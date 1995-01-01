Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    На матчи «Ростов» – ЦСКА и «Спартак» – «Краснодар» назначены судьи из Петербурга

    РФС объявил назначении арбитров и инспекторов на матчи 21-го тура РПЛ.

    7 марта (суббота)

    «Оренбург» – «Арсенал»: судья – Павел Кукуян (Сочи); ассистенты судьи – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); VAR – Алексей Матюнин (Москва), AVAR – Константин Шаламберидзе (Москва); инспектор – Игорь Синер (Омск).

    «Динамо» – «Тамбов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Рустам Мухтаров (Петрозаводск); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); VAR – Евгений Турбин (Дмитров), AVAR – Дмитрий Мосякин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).

    8 марта (воскресенье)

    «Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); VAR – Сергей Карасев (Москва), AVAR – Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

    «Сочи» – «Урал»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юнус Кошко (Краснодар); VAR – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону), AVAR – Антон Кобзев (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

    «Локомотив» – «Ахмат»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья – Анастасия Пустовойтова (Москва); VAR – Алексей Еськов (Москва), AVAR – Тихон Калугин (Москва); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    9 марта (понедельник)

    «Ростов» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Гурбанов (Краснодар); резервный судья – Евгений Кукуляк (Калуга); VAR – Станислав Васильев (Ижевск), AVAR – Игорь Демешко (Химки); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

    «Спартак» – «Краснодар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Игорь Панин (Дмитров); VAR – Николай Волошин (Смоленск), AVAR – Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

    «Зенит» – «Уфа»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья – Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону); VAR – Виталий Мешков (Дмитров), AVAR – Дмитрий Чельцов (Москва); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:14
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Литейный4 12 минут назад

      Хоть и из Питера, а все харчуются у Федуна. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      NEFTyanick 27 минут назад

      продажно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37346

      MaxRnD 31 минуту назад

      А смысл тогда в таком чемпионате, когда ближайших конкурентов лидера начинают судить исключительно уроженцы города команды лидера ?
      Это такой неприкрытый вызов хотя бы минимальной спортивной справедливости ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3450

      3a zenit > MaxRnD 31 минуту назад

      значит Локо лидировал,тебя не парило что на матчи Зенита назначали масквачей?Играть научитесь,а не ныть на сайтах.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37346

      MaxRnD > 3a zenit 13 минут назад

      С судьями "играть" у нас так действительно не получится, ибо нет ресурсов, а насчёт умений на поле, так вы их регулярно показываете в международных матчах с Маккаби, Базелями, Виляреалами и Динамо Минсками

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3450

      3a zenit > MaxRnD 12 минут назад

      ну вы вообще их не показываете,раз пёрднули выше своих сил и всё на сто лет в пердиве плавать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37346

      MaxRnD > 3a zenit 5 минут назад

      Если такой туповатый, то повторно читай мой корневой коммент - там объяснено "почему так происходит", а если вдруг возникло желание меня потроллить, то сильно не напрягайся, т.к. одной твоей извилины на это явно не достаточно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3450

      3a zenit > MaxRnD 4 минуты назад

      куда уж мне...ума много надо плюсы твинками накрутить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      моэм 49 минут назад

      Ростов с ЦСКА ничья , Спартак выиграет у Краснодара … а Зенит естественно победит … красивая комбинация... ну а футбол в заднице ????...да здравствует Газпром!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10090

      vladimir-7 > моэм 27 минут назад

      Совершенно верно!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1878

      Борат 55 минут назад

      лапочкин это поросячья мр*зь не оставит шансов краснодару...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3328

      Yurok161 1 час назад

      Спартак с победой. Ростов с ЦСКА в ничью сыграют.1-1 или 2-2

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6550

      ilichkadr > Yurok161 30 минут назад

      Ростов выиграет однозначно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10090

      vladimir-7 > ilichkadr 26 минут назад

      В этой игре никто не выиграет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6550

      ilichkadr > vladimir-7 18 минут назад

      С чего взял, обоснуй?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75004
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru