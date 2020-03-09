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  • РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

9 марта 2020, 20:55
109

В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» дома не смог победить «Уфу».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась нулевой ничьей.

Команда Сергея Семака потеряла очки во второй встрече чемпионата подряд. Ранее они не сумели выиграть у «Локомотива» (0:0).

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).

Предупреждения: Ракицкий, 50; Барриос, 77 – Пуцко, 29; Бизяк, 45; Йокич, 52.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа
Комментарии (109)
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Кузьмич на трибуне
1583776674
Ай да Уфа. Ай да молодцы. Зенит после победы в кубке не смог. Ничего не смог забить. Даже Дзюба не помог. Болельщиков Уфы с добытым очком в Питере.
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Krossmen73
1583776728
Уфа -молодцы!Сыграли строго от обороны( а с Зенитом по-другому и нельзя) и взяли своё.Питер же после перерыва пока что ещё не в кондиции.Если будет так и дальше транжирить очки,то от гандикапа может ничего и не остаться.
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portero
1583776754
Гений Семака в действии, хреново у нас не только с игроками но и с тренерами.
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Мага 13
1583776780
Уфа молодцы, вырвали очко у Зенита)
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acor94
1583776784
я, как болельщик зенита, могу смело заявить, стыдно за зенит
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Муруал
1583776914
Поздравляю Уфу с добытым очком в Питере!!!
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morgan59
1583777100
Уфа выстояла. Называйте как хотите, хоть стена , хоть бетон, хоть автобус. Но ничья с лидером на выезде , равна победе. Зенит по большому счёту допа проиграл- потерял два очка.
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bset
1583777175
Уфа вырвала очко у Зенита
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portero
1583777322
конечно Зенит мог в конце затолкать и не раз, но слишком часто не хватало чуть чуть.
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VVM1964
1583778172
Если Зенит просрет чемпионство в этом году , буду считать сегодняшнее поражение Спартака от Краснодара хорошим результатом !!!
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