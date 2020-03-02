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  • Винисиус – после победы над «Барсой»: «Я играю за лучшую команду мира»

Винисиус – после победы над «Барсой»: «Я играю за лучшую команду мира»

2 марта 2020, 12:16
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура Примеры. Бразилец забил в этой встрече первый гол.

«Я играю за лучшую команду мира и хочу, чтобы болельщики всегда были счастливыми. Доволен работой, которую сделали на этой неделе.

Забить в Эль Класико было моей мечтой. Никогда не забуду этот вечер», – сказал Винисиус.

  • Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в 21-м веке. Он отличился в возрасте 19 лет и 233 дней.
  • «Реал» вышел на первое место в чемпионате.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Реал Винисиус
Комментарии (3)
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PNZ1985
1583148538
Бавария и Ливер тихо стоят рядом)
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DeStar
1583153393
На этой неделе? ***** сити тоже сюда входит я так понимаю?
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