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  • Рой Кин – об ошибке Де Хеа: «Я бы убил его. Линчевал в перерыве»

Рой Кин – об ошибке Де Хеа: «Я бы убил его. Линчевал в перерыве»

2 марта 2020, 00:33
6

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку вратаря Давида Де Хеа в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

  • Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.
  • Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.

«Что в роли игрока, что в роли тренера, я бы убил его. Чего он ждал? