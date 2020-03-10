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  • Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру»

Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру»

10 марта 2020, 12:21
26

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Насколько это психологически сложное поражение? Видно, что вы на нервах. Это из-за судейства или из-за результата?

— Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.

— Показалось, что не хватило эмоций из-за игры с ЦСКА.

— Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

— Насколько это поражение было болезненным, учитывая, что в чемпионате «Спартак» не борется за чемпионство?

— Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.

— Показалось, что Роману Зобнину не нужно было удаляться.

— А что ему оставалось делать? Он хотел остановить атаку и забрать мяч. Каждый игрок должен этого хотеть. Это нормальная ситуация.

— Не кажется ли вам, что если «Спартак» всегда будет играть по схеме 3-5-2 и не будет иметь плана Б, соперники смогут легко подстраиваться под команду?

— Нет. ЦСКА знал, что мы будем играть по этой схеме. «Динамо» тоже знало. Думаю, проблема была не в схеме. «Манчестер Сити» играет по схеме 4-1-4-1 уже пять лет. И никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Во втором тайме мы перешли на схему 4-4-2.

⁃ И команда провела его хуже, чем первый.

⁃ Повторюсь, мы проиграли «Краснодару» не из-за формации, — сказал Тедеско.

«Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Тедеско Доменико
Комментарии (26)
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Nikoo
1583832391
Пуст знает что Главное-результат. не надо здесь пустых комментариев
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altezzik
1583834500
Руку Мусаеву пожал?
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Старикан
1583836001
Батюшки, всё отребье здесь повылазило...
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Snek
1583836394
Вот я бы согласился, что матч Ростов - ЦСКА на табло вряд ли отражает суть, а матч Спартак - Краснодар... Ну Спартак атаковал беззубо и не командно, да играли с большой отдачей и желанием, но во втором тайме вообще подсели, но честно говоря сыграли не очень, возможно ничья была более закономерным итогом, но победа Спартака точно не вытекала из логики матча.
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Garrincha58
1583837092
игра быстро забывается а результат остаётся навсегда и не стоит утешаться что мол так или не так могло быть нужно признать поражение и свои ошибки и работать дальше чтобы результат был
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zra78
1583838837
Борат вынь язык из жопы литейного,а ты литейный член бората из пасти и скажите где же вы были вчера,почему не заходили на ветку о игре Зенита,голубки синебелоголубые?
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portero
1583840262
Но результат остается, тем более не та игра где совсем счет не по игре.
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derrik2000
1583841035
ИГРЫ в исполнении футболёров Спартака ВООБЩЕ НЕ БЫЛО! Было какое-то ма-а--а-аленькое желание что-то там "сотворить" с мячом, но НЕ ИГРА! Это я сравнил матч Спартак-ЦСКА и матч Спартак-Краснодар и сравнение не в пользу матча с Краснодаром.
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моэм
1583845638
А можно было сказать про вполне объективную причину ...после изматывающего кубкового матча просто не хватило физических сил...кстати , после еврокубковых матчей , в следующем матче , как правило максимум чего добиваются - это ничья , в чаще поражение.
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Rus9I
1583854770
Тодеско провалил 2й тайм. И провалил он его заменой Ещенко-Тиль, переместив Зобнина на фланг защиты. Да, скорее всего у ребят не хватило сил на 2й тайм, из за 120 минут с ЦСКА. Но, после замен и перестановок, игра в атаке, перешла на бей-беги. Я был на матче, я видел в живую, и было видно что ребята были уставшие.
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