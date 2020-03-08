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  • Судья Федотов: «Левников не поставил 100-процентный пенальти в ворота «Ахмата», ему рано судить РПЛ»

Судья Федотов: «Левников не поставил 100-процентный пенальти в ворота «Ахмата», ему рано судить РПЛ»

8 марта 2020, 22:41
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Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Арбитр Кирилл Левников не увидел игру рукой.

«Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это 100-процентная игра рукой в штрафной.

Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ», – считает эксперт.

  • Во втором тайме Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива».
  • Лучшим игроком матча признали вратаря Гилерме.
  • «Локомотив» поднялся на вторую строчку в таблице.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Федотов Игорь Левников Кирилл
Комментарии (4)
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Nesterenko
1583711712
Все верно сказал.
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Князев
1583740572
Пусть пока судит у нас во дворе, когда мы играем в тряпочный. Это подлый человек. Нельзя назначать судей из Питера на матчи Локомотива.
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portero
1583747335
Ахмат часто так судят, так что может просто отработал как просили.
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Давид59
1583751676
Пока футбол судят люди, а не компьютер, ошибки были, и будут. С тем же Локо Зенит не получил пенальти (на Оздоеве в 1-м круге) и не засчитали гол Ахмату (в 1-м круге). Оба момента 100%-е, как выражается Федотов
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