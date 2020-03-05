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Кубок Германии. «Байер» прошел «Унион», «Айнтрахт» – «Вердер»

5 марта 2020, 00:54

«Байер» в 1/4 финала Кубка Германии оказался сильнее берлинцев, несмотря на то что уступал в счете. В 2020 году леверкузенцы проиграли только один официальный матч.

В другой встрече «Айнтрахт» прошел «Вердер». Франкфуртцы заканчивали матч в меньшинстве после удаления Филипа Костича.

Кубок Германии. 1/4 финала

Айнтрахт – Вердер – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Силва, 45+6 (с пенальти); 2:0 – Камада, 60.

Удаления: Костич, 90+1 – нет.

Байер – Унион – 3:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ингвартсен, 39; 1:1 – Беллараби, 72; 2:1 – Арангис, 86; 3:1 – Диаби, 90+1.

Удаления: нет – Ленц, 71 (вторая ж.к.).

Результаты Кубка Германии

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Германия. Кубок Байер Унион Айнтрахт Вердер
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