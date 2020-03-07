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«Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» – претенденты на хавбека «Норвича» Кантвелла

7 марта 2020, 23:17

Сразу три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», информирует Express. Они будут пытаться заполучить игрока летом.

Футболист является воспитанником клуба из Норвича, за первую команду выступает с 2017 года. В 2018 году отправлялся в аренду в голландскую «Фортуну».

  • Игрок стоит на рынке 15 миллионов евро.
  • В сезоне АПЛ Кантвелл провел 29 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
  • «Норвич» идет в зоне вылета.

Источник: Express
Англия. Премьер-лига Норвич Сити Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед Кантвелл Тодд
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