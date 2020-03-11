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  • Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса у владельца «Ноттингем Форест»

Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса у владельца «Ноттингем Форест»

11 марта 2020, 07:27
7

Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Встреча должна была состояться сегодня, 11 марта, но была отменена из-за заражения коронавирусом владельца «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса.

Около двух недель назад «Олимпиакос» в Лиге Европы играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Маринакис встречался с футболистами и персоналом лондонского клуба.

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

Источник: Официальный сайт АПЛ
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Сити Ноттингем Форест
Комментарии (7)
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mihail200606
1583911244
Играют сити и арсенал, причём тут сопли у владельца ноттингема..?
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Cules2013
1583919333
что-то всё совсем печально
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