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    Винисиус – после победы над «Барсой»: «Я играю за лучшую команду мира»

    Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор поделился впечатлениями от победы над «Барселоной» (2:0) в матче 26-го тура Примеры. Бразилец забил в этой встрече первый гол.

    «Я играю за лучшую команду мира и хочу, чтобы болельщики всегда были счастливыми. Доволен работой, которую сделали на этой неделе.

    Забить в Эль Класико было моей мечтой. Никогда не забуду этот вечер», – сказал Винисиус.

    • Винисиус стал самым молодым автором гола в Эль Класико в 21-м веке. Он отличился в возрасте 19 лет и 233 дней.
    • «Реал» вышел на первое место в чемпионате.

    Источник: Sport.es

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