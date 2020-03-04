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  • Marca: матч «Валенсия» – «Аталанта» в ЛЧ, а также игры «Интера» и «Ромы» в ЛЕ пройдут без зрителей из-за коронавируса

Marca: матч «Валенсия» – «Аталанта» в ЛЧ, а также игры «Интера» и «Ромы» в ЛЕ пройдут без зрителей из-за коронавируса

4 марта 2020, 00:20

Три еврокубковых матча с участием испанских и итальянских команд пройдут без зрителей из-за коронавируса, утверждает Marca.

Чтобы предотвратить распространение болезни, при пустых трибунах сыграют «Валенсия» и «Аталанта» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Также под ограничения попали встречи Лиги Европы «Хетафе»«Интер» и «Севилья»«Рома».

От коронавируса по всему миру умерли около трех тысяч человек, число зараженных превысило 90 тысяч.

La Gazzetta dello Sport: матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» перенесeн из-за коронавируса

Источник: Marca
Лига чемпионов Лига Европы Валенсия Аталанта Хетафе Интер Севилья Рома
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