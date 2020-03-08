Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Очередным результативным действием в сезоне отметился полузащитник хозяев Бруну Фернандеш – он отдал голевой пас.
Португалец – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта (футболиста купили зимой). Фернандеш забил два гола и сделал три результативные передачи.
- До «Юнайтед» Фернандеш выступал за «Спортинг».
- В случае победы в дерби «Манчестер Юнайтед» поднимется на пятое место.
- Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги Европы.
Источник: Squawka Football