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    Marca: матч «Валенсия» – «Аталанта» в ЛЧ, а также игры «Интера» и «Ромы» в ЛЕ пройдут без зрителей из-за коронавируса

    Три еврокубковых матча с участием испанских и итальянских команд пройдут без зрителей из-за коронавируса, утверждает Marca.

    Чтобы предотвратить распространение болезни, при пустых трибунах сыграют «Валенсия» и «Аталанта» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Также под ограничения попали встречи Лиги Европы «Хетафе»«Интер» и «Севилья»«Рома».

    От коронавируса по всему миру умерли около трех тысяч человек, число зараженных превысило 90 тысяч.

    La Gazzetta dello Sport: матч 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» перенесeн из-за коронавируса

    Источник: Marca

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