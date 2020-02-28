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    Mundo Deportivo: «Барселона» не будет подписывать Виллиана

    «Барселона» отказалась от идеи подписать вингера «Челси» Виллиана, сообщает Mundo Deportivo.

    По информации источника, каталонский клуб решил убрать бразильца из списка трансферных целей из-за его возраста. В августе футболисту исполнится 32 года.

    Кроме того, «Барса» намерена сделать ставку на флангах атаки на воспитанника Ансу Фати. Также не исключено возвращение в команду Неймара.

    • Летом Виллиан может стать свободным агентом.
    • В текущем сезоне игрок провел за «Челси» 35 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов.

    Источник: Mundo Deportivo

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