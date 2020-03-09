РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

А где же Борат, аларм, литейный и алкашный хоровод? Почему не обсуждают как бразильская телка трешку не забила? А как же феноменальная игра бзюбы? Который по мнению комментаторов газпром срач тв постоянно творит и просто российский Ибрагимович!
В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» дома не смог победить «Уфу».
Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась нулевой ничьей.
Команда Сергея Семака потеряла очки во второй встрече чемпионата подряд. Ранее они не сумели выиграть у «Локомотива» (0:0).
Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.
«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).
Предупреждения: Ракицкий, 50; Барриос, 77 – Пуцко, 29; Бизяк, 45; Йокич, 52.