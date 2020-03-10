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  • «Краснодар» попросил РФС объяснить судейские решения Лапочкина в матче со «Спартаком»

«Краснодар» попросил РФС объяснить судейские решения Лапочкина в матче со «Спартаком»

10 марта 2020, 16:49
36

«Краснодар» обратился в департамент судейства РФС с просьбой пояснить три решения бригады Сергея Лапочкина в матче со «Спартаком» (1:0), сообщает «Спорт-Экспресс».

Первое спорное решение произошло на 13-й минуте матча. После выполнения углового удара, когда мяч был в игре, в штрафной площади «Спартака» защитник Илья Кутепов ударил защитника краснодарцев Егора Сорокина рукой в лицо и помешал ему совершить удар по воротам. Рефери мог назначить пенальти и наказать Кутепова желтой карточкой.

Второе решение Лапочкина – момент на 54-й минуте, когда спартаковец Андрей Ещенко грубо сыграл против Кристиана Рамиреса. Краснодарцы интересуются, не стоило ли показать ему вторую желтую карточку за это нарушение. Третий эпизод: 76-я минута, защитник «Спартака» Айртон в штрафной площади подыграл себе левой рукой. Лапочкин находился далеко от места событий, VAR в его действия вмешиваться не стал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Лапочкин Сергей
Комментарии (36)
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rash1959
1583849538
А не хотите объясниться за левополученный пенальти??? За симуляцию грязного ары???(правильно Ловчев его назвал ПОДОНКОМ)
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Smekaev
1583849621
А левый пенальти в ворота Спартака они объяснить не попросили, или снос Понесе у своей штрафной? Или еще 100500 моментов, когда судья не видел нарушений, которые могли кардинальным образом повлиять на ход матча?!
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MaxRnD
1583850091
Этот кристально честный человек ещё за Ахмат - Ростов ничего не объяснил, а вы уже хотите получить сатисфакцию за Спартак - Краснодар ! Он так быстро, как вы хотите, объяснять не умеет !
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СвинкаСправедливости
1583858048
Про Айртона даже я вам всё объясню. 1.Никто с ним борьбу за мяч не вёл. 2. Он не блокировал удар по воротам. 3. Не мешал нападающим пробежать с мячом мимо себя. 4. Его рука была опущена и находилась в положении 4-6 по колесу расположения руки. То есть, очень близко к туловищу. Хотите видеть такие пенальти? Пожалуйста. Но вы первые будете просить разъяснений после подобных назначений. За такие пенальти Краснодар сам кого угодно загрызёт, но тут он борется за справедливость, забывая о собственных косяках.
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Кузьмич на трибуне
1583866054
Бедные спартачи, всей командой - большой семьёй встали на защиту своего забитого в угол клуба. Можно подумать один только Ари тянет последние секунды на поле, нашли аргумент. А то что Кутепов ударил в лицо , это московский жест Джентельмена? А Айртон играя рукой , ну так шутя задел мяч, и ... будь бы это у вотор быков, нидай Бог так сыграть Сорокину, тут бы и красная была и пенальти. Расплакались московские девочки. Вот хоть смейтесь хоть не смейтесь, но питерские правы, когда по 10 раз в день пишут:"Стыдно за Спартак!". Прав и Аларм и Борат. буду им аплодировать стоя.Действительно стыдно за спартачей. не болельщики а девочки обиженки. правда стыдно.
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JTherry
1583869046
краснодарские девочки расплакались)) а за косяки Ари ответить не хотите ли?
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NEONFOL
1583871207
какие вы краснодарцы жалкие, а то быки быки, вы овцы блин, позорники
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NEONFOL
1583871301
ари лишить гражданства, совсем не по русски делает мразька
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Бугимен
1583917127
ПРОСТО ЗАНЕСЛИ ЧЕМОДАН ДЕНЕГ ЛАПОЧКИНУ,ВОТ ОН И ТОПИЛ ЗА СПАРТАК!!!ДЕЛАЛ ВИД,ЧТО НАРУШЕНИЙ НЕТ!!!
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Krasnodar 123
1583953731
Даже Лавочкин не помог!
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