходил бы и на стадион если бы не будни в время начало

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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 > sobaka120982 11 марта 2020, 17:12

    Ну да, блеешь за ЦСКА, наверно, а живешь в Сочи
    и то, непонятно, как так можно.

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    Рейтинг: +4440

    sobaka120982 > vladimir-7 11 марта 2020, 17:51

    Ты совершенно прав))))живем на берегу а болеем за коней!!!! Но чертовски любим живой футбол и с друзьями посещаем стадион Фишт.

    2
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    Рейтинг: +174

    iurylario 10 марта 2020, 16:01

    не сравнивай сеньку с нищим оренбургом хоть и газпром вперед оренбург 3-1

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