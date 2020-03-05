Ван Дейк: «С «Челси» мы действовали потрясающе и легко справились с поражением»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поговорил о последнем поражении команды: на неделе она вылетела из Кубка Англии от «Челси».

«В Лондоне мы проиграли заслуженно, хотя все действовали потрясающе. Футболисты легко справились с поражением; мы поняли, что должны быть лучше», – сказал голландец.