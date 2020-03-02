Mundo Deportivo: «Барселона» не будет подписывать Виллиана

«Барселона» отказалась от идеи подписать вингера «Челси» Виллиана, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб решил убрать бразильца из списка трансферных целей из-за его возраста. В августе футболисту исполнится 32 года.

Кроме того, «Барса» намерена сделать ставку на флангах атаки на воспитанника Ансу Фати. Также не исключено возвращение в команду Неймара.