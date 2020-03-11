Федотов: «Кто-то в судейском цехе считает меня предателем, но в судействе нет друзей. Каждый хочет, чтобы другой арбитр ошибался»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов рассказал об отношении к себе в среде действующих арбитров после того как он критиковал их решения на «Матч ТВ». Там рефери уже не работает.

«Кто-то посчитал, что я предатель. Говорят, есть кодекс, что [судьям] нельзя обсуждать судей. Нет такого кодекса, потому что в судействе нет друзей. Каждый арбитр хочет, чтобы другой навалял (совершал ошибки – прим. «Бомбардир»), чтобы ему, первому, было больше назначений. Каждый судья хочет судить каждый матч. Рассказывать всем про судейский кодекс не надо», – считает Федотов.