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    Судья Федотов: «Левников не поставил 100-процентный пенальти в ворота «Ахмата», ему рано судить РПЛ»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил эпизод из матча 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом». Арбитр Кирилл Левников не увидел игру рукой.

    «Для меня это пенальти в ворота «Ахмата». Их футболист играет рукой, а дальше смотрит на мяч. Это 100-процентная игра рукой в штрафной.

    Важно, что решение здесь принимал лично Левников. Ему вообще рано судить РПЛ, надо пару игр пройти в ФНЛ», – считает эксперт.

    • Во втором тайме Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива».
    • Лучшим игроком матча признали вратаря Гилерме.
    • «Локомотив» поднялся на вторую строчку в таблице.

    Источник: «Чемпионат»

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    08.03.2020 22:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6255

      Давид59 9 марта 2020, 14:01

      Пока футбол судят люди, а не компьютер, ошибки были, и будут. С тем же Локо Зенит не получил пенальти (на Оздоеве в 1-м круге) и не засчитали гол Ахмату (в 1-м круге). Оба момента 100%-е, как выражается Федотов

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 9 марта 2020, 12:48

      Ахмат часто так судят, так что может просто отработал как просили.

      1
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      Рейтинг: +839

      Князев 9 марта 2020, 10:56

      Пусть пока судит у нас во дворе, когда мы играем в тряпочный. Это подлый человек. Нельзя назначать судей из Питера на матчи Локомотива.

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 марта 2020, 02:55

      Все верно сказал.

      2
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