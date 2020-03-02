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Mundo Deportivo: «Барселона» не будет подписывать Виллиана

2 марта 2020, 21:19

«Барселона» отказалась от идеи подписать вингера «Челси» Виллиана, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб решил убрать бразильца из списка трансферных целей из-за его возраста. В августе футболисту исполнится 32 года.

Кроме того, «Барса» намерена сделать ставку на флангах атаки на воспитанника Ансу Фати. Также не исключено возвращение в команду Неймара.

  • Летом Виллиан может стать свободным агентом.
  • В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 35 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов.

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Виллиан
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