РПЛ. «Зенит» потерял очки во втором матче подряд, сыграв вничью с «Уфой»

В матче 21-го тура РПЛ «Зенит» дома не смог победить «Уфу».

Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась нулевой ничьей.

Команда Сергея Семака потеряла очки во второй встрече чемпионата подряд. Ранее они не сумели выиграть у «Локомотива» (0:0).

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Уфа – 0:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Ракицкий, Караваев, Жирков, Ригони (Азмун, 46), Барриос, Малком, Оздоев (Ерохин, 77), Осорио, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Йокич, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Урунов (Тилль, 72), Голубев, Фомин, Алиев, Карп, Бизяк (Кротов, 65).

Предупреждения: Ракицкий, 50; Барриос, 77 – Пуцко, 29; Бизяк, 45; Йокич, 52.

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