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    Тедеско – о поражении в матче с «Краснодаром: «Табло не всегда отражает игру»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выступление команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в матче 21-го тура РПЛ.

    — Насколько это психологически сложное поражение? Видно, что вы на нервах. Это из-за судейства или из-за результата?

    — Из-за результата. Мы проиграли, но могли добиться большего в этой игре. Мы хотели победить, как и хотим этого в каждом матче. Мы не заслужили проиграть.

    — Показалось, что не хватило эмоций из-за игры с ЦСКА.

    — Я не согласен с вами, каждый игрок выходил настроенным на игру и был мотивирован. Мы играли хорошо, поэтому трудно принять это поражение.

    — Насколько это поражение было болезненным, учитывая, что в чемпионате «Спартак» не борется за чемпионство?

    — Каждое поражение трудно для принятия. Если смотрели игру, вы понимаете, почему нам больно признать результат. Табло не всегда отражает нашу игру.

    — Показалось, что Роману Зобнину не нужно было удаляться.

    — А что ему оставалось делать? Он хотел остановить атаку и забрать мяч. Каждый игрок должен этого хотеть. Это нормальная ситуация.

    — Не кажется ли вам, что если «Спартак» всегда будет играть по схеме 3-5-2 и не будет иметь плана Б, соперники смогут легко подстраиваться под команду?

    — Нет. ЦСКА знал, что мы будем играть по этой схеме. «Динамо» тоже знало. Думаю, проблема была не в схеме. «Манчестер Сити» играет по схеме 4-1-4-1 уже пять лет. И никаких проблем. Я не вижу в этом проблемы. Во втором тайме мы перешли на схему 4-4-2.

    ⁃ И команда провела его хуже, чем первый.

    ⁃ Повторюсь, мы проиграли «Краснодару» не из-за формации, — сказал Тедеско.

    «Краснодар» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

    Источник: Sport24

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    10.03.2020 12:21
    Комментарии54
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      Рейтинг: +2729

      Бугимен 12 часов назад

      НАДО ПРИЗНАТЬ СПАРТАК СЛАБ,БЫКИ БЫЛИ ЛУЧШЕ ПО ИГРЕ!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +573

      ARSteven89 10 марта, 20:23

      Ахахахах))) "Табло не всегда отражает игру", конечно, ё моё, это же не зеркало)))

      0
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      Рейтинг: +779

      Rus9I 10 марта, 18:39

      Тодеско провалил 2й тайм. И провалил он его заменой Ещенко-Тиль, переместив Зобнина на фланг защиты.
      Да, скорее всего у ребят не хватило сил на 2й тайм, из за 120 минут с ЦСКА.
      Но, после замен и перестановок, игра в атаке, перешла на бей-беги.

      Я был на матче, я видел в живую, и было видно что ребята были уставшие.

      3
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      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > Rus9I 10 марта, 18:58

      Ещенко уже сидел на желтой и уже мог получать к моменту замены еще одну - так что замена вполне оправдана , кстати Зобнин на фланге не самый плохой вариант , жаль только вторую желтую схлопотал ((( , а то что сил не хватило особенно на последние минут 20-25 это факт . А провалили игру я считаю Бакаев ( травмированный ) ни отдавшей ни одной точной передачи и Ларсон , запоровший несколько моментов (((

      3
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      Рейтинг: +2280

      playsh 10 марта, 18:03

      К сожалению, "Табло не всегда отражает игру", зато всегда отражает результат.

      0
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      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод 10 марта, 16:13

      Когда собрался выигрывать все оставшиеся до конца сезона матчи , но что-то пошло "не так" .

      1
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      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > пьяныйхоровод 10 марта, 18:34

      с такой игрой и кубок прошлепает!хотя и зенит начал тормозить!посмотрим,что получится!

      2
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      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > sssrspartak 10 марта, 18:39

      Да не такая уж и плохая игра , учитывая , что в соперниках Краснодар , что 3 дня назад была очень тяжелая игра и в физическом , а прежде всего в моральном плане , еще и Бакаев с травмой ( я бы его вообще не выпускал , но ТРЕНЕРУ ВИДНЕЕ ) , да и игра то была ничейная , именно это и имел ввиду Тедеско и смотрю в будущее с оптимизмом , коего не испытывал последний год .

