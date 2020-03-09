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    РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

    В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» дома не смог победить «Уфу».

    Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась нулевой ничьей.

    Команда Сергея Семака потеряла очки во второй встрече чемпионата подряд. Ранее они не сумели выиграть у «Локомотива» (0:0).

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    «Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.

    «Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).

    Предупреждения: Ракицкий, 50; Барриос, 77 – Пуцко, 29; Бизяк, 45; Йокич, 52.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    09.03.2020 20:55
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 10 марта 2020, 10:58

      А где же Борат, аларм, литейный и алкашный хоровод? Почему не обсуждают как бразильская телка трешку не забила? А как же феноменальная игра бзюбы? Который по мнению комментаторов газпром срач тв постоянно творит и просто российский Ибрагимович!

      5
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Hektor 84 10 марта 2020, 12:40

      Посмотрел обзор матча с Динамо, так там этот новенький забил как раз в стиле Ибры. Что на это скажут на страч тв?)

      0
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      Рейтинг: +649

      vla4839 10 марта 2020, 09:46

      Семак показывает себя слабым тренером, За зимние сборы не смог подготовить команду. Команда "не бежит",играет медленно,соперник успевает перестроться в оборону,быстро контратакует ,Зенит не всегда успевает,спасают промахи соперника,да вратари. Семаку дали всё лучшее:дорогих игроков,условия,зарплаты ит.д..А хорошей игры не видно. Смотрится Зенит плохо,хуже многих команд. Нет задора,стремления, быстроты мышления,открываний игроков,работы с мячом ,скорости бега и передач. Всё медленно! Спасает Зенит только относительно высокий уровень игроков да низкое мастерство комад-соперников. С такой игрой можно остаться без чемпионства!

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > vla4839 10 марта 2020, 11:23

      Согласен с тобой , ему шанс дали , но он явно нулевойи это с с кучей помощников, их там 11 тренеров кроме него, писец.....

      4
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      Рейтинг: +965

      arok 10 марта 2020, 03:36

      Я конечно очень рад такому результату, но 6 очков отрыва это тоже не плохой задел. Зенит сейчас без вариантов будет в каждой игре биться за каждое очко. И не надо забывать, что обсераться умеет не только Зеня, каждое просраное очко командой из верхней части таблицы идёт в копилку Питерцам!!! Я всегда и везде за Краснодар, но так как умеем мы терять очки на финише не умеет мне кажется ни одна команда в РПЛ. Очень был бы рад ошебится в этот раз. Уфу с неплохим результатом поздравляю, за две игры в этом сезоне отобрать у лидера 4 очка, это очень даже неплохо. Так держать!!!!!

      5
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      Рейтинг: +965

      arok > arok 10 марта 2020, 03:41

      Прошу прощения 5 очков отобрали!!!

      2
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > arok 10 марта 2020, 09:44

      Искренне надеюсь в конце сезона увидеть вас на 2ом месте, а Ростов на 3. Даёшь южанам ЛЧ!

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > SPbZenit12 10 марта 2020, 12:43

      Не торопись, может и Зенит на 3-е место опустится.)

      1
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      Рейтинг: +965

      arok > SPbZenit12 10 марта 2020, 12:59

      Спасибо за пожелание! Как и любой болельщик хотел бы конечно свой клуб видеть на вершине чемпионата. А как будет в итоге увидим. Всех благ!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1294

      SPbZenit12 > Владислав Vlad 11 марта 2020, 09:17

      А я всего лишь о желании говорю)

      1
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      Рейтинг: +1667

      vmonomah17 9 марта 2020, 22:41

      А почему малком 3 мяча не забил? Барселона же! Столько денег за него вбухали, в итоге второй заболотный!

      4
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      Рейтинг: +5652

      afw13 9 марта 2020, 22:00

      по ходу у игроков Зенита проблемы с мотивацией, Семаку их пора уже палкой гонять, за всю игру толком в створ ворот ни разу не попасть - это надо суметь.

      4
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      Рейтинг: +87

      Александр Питер > afw13 9 марта 2020, 23:43

      Сольют они чемпионат за то как их опустил Ротенберг и Миллер по Кокорину.Им пофиг игроки,тренер и даже руководитель зенита.

      0
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:55

      Вообще, конечно, зенитовцы расхлябаны были. Один Ерохин 3 момента зас.рал. Зюба напоминал дуба. Может хотят вернуть интригу в чемп?

      0
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > paracetamol 9 марта 2020, 22:30

      Зенит с автобусами не умеет играть. Сегодня в исполнении Уфы был даже не автобус, а целый Белаз. Забей Уфа в 1-м тайме, то наверняка бы проиграли. Вся игра была читаемой.........

      1
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      Рейтинг: +374

      zaichkin777@gmail.com 9 марта 2020, 21:50

      Генрих Мюллер не помог своей команде.

      1
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      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 9 марта 2020, 21:49

      В Зените сейчас одна проблема - нет ни одного игрока с поставленным ударом. Вся сегодняшняя игра сводилась к навесам и желанию завести мяч в ворота. Малком это отдельная песня..........

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:39

      Зачем нашему футболу такие команды, как Уфа, демонстрирующие антифутбол? Да и зрителей и стадиона приличного своего нет. А РФС еще 2 хочет добавить!

      2
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      ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol > Persona_non_Grata 9 марта 2020, 21:53

      Оставить 8-10 команд и играть в 4 круга как в Швейцарии. Глядишь и ФНЛ подтянется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > paracetamol 9 марта 2020, 22:04

      Ну давай дадим Уфе бюджет Зенита и они тоже будут играть в атаку,,,,,,а так как сейчас есть один Малком стоит как вся Уфа,,,что можно требовать от Уфы????

      7
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > paracetamol 9 марта 2020, 22:09

      Ошибся,,,,6 команд от силы,,,,,,,только вопрос кому будет интерес этот турнир???? у нас что все живут в Питире и Москве?????А есть Саратов,Саранск,Самара,Тамбом,Волгорад,,Томск,,и много других городов и регионов,,,

      6
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      Рейтинг: +7189

      Из Твери Леха 9 марта 2020, 21:38

      Скажу в стиле Дудя:
      0-0, РПЛ, говно...

      3
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > Из Твери Леха 9 марта 2020, 22:21

      самое смешное, что Тиньков тоже так считает)))

      2
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