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    Чалов, Набабкин, Васин – в старте ЦСКА на кубковый матч со «Спартаком»; у хозяев сыграют Кутепов, Соболев и Понсе

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Спартака» на матч 1/4 финала Кубка России.

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия, Понсе, Кутепов, Крал, Зобнин, Соболев, Рассказов.

    Запасные: Ребров, Акмурзин, Гулиев, Тиль, Мирзов, Ларссон, Мельгарехо, Ещенко, Маслов, Гапонов, Маркитесов.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, Карпов, Дивеев, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Влашич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Помазун, Дзагоев, Сигурдссон, Магнуссон, Гогуа, Бийол, Щенников, Марадишвили, Обляков, Шкурин.

    • «Спартак» примет ЦСКА сегодня, 4 марта. Матч начнется в 19:30 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2020 18:27
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 4 марта 2020, 21:59

      Я нейтрален к обеим командам - скорее даже ЦСКА симпатизирую. НО - не было серьезных оснований для удаления! И виноват даже не столько судья, сколько футболист - упавший в "мучениях", хватающийся за лицо... Противно мне это, эти цирковые представления футболистов.. Судья был вынужден как-то реагировать, но все равно удалять было нельзя. (Кстати, вот уже потом, когда игрок Спартака снес футболиста ЦСКА - можно было давать сразу красную.). И после этой несправедливости подумалось: футбольный Бог даст шанс Спартаку - так и случилось! Смотрим пока дальше.

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      Рейтинг: +1320

      ruded 4 марта 2020, 21:50

      почему комментаторы конченные ган*оны? Направляют своими тупыми домыслами общественное мнение. Завтра все де*илы будут верещать , повторяя словесный понос фоновых гундосов.

      1
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 4 марта 2020, 21:49

      Судья дебил!!!!!

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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2020, 19:28

      Ууу, Васин, Набабкин. Готовимся к косякам и идиотским фолам с последствиями. Если Магнуссон не травмирован, он всегда должен быть на поле. На минимуме брака играет. Ахметова я бы точно поменял на Бийола. У словенца характер и бойцовские качества как раз для дерби. А вот с Ахметовым обратная ситуация. Да и Жору я бы выпустил, если он готов.

      3
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 4 марта 2020, 19:23

      О,Костя в атаке.) Состав с намеком на второй тайм? Увидим.

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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 4 марта 2020, 19:17

      Удачи армейцам) пусть победит сильнейший)

      2
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 4 марта 2020, 19:15

      Белорус в своем репертуаре,как всегда ни чего хорошего не жди...

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      Рейтинг: +2888

      absent32 4 марта 2020, 19:14

      если Спартак сыграет на максимуме данного состава, то у ЦСКА нет шансов!

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 марта 2020, 19:04

      Гончаренко видимо одного эпического привоза Васина в дерби показалось мало. Или он надеется, что снаряд дважды в одну воронку не попадает?

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 марта 2020, 18:40

      Магнуссон в запасе, Васин в основе. Ясно понятно.

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