      4
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      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > VVM1964 10 марта, 18:42

      я не знаю!меня хватило на полчаса!нутром чуял,что мы проиграем и зенит не выиграет,так и вышло!предчувствие подводит редко!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > sssrspartak 10 марта, 18:47

      У меня тоже было предчувствие нехорошее , но в отношении Кутепова - когда он в штрафной махал и цеплялся граблями уже в первом тайме (((

      4
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      ...
      Рейтинг: +1526

      Hektor 84 > пьяныйхоровод 10 марта, 20:23

      Бомжерылый следи за тем что Семак обещал сделать.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +18568

      пьяныйхоровод > Hektor 84 10 марта, 20:40

      Очень стыдно за твоё рыло .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +286

      моэм 10 марта, 16:07

      А можно было сказать про вполне объективную причину ...после изматывающего кубкового матча просто не хватило физических сил...кстати , после еврокубковых матчей , в следующем матче , как правило максимум чего добиваются - это ничья , в чаще поражение.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7680

      derrik2000 10 марта, 14:50

      ИГРЫ в исполнении футболёров Спартака ВООБЩЕ НЕ БЫЛО!
      Было какое-то ма-а--а-аленькое желание что-то там "сотворить" с мячом, но НЕ ИГРА!
      Это я сравнил матч Спартак-ЦСКА и матч Спартак-Краснодар и сравнение не в пользу матча с Краснодаром.

      2
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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > derrik2000 10 марта, 18:40

      Ну если только в сравнении , а так я ничего сверх ужасного не увидел .

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      ...
      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > VVM1964 10 марта, 18:43

      это же хорошо!бум надеяться что все исправится правда что то не верится!

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      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > sssrspartak 10 марта, 18:53

      А что не верится ? Игра то есть ( в сравнении с оппонентами ) , лично я вижу во что играет команда , да некоторые игроки не внушают доверия , но что имеем , имеем состав не самый плохой и думаю что если бы чемпионат начался сейчас , за место в пятерке можно было бы смело побороться . Жду следующих игр - они внесут прояснение , прав я или живу иллюзиями .

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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > VVM1964 10 марта, 19:03

      не в курсе фратрия почему не открывается?третий день что то никак!

      1
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      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > sssrspartak 10 марта, 19:36

      Не в курсе .

      0
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      ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 > sssrspartak 10 марта, 20:02

      Фратрии стыдно стало от игры мазутного проекта. Гыгыгы

      6
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      ...
      Рейтинг: +7680

      derrik2000 > VVM1964 10 марта, 23:16

      УЖАСНОГО не увидел, говоришь?
      Ну-ну...
      А то, что ЗРЯ получается Тедеско физподготовкой наргужал в предсезонке, это не ужасно?
      Краснодар не хуже во 2-м тайме смотрелся спартачей, а где-то и даже лучше.
      В физической готовности, например, были на равных.

      0
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      ...
      Рейтинг: +103

      Боцман52 > derrik2000 10 марта, 23:48

      Ну так то Краснодар не играл на неделе напряженнейшего матча. И получается, как ты говоришь "В физической готовности, например, были на равных.", не ЗРЯ Тедеско физподготовкой нагружал в предсезонке.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +38196

      portero 10 марта, 14:37

      Но результат остается, тем более не та игра где совсем счет не по игре.

      6
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      Рейтинг: +9941

      KLIM777 10 марта, 14:15

      таблица зато о многом говорит)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22098

      VVM1964 > KLIM777 10 марта, 18:40

      Посмотрим после 30-го тура .

      4
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      Рейтинг: +22021

      zra78 10 марта, 14:13

      Борат вынь язык из жопы литейного,а ты литейный член бората из пасти и скажите где же вы были вчера,почему не заходили на ветку о игре Зенита,голубки синебелоголубые?

      8
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      Рейтинг: +13659

      sssrspartak > zra78 10 марта, 16:09

      сыкуны они голубые!только гадить про других!трусливые двуличные бездари,если только это не сам литейный в нескольких лицах!

      1
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      ...
      Рейтинг: +155

      Узб@гоеный > sssrspartak 10 марта, 19:57

      УЗбагойся!!!!!!

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