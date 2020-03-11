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  • Федотов: «Кто-то в судейском цехе считает меня предателем, но в судействе нет друзей. Каждый хочет, чтобы другой арбитр ошибался»

Федотов: «Кто-то в судейском цехе считает меня предателем, но в судействе нет друзей. Каждый хочет, чтобы другой арбитр ошибался»

11 марта 2020, 11:57
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал об отношении к себе в среде действующих арбитров после того как он критиковал их решения на «Матч ТВ». Там рефери уже не работает.

«Кто-то посчитал, что я предатель. Говорят, есть кодекс, что [судьям] нельзя обсуждать судей. Нет такого кодекса, потому что в судействе нет друзей. Каждый арбитр хочет, чтобы другой навалял (совершал ошибки – прим. «Бомбардир»), чтобы ему, первому, было больше назначений. Каждый судья хочет судить каждый матч. Рассказывать всем про судейский кодекс не надо», – считает Федотов.

  • В РПЛ Федотов судил с 2011 года.
  • Его категория – всероссийская.
  • На прошлой неделе Федотов открыл собственный канал о судействе на ютубе.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Федотов Игорь
Комментарии (2)
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RUSARM
1583922172
Что то песпородова ни как не отстранят от судейства,а давно пора!!
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