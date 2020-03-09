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  • Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

9 марта 2020, 15:05
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В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. В первом тайме вратарь гостей Игорь Акинфеев отразил пенальти, это его 14-й отбитый 11-метровый удар в чемпионате России.

Акинфеев повторил рекорд чемпионата по этому показателю – столько же отраженных пенальти имеет бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский.

  • Всего в ворота Акинфеева в чемпионате России не забили 18 пенальти.
  • Игрок всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.

Источник: твиттер Гоши Чернова
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (2)
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Граф2019
1583757542
рекорды рекордами... а дуля в кармане!
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paracetamol
1583779728
А по количеству пропущенных*
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