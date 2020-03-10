Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Насколько это психологически сложное поражение? Видно, что вы на нервах. Это из-за судейства или из-за результата?

— Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.

— Показалось, что не хватило эмоций из-за игры с ЦСКА.

— Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

— Насколько это поражение было болезненным, учитывая, что в чемпионате «Спартак» не борется за чемпионство?

— Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.

— Показалось, что Роману Зобнину не нужно было удаляться.

— А что ему оставалось делать? Он хотел остановить атаку и забрать мяч. Каждый игрок должен этого хотеть. Это нормальная ситуация.

— Не кажется ли вам, что если «Спартак» всегда будет играть по схеме 3-5-2 и не будет иметь плана Б, соперники смогут легко подстраиваться под команду?

— Нет. ЦСКА знал, что мы будем играть по этой схеме. «Динамо» тоже знало. Думаю, проблема была не в схеме. «Манчестер Сити» играет по схеме 4-1-4-1 уже пять лет. И никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Во втором тайме мы перешли на схему 4-4-2.

⁃ И команда провела его хуже, чем первый.

⁃ Повторюсь, мы проиграли «Краснодару» не из-за формации, — сказал Тедеско.

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