На матчи «Ростов» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» назначены судьи из Петербурга

РФС объявил назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.
7 марта (суббота)
«Оренбург» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); VAR – Алексей Матюнин (Москва), AVAR – Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).
«Динамо» – «Тамбов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
8 марта (воскресенье)
«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); VAR – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Анастасия Пустовойтова (Москва); VAR – Алексей Еськов (Москва), AVAR – Тихон Калугин (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).
9 марта (понедельник)
«Ростов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Станислав Васильев (Ижевск), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Александр Гончар (Сочи).
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); VAR – Николай Волошин (Смоленск), AVAR – Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
«Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).
- После 20 туров «Зенит» лидирует в РПЛ, набрав 46 очков.
- Ближайший преследователь – «Краснодар» (38).