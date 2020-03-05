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  • Ван Дейк: «С «Челси» мы действовали потрясающе и легко справились с поражением»

Ван Дейк: «С «Челси» мы действовали потрясающе и легко справились с поражением»

5 марта 2020, 21:40

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поговорил о последнем поражении команды: на неделе она вылетела из Кубка Англии от «Челси».

«В Лондоне мы проиграли заслуженно, хотя все действовали потрясающе. Футболисты легко справились с поражением; мы поняли, что должны быть лучше», – сказал голландец.

  • На выходных «Ливерпуль» впервые с января 2019 года уступил в АПЛ.
  • Также в феврале ливерпульцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико».
  • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать четыре победы.

Источник: Liverpool Echo
Англия. Кубок Англия. Премьер-лига Челси Ливерпуль ван Дейк Вирджил
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