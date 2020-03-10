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    Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, как в «Динамо» шутили над одноклубниками.

    «Кураньи в «Динамо» ездил непонятно на чем. Он купил себе старого пятого «икса». Выглядит нормально, но там год второй-третий. В него садишься, а там как помойка. Реально разваленный. К нему подходят и говорят: «Кевин, слушай, у тебя там пишется зарплата, ты первый в России, такая звезда и ездишь на «иксе». Его настолько задушили, что он говорит: «В моменте расстроился, хотел плюнуть на всех и купить «Феррари». Но потом остановился. Купил спокойную машину, а «икса» за копейки отдал менеджеру «Динамо».

    У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: «Приди с девушкой, докажи всем». А он все время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    10.03.2020 15:53
    Комментарии16
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      Рейтинг: +179

      Авек плезир 10 марта, 20:46

      А хорошие шутки у бело ГОЛУБЫХ

      1
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      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 10 марта, 20:41

      Бред сумасшедшего. Х5 помойка? Зажрался кокоша еще в динамо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +195

      ziborock 10 марта, 20:31

      У Грозовского стоит на весь Питерский Зенит!)))

      -1
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata 10 марта, 19:50

      " Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации " - да в Зените таких большинство и среди болельщиков тоже и это факт , а не версия

      2
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      Рейтинг: +3277

      Gek Dement > Persona_non_Grata 17 часов назад

      Ты на своей жопе это прочувствовал?

      0
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      Рейтинг: +507

      слайд 10 марта, 19:17

      кокока после зоны явно дырявый вышел ахахааахаха зинитки девочка теперь

      1
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      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis 10 марта, 18:38

      ну все!забудь про запад навсегда!хоть они и не думали о тебе..

      1
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      Рейтинг: +216

      кто там 10 марта, 17:42

      Коко в динамо начали делать коко, а в зените закончили. паспортисты недобитые ишь ты х5 - херня. это вы херня.

      1
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      ...
      Рейтинг: +53279

      Chernyi Lis > кто там 10 марта, 18:39

      от такого количества денег многие портятся..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1529

      alarm 10 марта, 17:31

      вот почему хряки так активно на него охотились!

      4
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      Рейтинг: +507

      слайд > alarm 10 марта, 19:17

      как ты прям да агент заднеприводной разведки хаххаха

      2
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      Рейтинг: +2816

      Литейный4 10 марта, 16:19

      Скользкая тема про Джуджака. Спартаковская. Гыгыгы

      8
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      Рейтинг: +2197

      Борат 10 марта, 15:57

      да, этих п*доров в химках видали, деревянными членами торгуют !
      гыгы

      9
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      ...
      Рейтинг: +507

      слайд > Борат 10 марта, 19:18

      вроде мамка твоя там эта стояла ты не заметил а бомжик

      0
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      Рейтинг: +507

      слайд > Борат 10 марта, 19:18

      в будку иди уже лаешь тут

      0
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      Рейтинг: +5172

      Persona_non_Grata > Борат 10 марта, 19:28

      Я смотрю ты всё про это знаешь - давно в теме , петушок ?

      3
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