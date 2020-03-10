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  • Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

10 марта 2020, 15:53
6

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, как в «Динамо» шутили над одноклубниками.

«Кураньи в «Динамо» ездил непонятно на чем. Он купил себе старого пятого «икса». Выглядит нормально, но там год второй-третий. В него садишься, а там как помойка. Реально разваленный. К нему подходят и говорят: «Кевин, слушай, у тебя там пишется зарплата, ты первый в России, такая звезда и ездишь на «иксе». Его настолько задушили, что он говорит: «В моменте расстроился, хотел плюнуть на всех и купить «Феррари». Но потом остановился. Купил спокойную машину, а «икса» за копейки отдал менеджеру «Динамо».

У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: «Приди с девушкой, докажи всем». А он все время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Джуджак Балаж Кокорин Александр
Комментарии (6)
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кто там
1583851360
Коко в динамо начали делать коко, а в зените закончили. паспортисты недобитые ишь ты х5 - херня. это вы херня.
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Chernyi Lis
1583854715
ну все!забудь про запад навсегда!хоть они и не думали о тебе..
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Hektor 84
1583862075
Бред сумасшедшего. Х5 помойка? Зажрался кокоша еще в динамо.
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Авек плезир
1583862418
А хорошие шутки у бело ГОЛУБЫХ
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