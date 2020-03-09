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    Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

    В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. В первом тайме вратарь гостей Игорь Акинфеев отразил пенальти, это его 14-й отбитый 11-метровый удар в чемпионате России.

    Акинфеев повторил рекорд чемпионата по этому показателю – столько же отраженных пенальти имеет бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский.

    • Всего в ворота Акинфеева в чемпионате России не забили 18 пенальти.
    • Игрок всю карьеру проводит в ЦСКА.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Ростове-на-Дону.

    Источник: твиттер Гоши Чернова

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    09.03.2020 15:05
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 9 марта 2020, 21:48

      А по количеству пропущенных*

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +943

      Граф2019 9 марта 2020, 15:39

      рекорды рекордами... а дуля в кармане!

      0
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