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Вход на матч «Уфа» — «Тамбов» будет свободным

11 марта 2020, 15:16
3

Вход на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Башкортостана.

«Дорогие болельщики, весь 2019 год вы отлично поддерживали нашу команду. В качестве благодарности мы объявляем вход на первый домашний матч «Уфы» бесплатным». За час до матча на стадионе «Нефтяник» вас ждет насыщенная развлекательная программа», – говорится в сообщении «Уфы».

  • Матч «Уфы» и «Тамбова» состоится 22 марта.
  • Начало – в 14:00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт «Уфы»
Россия. Премьер-лига Уфа Тамбов
Комментарии (3)
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Vratarь
1583930653
Ну, да-ну, да, "в качестве благодарности", ага, щас. Скажите:"Ради того, чтоб хоть какое-то количество зрителей посетили сей скучный и ранний матч...."
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ARSteven89
1583933901
Рад за уфимских болельщиков, которые в обычной жизни не могут себе позволить прийти посмотреть футбол "высшего" российского качества, и за болельщиков близлежащих городов и деревень, это их шанс. Ну а со стороны лиги это вообще дикий фэйл, выглядит как попытка хоть как-то набрать стадион на рядовой матч чемпионата, но в этом плане нам не дотянутся даже до Чемпионшипа, увы.
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titata
1583936960
стадион 13500 мест не набрать зрителей, совсем плохо. на хоккей больше ходят там.
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