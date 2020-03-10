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    «Краснодар» попросил РФС объяснить судейские решения Лапочкина в матче со «Спартаком»

    «Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина в матче со «Спартаком» (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

    Первое спорное решение произошло на 13-й минуте матча. После выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» защитник Илья Кутепов ударил защитника краснодарцев Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери мог назначить пенальти и наказать Кутепова желтой карточкой.

    Второе решение Лапочкина – момент на 54-й минуте, когда спартаковец Андрей Ещенко грубо сыграл против Кристиана Рамиреса. Краснодарцы интересуются, не стоило ли показать ему вторую желтую карточку за это нарушение. Третий эпизод: 76-я минута, защитник «Спартака» Айртон в штрафной площади подыграл себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий, VAR в его действия вмешиваться не стал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2020 16:49
    Комментарии51
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      Рейтинг: +1765

      Krasnodar 123 2 часа назад

      Даже Лавочкин не помог!

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      Рейтинг: +2729

      Бугимен 12 часов назад

      ПРОСТО ЗАНЕСЛИ ЧЕМОДАН ДЕНЕГ ЛАПОЧКИНУ,ВОТ ОН И ТОПИЛ ЗА СПАРТАК!!!ДЕЛАЛ ВИД,ЧТО НАРУШЕНИЙ НЕТ!!!

      2
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet 13 часов назад

      эту тему в закладку взял, позитив на всеь день

      1
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      Рейтинг: +476

      NEONFOL 10 марта, 23:15

      ари лишить гражданства, совсем не по русски делает мразька

      -3
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      Рейтинг: +1807

      morgan59 > NEONFOL 14 часов назад

      За что? За точто ногу свело? А что тогда сделать с Кутеповым, за то что руками машет как в октогоне

      2
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > NEONFOL 13 часов назад

      ну да как он посмел забить максимке, он же раб по крови

      1
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      Рейтинг: +476

      NEONFOL 10 марта, 23:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      какие вы краснодарцы жалкие, а то быки быки, вы овцы блин, позорники

      -5
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      Рейтинг: +1807

      morgan59 > NEONFOL 14 часов назад

      Нападение - лучший вариант обороны. Спусти на тормозах эти три случая, в следующей игре на голову сядут. А Ари красавчик. Последрие минуты ногу свело , так бедные поросята завизжали так , будто их на эшафот повели. Не плачте свинки. Умейте держать удар.

      3
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > NEONFOL 13 часов назад

      я нарезку глянул, и они реально жалк ие, жалили рогами в пердак вас весь матч

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      Рейтинг: +694

      Серёга Краснодарский > NEONFOL 6 часов назад

      некрасиво Вы чучело говорите

      1
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      Рейтинг: +3916

      JTherry 10 марта, 22:37

      краснодарские девочки расплакались)) а за косяки Ари ответить не хотите ли?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > JTherry 10 марта, 22:47

      Не путайте меня с краснодарскими. Моя команда Торпедо, пока что в ФНЛ пылит , и то слабовато. А в РПЛ я ни за кого не болею, я смотрю со стороны. Ну повалялся Ари на газоне 1 минуту, вы за 93 не смогли забить, умудрились и руками играть в штрафной и по мордасам надавать быкам, а забить тямы не хватило, так что вам и эта минута ничего бы не дала. Ну признайтесь, что во втором тайме сдохли, и еле-еле ноги двигали. Видимо отмечали победу в КР долго. Что ж вы будете делать после очередной игры на КР с Зенитом, вам через 3 дня играть с Локо.

      4
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      Рейтинг: +3916

      JTherry > Кузьмич на трибуне 10 марта, 22:56

      я никого и ни с кем не путаю, просто так получилось, подряд два поста, вам "повезло")) ваше "замечание" адресовано к болельщикам на Бомбардире, мое - к заметке Бомбардира... что будет в игре с зенитом - увидим в апреле, играть будем!!! что поделать, раз такой календарь составили...

      2
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      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > JTherry 10 марта, 23:00

      Извините, ваше замечание принял на свой адрес. но раз он не ко мне , то мои слова пропустите мимо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3916

      JTherry > Кузьмич на трибуне 10 марта, 23:04

      почему же? ваши комменты интересно почитать, пообщаться... не со всеми согласен, тем и интереснее, плюрализм мнений)

      2
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      ...
      Рейтинг: -24

      илья 009 > Кузьмич на трибуне 11 марта, 00:01

      На Понсе пенка была 100%... И на Бакаеве...Тоже ноги задели так же как с Вашим мертвым Бергом...и много решений...А так Краснодар конечно удивил...очень слабая игра...С такой игрой Зенит могут не догнать... Да даже если догонят толку ноль...в лиге чемпионов их раком нагнут...

      1
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      ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > илья 009 13 часов назад

      зато нагнут их топклубы а не свиней урал дома ухаха

      0
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      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > JTherry 13 часов назад

      рабы проигрывать не умеют, а плачут другие, парадокс в больном мирке свинных

      1
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      ...
      Рейтинг: +3916

      JTherry > gosproektikabinet 11 часов назад

      тоже мне патриций "госпроекта" на всю больную голову нашелся))) ты чьих будешь, "проектный"?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне 10 марта, 21:47

      Бедные спартачи, всей командой - большой семьёй встали на защиту своего забитого в угол клуба. Можно подумать один только Ари тянет последние секунды на поле, нашли аргумент. А то что Кутепов ударил в лицо , это московский жест Джентельмена? А Айртон играя рукой , ну так шутя задел мяч, и ... будь бы это у вотор быков, нидай Бог так сыграть Сорокину, тут бы и красная была и пенальти. Расплакались московские девочки. Вот хоть смейтесь хоть не смейтесь, но питерские правы, когда по 10 раз в день пишут:"Стыдно за Спартак!". Прав и Аларм и Борат. буду им аплодировать стоя.Действительно стыдно за спартачей. не болельщики а девочки обиженки. правда стыдно.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2852

      Alekxei Z. > Кузьмич на трибуне 10 марта, 21:59

      Ты им стоя не аплодируй, рядом вставай раком . Они только так спартачей встречают !

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1327

      Кузьмич на трибуне > Alekxei Z. 10 марта, 22:01

      Не тебе указы писать в мой адрес, как захочу так и буду аплодировать, а плаксивые девочки не футбол , а кукол должны обсуждать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > Кузьмич на трибуне 13 часов назад

      я давно говорил лучше торпедо заменило свиней в лиге, они хотя бы не считают себя пупками земли.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:44

      А Краснодар не хочет объяснить поведение Ари? Причем такое не первый раз.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +871

      seth343 > Hektor 84 10 марта, 20:48

      Краснодар теряет лично мое уважение к нему...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1468

      klim2m > seth343 10 марта, 21:48

      Там Ари один единственный гаденыш,)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3796

      gosproektikabinet > seth343 13 часов назад

      свинтак уважает только тех кто ему сливается

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +871

      seth343 > gosproektikabinet 12 часов назад

      Ты просто мал и глуп...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +871

      seth343 10 марта, 20:35

      А Ари то да, красавчик))))))

      2
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      Рейтинг: +871

      seth343 10 марта, 20:30

      Было бы за что))))) А пендаль левый, обычная борьба, как и в центре поля. Смех))))

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      Рейтинг: +589

      СвинкаСправедливости > seth343 10 марта, 23:06

      Да борьбы и не было даже. Так, только сблизились и уже пенальти поставили.

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