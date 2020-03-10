Кокорин: «Была версия, что Джуджак нетрадиционной ориентации. К его месту прибили огромный фаллос»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий на правах аренды за «Сочи», рассказал о том, как в «Динамо» шутили над одноклубниками.

«Кураньи в «Динамо» ездил непонятно на чем. Он купил себе старого пятого «икса». Выглядит нормально, но там год второй-третий. В него садишься, а там как помойка. Реально разваленный. К нему подходят и говорят: «Кевин, слушай, у тебя там пишется зарплата, ты первый в России, такая звезда и ездишь на «иксе». Его настолько задушили, что он говорит: «В моменте расстроился, хотел плюнуть на всех и купить «Феррари». Но потом остановился. Купил спокойную машину, а «икса» за копейки отдал менеджеру «Динамо».

У нас в команде был Балаж Джуджак. Была версия, что он нетрадиционной ориентации. Ему подарили огромный фаллос и прибили к его месту. Он на эту тему очень переживал. Нужно было как-то шутить. Его подкалывали: «Приди с девушкой, докажи всем». А он все время один был. По сей день с ним дружу. Видимся на отдыхе. Я его видел уже с тремя новыми девушками», – сказал Кокорин в ролике на канале «КраСава» в ютубе.