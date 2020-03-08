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  • Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта

Фернандеш – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта

8 марта 2020, 20:27

В эти минуты проходит матч 27-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Очередным результативным действием в сезоне отметился полузащитник хозяев Бруну Фернандеш – он отдал голевой пас.

Португалец – самый результативный игрок АПЛ с момента своего дебюта (футболиста купили зимой). Фернандеш забил два гола и сделал три результативные передачи.

  • До «Юнайтед» Фернандеш выступал за «Спортинг».
  • В случае победы в дерби «Манчестер Юнайтед» поднимется на пятое место.
  • Команда продолжает выступление в плей-офф Лиги Европы.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Манчестер Юнайтед Фернандеш Бруну
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