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    Вход на матч «Уфа» — «Тамбов» будет свободным

    Вход на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Башкортостана.

    «Дорогие болельщики, весь 2019 год вы отлично поддерживали нашу команду. В качестве благодарности мы объявляем вход на первый домашний матч «Уфы» бесплатным». За час до матча на стадионе «Нефтяник» вас ждет насыщенная развлекательная программа», – говорится в сообщении «Уфы».

    • Матч «Уфы» и «Тамбова» состоится 22 марта.
    • Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    11.03.2020 15:16
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +521

      titata 7 часов назад

      стадион 13500 мест не набрать зрителей, совсем плохо. на хоккей больше ходят там.

      1
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      Рейтинг: +573

      ARSteven89 8 часов назад

      Рад за уфимских болельщиков, которые в обычной жизни не могут себе позволить прийти посмотреть футбол "высшего" российского качества, и за болельщиков близлежащих городов и деревень, это их шанс. Ну а со стороны лиги это вообще дикий фэйл, выглядит как попытка хоть как-то набрать стадион на рядовой матч чемпионата, но в этом плане нам не дотянутся даже до Чемпионшипа, увы.

      0
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      Рейтинг: +396

      Vratarь 9 часов назад

      Ну, да-ну, да, "в качестве благодарности", ага, щас. Скажите:"Ради того, чтоб хоть какое-то количество зрителей посетили сей скучный и ранний матч...."

      0
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      Рейтинг: +2197

      Борат 9 часов назад

      за деньги никто не пойдёт смотреть антифутбольные потуги уфы...
      даже бабай бердый такой автобус не ставил, как хряк евсеев !
      гыгы

      -2
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      Рейтинг: +507

      слайд > Борат 6 часов назад

      у тебя в ауле разве телевизор есть хахахахха

      -1
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