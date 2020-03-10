Генич: «У «Локомотива» были варианты по нападающему зимой, но Семин хотел только Комличенко или Бассогога»

не знаю как там Бассогога, но вот Комличенко прям реально приятно удивляет, ему если палки в колеса не ставить и сам плошать не будет, то может стабильно как в своё время Кевин Курани постоянно огорчать соперников.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что зимой у «Локомотива» были варианты подписать форварда, но их отмел главный тренер Юрий Семин. Ему были нужны другие игроки.
«Я знаю, что «Локомотив» [зимой] действительно пытался подписать нападающего. Были разные варианты. Были разговоры по Александару Прийовичу. Юрий Семин его отмел, сказал: «Или Николай Комличенко, или Кристиан Бассогог». Не исключаю, что никого не стали подписывать потому, что летом придет новый главный тренер», – сообщил журналист.
- Комличенко перешел зимой в «Динамо».
- Бассогог выступает в Китае, его отказались отпускать в «Локомотив».
- Москвичи в РПЛ идут четвертыми – вне зоны Лиги чемпионов.