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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Оренбург
Сочи - Оренбург: обзор матча 11 марта 2020
Сочи
11.03.2020, среда, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
5 : 1
Завершен
Оренбург
24'
Т. Аюпов (АГ)
35'
А. Кокорин (П)
62'
А. Кокорин
73'
А. Мостовой
78'
К. Нобоа
85'
Д. Фамейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Оренбург
87'
Желтая карточка
Д. Фамейе
85'
ГОЛ! 5:1!
Д. Фамейе
Замена
А. Карапетян
️️️️
А. Заболотный
79'
ГОЛ! 5:0!
К. Нобоа
Пас отдал
И. Новосельцев
78'
77'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Ф. Рогич
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
К. Заика
76'
ГОЛ! 4:0!
А. Мостовой
Пас отдал
К. Нобоа
73'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
И. Цаллагов
72'
65'
Замена
Г. Зотов
️️️️
М. Сиваков
64'
Замена
М. Силла
️️️️
Р. Алвеш
ГОЛ! 3:0!
А. Кокорин
Пас отдал
К. Нобоа
62'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Кокорин
35'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Т. Аюпов
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
27
Кирилл Заика
ЛАЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
9
Александр Кокорин
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
6
Филип Рогич
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
21
Джордже Деспотович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
7
Андреа Чуканов
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Федор Черных
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-1-1-2
35
Джанаев
99
Новосельцев
32
Мевля
45
Миладинович
34
Маргасов
27
Заика
15
Цаллагов
16
Нобоа
77
Мостовой
91
Заболотный
9
Кокорин
4-1-2-1-2
1
Климович
12
Малых
26
Радакович
3
Сиваков
32
Терехов
8
Аюпов
33
Мишкич
6
Рогич
16
Алвеш
7
Фамейе
21
Деспотович
27
Заика
3
Набиуллин
3
Набиуллин
27
Заика
15
Цаллагов
94
Лагатор
94
Лагатор
15
Цаллагов
91
Заболотный
87
Карапетян
87
Карапетян
91
Заболотный
6
Рогич
7
Чуканов
7
Чуканов
6
Рогич
3
Сиваков
31
Зотов
31
Зотов
3
Сиваков
16
Алвеш
14
Силла
14
Силла
16
Алвеш
Остались в запасе
Сочи
Оренбург
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Владимир Федотов
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Константин Емельянов
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
90
Павел Шакуро
ЦЗ
44
Никита Калугин
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
5
Эдуард Готлиб
ЦЗ
32
Артем Кулишев
ПВ
9
Александр Руденко
ВР
56
Александр Довбня
ВР
6
Савелий Козлов
ЦЗ
5
Исламбек Куат
ЦЗ
11
Федор Черных
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Константин Емельянов
Статистика матча Сочи - Оренбург
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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