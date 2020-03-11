Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Федотов: «Кто-то в судейском цехе считает меня предателем, но в судействе нет друзей. Каждый хочет, чтобы другой арбитр ошибался»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал об отношении к себе в среде действующих арбитров после того как он критиковал их решения на «Матч ТВ». Там рефери уже не работает.

    «Кто-то посчитал, что я предатель. Говорят, есть кодекс, что [судьям] нельзя обсуждать судей. Нет такого кодекса, потому что в судействе нет друзей. Каждый арбитр хочет, чтобы другой навалял (совершал ошибки – прим. «Бомбардир»), чтобы ему, первому, было больше назначений. Каждый судья хочет судить каждый матч. Рассказывать всем про судейский кодекс не надо», – считает Федотов.

    • В РПЛ Федотов судил с 2011 года.
    • Его категория – всероссийская.
    • На прошлой неделе Федотов открыл собственный канал о судействе на ютубе.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2020 11:57
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +280

      RUSARM 11 часов назад

      Что то песпородова ни как не отстранят от судейства,а давно пора!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 12 часов назад

      ну для тебя продажная мясная рыла никаких кодексов не существует !
      только чемоданы нефтедолларов федуна !
      гыгы

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 10 часов назад

      а тебе, 3.14-два-рас, везде мерещится одно)))) член барана из своего аула в рот назад возьми - умнее выглядишь)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2197

      Борат > Klaido 10 часов назад

      зашкварыш красно-белый, иди трещину штопай, вечером опять на трассу выйдешь дальнобоев ублажать ! гыгыгы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2177

      алдан2014 > Klaido 9 часов назад

      Что поделать,если он жертва аборта

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +929

      Klaido > Борат 9 часов назад

      тебя бараны отпустили, чтобы твое заднее отверстие отдохнуло???
      немытый три-два-расик))))

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75222
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru