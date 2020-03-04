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Байер - Унион

04.03.2020, Среда, 20:30 мск Леверкузен, стадион Бай-Арена Германия. Кубок, 1/4 финала Байер - Унион
Германия. Бундеслига (2019/2020)
22 тур
15 февраля, суббота 17:30 Унион 2:3 Байер
5 тур
21 сентября, суббота 16:30 Байер 2:0 Унион
Германия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
24 октября, вторник 19:30 Байер 4:1 Унион
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