В Свердловской области, как и в Москве, ограничено посещение мероприятий. У «Урала» в это время запланированы три домашних матча

В Свердловской запрещено проводить мероприятия, на которых присутствуют более 5 тысяч человек.
Запрет введен до конца апреля. При этом сообщается, что при необходимости меры могут быть продлены или усилены.
«Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий», – заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
- До конца апреля у «Урала» запланированы три матча в Екатеринбурге.
- По официальным данным, в Свердловской области не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.
Собянин до апреля запретил проводить в Москве массовые мероприятия с аудиторией больше 5000 человек