Смородская: «Семин должен остаться тренером «Локомотива», если команда финиширует в тройке»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Юрия Семина на посту главного тренера команды.

– При каком результате Семин, на ваш взгляд, должен сохранить свой пост главного тренера команды?

– Думаю, если попадет в призовую тройку.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.

Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.

Контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

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