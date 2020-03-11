Вход на матч «Уфа» — «Тамбов» будет свободным

Вход на матч 23-го тура российской Премьер-лиги между «Уфой» и «Тамбовом» будет бесплатным. Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Башкортостана.

«Дорогие болельщики, весь 2019 год вы отлично поддерживали нашу команду. В качестве благодарности мы объявляем вход на первый домашний матч «Уфы» бесплатным». За час до матча на стадионе «Нефтяник» вас ждет насыщенная развлекательная программа», – говорится в сообщении «Уфы».