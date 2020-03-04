Чалов, Набабкин, Васин – в старте ЦСКА на кубковый матч со «Спартаком»; у хозяев сыграют Кутепов, Соболев и Понсе

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 1/4 финала Кубка России.
«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.
Запасные: Тороп, Помазун, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.
- «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.
Источник: Бомбардир.ру