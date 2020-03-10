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  • Генич: «У «Локомотива» были варианты по нападающему зимой, но Семин хотел только Комличенко или Бассогога»

Генич: «У «Локомотива» были варианты по нападающему зимой, но Семин хотел только Комличенко или Бассогога»

10 марта 2020, 19:29
4

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, что зимой у «Локомотива» были варианты подписать форварда, но их отмел главный тренер Юрий Семин. Ему были нужны другие игроки.

«Я знаю, что «Локомотив» [зимой] действительно пытался подписать нападающего. Были разные варианты. Были разговоры по Александару Прийовичу. Юрий Семин его отмел, сказал: «Или Николай Комличенко, или Кристиан Бассогог». Не исключаю, что никого не стали подписывать потому, что летом придет новый главный тренер», – сообщил журналист.

  • Комличенко перешел зимой в «Динамо».
  • Бассогог выступает в Китае, его отказались отпускать в «Локомотив».
  • Москвичи в РПЛ идут четвертыми – вне зоны Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Комличенко Николай Бассогог Кристиан Семин Юрий
Комментарии (4)
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giluxa1963
1583859607
правильно Локо поступил если игрок не нужен тренеру зачем его покупать пример тому что получится -Спартак
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Антибиотик
1583902239
Есть разговоры, а есть реальные трансферы, которых грузин пытается подсунуть. А они ни кому не нужны. Генич уже как баба базарная.
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xkixerx
1583911414
Руки прочь от ПАЛЫЧА!!! Не надо нам тут про нового тренера.... Сначала инфу 100% проверь Генич, потом слухи распускай!
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FanatSerj
1583911923
не знаю как там Бассогога, но вот Комличенко прям реально приятно удивляет, ему если палки в колеса не ставить и сам плошать не будет, то может стабильно как в своё время Кевин Курани постоянно огорчать соперников.
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