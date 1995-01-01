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    Кубок Германии. «Байер» прошел «Унион», «Айнтрахт» – «Вердер»

    «Байер» в 1/4 финала Кубка Германии оказался сильнее берлинцев, несмотря на то что уступал в счете. В 2020 году леверкузенцы проиграли только один официальный матч.

    В другой встрече «Айнтрахт» прошел «Вердер». Франкфуртцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Филипа Костича.

    Кубок Германии. 1/4 финала

    Айнтрахт – Вердер – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Силва, 45+6 (с пенальти); 2:0 – Камада, 60.

    Удаления: Костич, 90+1 – нет.

    Байер – Унион – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ингвартсен, 39; 1:1 – Беллараби, 72; 2:1 – Арангис, 86; 3:1 – Диаби, 90+1.

    Удаления: нет – Ленц, 71 (вторая ж.к.).

    Результаты Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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