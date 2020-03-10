«Краснодар» попросил РФС объяснить судейские решения Лапочкина в матче со «Спартаком»

«Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина в матче со «Спартаком» (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

Первое спорное решение произошло на 13-й минуте матча. После выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» защитник Илья Кутепов ударил защитника краснодарцев Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери мог назначить пенальти и наказать Кутепова желтой карточкой.

Второе решение Лапочкина – момент на 54-й минуте, когда спартаковец Андрей Ещенко грубо сыграл против Кристиана Рамиреса. Краснодарцы интересуются, не стоило ли показать ему вторую желтую карточку за это нарушение. Третий эпизод: 76-я минута, защитник «Спартака» Айртон в штрафной площади подыграл себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий, VAR в его действия вмешиваться не стал.