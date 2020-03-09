Акинфеев повторил рекорд чемпионата России по количеству отбитых пенальти

В эти минуты проходит матч 21-го тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА. В первом тайме вратарь гостей Игорь Акинфеев отразил пенальти, это его 14-й отбитый 11-метровый удар в чемпионате России.

Акинфеев повторил рекорд чемпионата по этому показателю – столько же отраженных пенальти имеет бывший вратарь «Динамо» Роман Березовский.