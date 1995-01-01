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    Смородская: «Семин должен остаться тренером «Локомотива», если команда финиширует в тройке»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о будущем Юрия Семина на посту главного тренера команды.

    – При каком результате Семин, на ваш взгляд, должен сохранить свой пост главного тренера команды?

    – Думаю, если попадет в призовую тройку.

    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
    • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
    • Контракт между сторонами истекает по окончании текущего сезона.

    Геркус: «Семин – стальной человек. Он очень четко очерчивает свою территорию и никого на нее не пускает»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:58
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5423

      Антибиотик 47 минут назад

      Какое дело этой уголовнице до Семина?! Отправьте эту конебабку валить лес!

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      Рейтинг: +15728

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Кикнадзе, верняк, подпрыгнул от возмущения прочитав эти строки.

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