В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча

В Свердловской запрещено проводить мероприятия, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

Запрет введен до конца апреля. При этом сообщается, что при необходимости меры могут быть продлены или усилены.

«Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

До конца апреля у «Урала» запланированы три матча в Екатеринбурге.

По официальным данным, в Свердловской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек