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    В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча

    В Свердловской запрещено проводить мероприятия, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.

    Запрет введен до конца апреля. При этом сообщается, что при необходимости меры могут быть продлены или усилены.

    «Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

    • До конца апреля у «Урала» запланированы три матча в Екатеринбурге.
    • По официальным данным, в Свердловской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

    Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек

    Источник: Официальный сайт правительства Свердловской области

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    11.03.2020 18:51
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