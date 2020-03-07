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  • Смородская: «Семин должен остаться тренером «Локомотива», если команда финиширует в тройке»

Смородская: «Семин должен остаться тренером «Локомотива», если команда финиширует в тройке»

7 марта 2020, 13:58
8

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Юрия Семина на посту главного тренера команды.

– При каком результате Семин, на ваш взгляд, должен сохранить свой пост главного тренера команды?

– Думаю, если попадет в призовую тройку.

  • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
  • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
  • Контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Смородская Ольга
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1583580940
Кикнадзе, верняк, подпрыгнул от возмущения прочитав эти строки.
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Антибиотик
1583585415
Какое дело этой уголовнице до Семина?! Отправьте эту конебабку валить лес!
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Серж 69
1583589433
Я только "за",но я тут ничего не решаю,да и ты Смородская,славу богу,уже ничего не решаешь,кончилось твоё время,так нарешала в Локо раньше,что до сих пор тошно,наверное,клубу,отрыгиваются ему твои былые решения.
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фанат джигурды
1583595487
Уж, кто, а жаба затнулась бы. Паровозам её мнение нужно, как собаке 5-я нога!!! Что за ... у неё интервью ещё берут.
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Князев
1583600194
Ну выкинули тебя, так сиди и не питюкай...
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