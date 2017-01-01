Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта

    В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Очередным результативным действием в сезоне отметился полузащитник хозяев Бруну Фернандеш – он отдал голевой пас.

    Португалец – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта (футболиста купили зимой). Фернандеш забил два гола и сделал три результативные передачи.

    • До «Юнайтед» Фернандеш выступал за «Спортинг».
    • В случае победы в дерби «Манчестер Юнайтед» поднимется на пятое место.
    • Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги Европы.

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2033

      Борат 4 минуты назад

      Хороший игрун, жаль его летом не смогли купить ну да ладно ! Гыгы

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75109
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru