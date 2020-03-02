Винисиус – после победы над «Барсой»: «Я играю за лучшую команду мира»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура Примеры. Бразилец забил в этой встрече первый гол.
«Я играю за лучшую команду мира и хочу, чтобы болельщики всегда были счастливыми. Доволен работой, которую сделали на этой неделе.
Забить в Эль Класико было моей мечтой. Никогда не забуду этот вечер», – сказал Винисиус.
- Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в 21-м веке. Он отличился в возрасте 19 лет и 233 дней.
- «Реал» вышел на первое место в чемпионате.
Источник: Sport.es