Матч «Манчестер Сити» – «Арсенал» перенесен из-за коронавируса у владельца «Ноттингем Форест»

Матч 28-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» перенесен. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

Встреча должна была состояться сегодня, 11 марта, но была отменена из-за заражения коронавирусом владельца «Ноттингем Форест» и «Олимпиакоса» Евангелоса Маринакиса.

Около двух недель назад «Олимпиакос» в Лиге Европы играл с «Арсеналом» на «Эмирейтс». Маринакис встречался с футболистами и персоналом лондонского клуба.

Владелец «Олимпиакоса» и «Ноттингем Форест» заразился коронавирусом