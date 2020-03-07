«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» – претенденты на хавбека «Норвича» Кантвелла

Сразу три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», информирует Express. Они будут пытаться заполучить игрока летом.

Футболист является воспитанником клуба из Норвича, за первую команду выступает с 2017 года. В 2018 году отправлялся в аренду в голландскую «Фортуну».