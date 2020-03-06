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  • Самедов: «Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности»

Самедов: «Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности»

6 марта 2020, 23:23
7

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что не хотел уходить из московского клуба в январе 2019 года.

«Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести.

Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни», – сказал Самедов.

  • «Спартак» расторг контракт с игроком с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».
  • Самедов – воспитанник московского клуба.
  • За основу столичной команды он выступал с 2002-го по 2005-й и с 2017-го по 2018-й год.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Самедов Александр
Комментарии (7)
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KalterJax
1583535220
не надо было из Локо уходить! щас бы в ЛЧ играл!
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vka1970
1583566505
До сих пор не понимаю зачем пиджак весь чемпионский состав разогнал.Картохи кусок.
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NEONFOL
1583567139
да, пришёл стал чемпионом, а потом стал ненужен и убрали, странноватая политика у федуна если честно, никому непонятно почему так, обычно ж как бывает, чемпионы заканчивают карьеры в своих клубах и постепенно переходят на тренерскую работу, на опыте помогают или в структуру клуба, молодежку тренировать или в скауты, а у нас всё через жопу
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