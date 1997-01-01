Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    3 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?

    Ван Дейк: «С «Челси» мы действовали потрясающе и легко справились с поражением»

    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поговорил о последнем поражении команды: на неделе она вылетела из Кубка Англии от «Челси».

    «В Лондоне мы проиграли заслуженно, хотя все действовали потрясающе. Футболисты легко справились с поражением; мы поняли, что должны быть лучше», – сказал голландец.

    • На выходных «Ливерпуль» впервые с января 2019 года уступил в АПЛ.
    • Также в феврале ливерпульцы проиграли в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико».
    • «Ливерпулю» до титула АПЛ осталось одержать четыре победы.

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:40
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75024
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru