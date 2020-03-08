Судья Федотов: «Левников не поставил 100-процентный пенальти в ворота «Ахмата», ему рано судить РПЛ»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Арбитр Кирилл Левников не увидел игру рукой.
«Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это 100-процентная игра рукой в штрафной.
Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ», – считает эксперт.
- Во втором тайме Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива».
- Лучшим игроком матча признали вратаря Гилерме.
- «Локомотив» поднялся на вторую строчку в таблице.
Источник: «Чемпионат»