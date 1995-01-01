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    Самедов: «Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что не хотел уходить из московского клуба в январе 2019 года.

    «Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести.

    Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни», – сказал Самедов.

    • «Спартак» расторг контракт с игроком с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».
    • Самедов – воспитанник московского клуба.
    • За основу столичной команды он выступал с 2002-го по 2005-й и с 2017-го по 2018-й год.

    Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 23:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1977

      Борат 14 минут назад

      Поматросил тебя федун и бросил !!! Гыгы

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