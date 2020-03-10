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    Генич: «У «Локомотива» были варианты по нападающему зимой, но Семин хотел только Комличенко или Бассогога»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что зимой у «Локомотива» были варианты подписать форварда, но их отмел главный тренер Юрий Семин. Ему были нужны другие игроки.

    «Я знаю, что «Локомотив» [зимой] действительно пытался подписать нападающего. Были разные варианты. Были разговоры по Александару Прийовичу. Юрий Семин его отмел, сказал: «Или Николай Комличенко, или Кристиан Бассогог». Не исключаю, что никого не стали подписывать потому, что летом придет новый главный тренер», – сообщил журналист.

    • Комличенко перешел зимой в «Динамо».
    • Бассогог выступает в Китае, его отказались отпускать в «Локомотив».
    • Москвичи в РПЛ идут четвертыми – вне зоны Лиги чемпионов.

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    10.03.2020 19:29
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6282

      FanatSerj 14 часов назад

      не знаю как там Бассогога, но вот Комличенко прям реально приятно удивляет, ему если палки в колеса не ставить и сам плошать не будет, то может стабильно как в своё время Кевин Курани постоянно огорчать соперников.

      0
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      Рейтинг: +422

      xkixerx 14 часов назад

      Руки прочь от ПАЛЫЧА!!! Не надо нам тут про нового тренера.... Сначала инфу 100% проверь Генич, потом слухи распускай!

      0
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      Рейтинг: +5466

      Антибиотик 16 часов назад

      Есть разговоры, а есть реальные трансферы, которых грузин пытается подсунуть. А они ни кому не нужны. Генич уже как баба базарная.

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      Рейтинг: +1751

      giluxa1963 10 марта, 20:00

      правильно Локо поступил если игрок не нужен тренеру зачем его покупать пример тому что получится -Спартак

      1
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 19:56

      Это ему Вася Уткин шепнул в постели ? Гыгы

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