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    «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» – претенденты на хавбека «Норвича» Кантвелла

    Сразу три клуба АПЛ хотят подписать полузащитника «Норвича» Тодда Кантвелла. Речь идет о «Ливерпуле», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», информирует Express. Они будут пытаться заполучить игрока летом.

    Футболист является воспитанником клуба из Норвича, за первую команду выступает с 2017 года. В 2018 году отправлялся в аренду в голландскую «Фортуну».

    • Игрок стоит на рынке 15 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ Кантвелл провел 29 матчей, забил шесть голов, сделал две результативные передачи.
    • «Норвич» идет в зоне вылета.

    Источник: Express

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