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    Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса у владельца «Ноттингем Форест»

    Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

    Встреча должна была состояться сегодня, 11 марта, но была отменена из-за заражения коронавирусом владельца «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса.

    Около двух недель назад «Олимпиакос» в Лиге Европы играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Маринакис встречался с футболистами и персоналом лондонского клуба.

    Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом

    Источник: Официальный сайт АПЛ

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    11.03.2020 07:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 12 часов назад

      что-то всё совсем печально

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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 14 часов назад

      Играют сити и арсенал, причём тут сопли у владельца ноттингема..?

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      Рейтинг: +216

      кто там > mihail200606 13 часов назад

      одолеть столь большой текст - миссион импосибл?)

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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 > кто там 11 часов назад

      Ты хаваешь то, что скармливают.. Хайп этот весь про короновирус.. Почитай что это и оцени, если для тебя это поссибл.. .. Обычный вирус, с обычным инкубационный периодом, проявлениями и лечением.. От гриппа умирает больше людей, и во время его эпидемии никто матчи не отменяет..

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      Рейтинг: +216

      кто там > mihail200606 11 часов назад

      что не так с Бомбардиром?) Это пристанище любителей теории заговоров?)
      Вчера ватник татарский, сегодня короновирус - хайп)

      В любом случае ты же когда холодно на улице одеваешься тепло, что бы не заболеть? Так и тут - сверхзаразный вирус от которого можно окачуриться, который перекинулся с Китая на Европу, так зачем рисковать и распространять эту заразу?
      Или ты считаешь что такой матч с такой вывеской и с такой выручкой МС с Арсеналом решили задвинуть?) Ну ну.

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      Рейтинг: +7026

      mihail200606 > кто там 11 часов назад

      Кто тебе сказал что он сверхзаразный))) если не рисковать, тогда прекращайте вообще чемпионаты.. Даже в италии не прекращают.. А в Валенсии почему-то болелам разрешили собраться около стадиона, подержать команду.. То есть на стадионе нельзя, а рядом можно, там вирус не такой злой))

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      Рейтинг: +216

      кто там > mihail200606 10 часов назад

      Ну не будь он сверхзаразным, то на Китае бы всё остановилось)
      А так(на счёт стадионов и в частности, как ты написал про Валенсию), то да. Сверхразум Мск: проводить футбол со зрителями - опасно, московский метрополитен - не опасно)

      А на счёт Италии - матч Юве - Интер был без зрителей.

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      Рейтинг: +1804

      solodealer 14 часов назад

      Ого... Это серьёзно..

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