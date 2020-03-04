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  • Чалов, Набабкин, Васин – в старте ЦСКА на кубковый матч со «Спартаком»; у хозяев сыграют Кутепов, Соболев и Понсе

Чалов, Набабкин, Васин – в старте ЦСКА на кубковый матч со «Спартаком»; у хозяев сыграют Кутепов, Соболев и Понсе

4 марта 2020, 18:27
12

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 1/4 финала Кубка России.

«Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.

Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Помазун, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

  • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак ЦСКА Васин Виктор Кутепов Илья
Комментарии (12)
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CSKA №1
1583336179
Зачем Ахметов,он никакущий!!!
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CSKA №1
1583336196
Карпов тоже балласт
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bset
1583336421
Магнуссон в запасе, Васин в основе. Ясно понятно.
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Lester84
1583337883
Гончаренко видимо одного эпического привоза Васина в дерби показалось мало. Или он надеется, что снаряд дважды в одну воронку не попадает?
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absent32
1583338491
если Спартак сыграет на максимуме данного состава, то у ЦСКА нет шансов!
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Jhon1989
1583338539
Белорус в своем репертуаре,как всегда ни чего хорошего не жди...
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CskaMoscovv
1583338665
Удачи армейцам) пусть победит сильнейший)
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Viper for CSKA
1583339291
Ууу, Васин, Набабкин. Готовимся к косякам и идиотским фолам с последствиями. Если Магнуссон не травмирован, он всегда должен быть на поле. На минимуме брака играет. Ахметова я бы точно поменял на Бийола. У словенца характер и бойцовские качества как раз для дерби. А вот с Ахметовым обратная ситуация. Да и Жору я бы выпустил, если он готов.
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ruded
1583347811
почему комментаторы конченные ган*оны? Направляют своими тупыми домыслами общественное мнение. Завтра все де*илы будут верещать , повторяя словесный понос фоновых гундосов.
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житель СПб
1583348386
Я нейтрален к обеим командам - скорее даже ЦСКА симпатизирую. НО - не было серьезных оснований для удаления! И виноват даже не столько судья, сколько футболист - упавший в "мучениях", хватающийся за лицо... Противно мне это, эти цирковые представления футболистов.. Судья был вынужден как-то реагировать, но все равно удалять было нельзя. (Кстати, вот уже потом, когда игрок Спартака снес футболиста ЦСКА - можно было давать сразу красную.). И после этой несправедливости подумалось: футбольный Бог даст шанс Спартаку - так и случилось! Смотрим пока дальше.
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