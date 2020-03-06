Самедов: «Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов признался, что не хотел уходить из московского клуба в январе 2019 года.

«Это бизнес. Расторжение контракта было для меня удивительно. Я хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности. Я полгода отыграл в Самаре и в итоге завершил карьеру. Как бы прекрасно ты себя не чувствовал, мышцы же изнашиваются. В любой момент они могут тебя подвести.

Со мной так и получилось. С восстановлением поторопился, и в первой же игре случился рецидив. Мне сказали месяц вообще не рыпаться. А там уже продолжать не было смысла. Я горжусь своей карьерой. И благодарен футболу. Я очень люблю эту игру, особенно это начинаешь осознавать, когда он уходит из твоей жизни», – сказал Самедов.

«Спартак» расторг контракт с игроком с формулировкой «по обоюдному согласию сторон».

Самедов – воспитанник московского клуба.

За основу столичной команды он выступал с 2002-го по 2005-й и с 2017-го по 2018-й год.

Самедов: «Меня приглашали два испанских клуба – надо было попробовать»