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  • На матчи «Ростов» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» назначены судьи из Петербурга

На матчи «Ростов» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» назначены судьи из Петербурга

4 марта 2020, 12:14
56

РФС объявил назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

7 марта (суббота)

«Оренбург» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); VAR – Алексей Матюнин (Москва), AVAR – Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

«Динамо» – «Тамбов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

8 марта (воскресенье)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

«Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); VAR – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Анастасия Пустовойтова (Москва); VAR – Алексей Еськов (Москва), AVAR – Тихон Калугин (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

9 марта (понедельник)

«Ростов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Станислав Васильев (Ижевск), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); VAR – Николай Волошин (Смоленск), AVAR – Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Спартак Краснодар Лапочкин Сергей Безбородов Владислав
Комментарии (56)
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моэм
1583314342
Ростов с ЦСКА ничья , Спартак выиграет у Краснодара … а Зенит естественно победит … красивая комбинация... ну а футбол в заднице ????...да здравствует Газпром!
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MaxRnD
1583315397
А смысл тогда в таком чемпионате, когда ближайших конкурентов лидера начинают судить исключительно уроженцы города команды лидера ? Это такой неприкрытый вызов хотя бы минимальной спортивной справедливости ?
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NEFTyanick
1583315631
продажно
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lotsman
1583318155
А на матч Зенит - Уфа назначен судья из Москвы
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acor94
1583318755
А так же на Локомотив - Ахмат и Динамо - Тамбов. Ну и почему это в главных?
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klimovich
1583321265
Ну Зенит будет судья из Люберец судить, и че? Кто проплатил? Федун? Гинер? Галицкий? Какая разница из какого города судья?
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faten
1583324296
Тут все зависит от конкретной ситуации! Уфу бомжи способны обыграть при любом судействе, а вот свой фарм-клуб с кокориным надо спасать и поэтому из рукава срочно вытаскивается ручной вилков что бы обеспечить нужный результат!
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ufos73
1583325943
Да вы не туда смотрите... Дуплет Вилка и Мешок теперь пожизнено будут судить ФК Газпромы???
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волчарик
1583329063
Ха ха,маразм? Кого будут топить в первой паре?И неужели болельщики Спартака признают,что без судьи Краснодар не обыграть?
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morgan59
1583398174
Будем надеятся ,что спартачи и 'Спартак по достоинству отметят победу над армейцами. В ЧР Спартаку мало что уже светит , а быкам победа нужна как воздух.
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