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    Рой Кин – об ошибке Де Хеа: «Я бы убил его. Линчевал в перерыве»

    Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку вратаря Давида Де Хеа в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

    • Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.
    • Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.

    «Что в роли игрока, что в роли тренера, я бы убил его. Чего он ждал? Это безумие. Я бы линчевал Де Хеа в перерыве. Этому нет оправданий», – сказал Кин.

    Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

    Источник: Goal.com

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +733

      LOKOfanatik19 57 минут назад

      Рой, от тебя никто, другого и не ждал бы.... и был бы прав!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1327

      ALEX ML 1 час назад

      Псих

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +733

      LOKOfanatik19 > ALEX ML 23 минуты назад

      Минус, за минус, я тебя понимаю обиженка )))

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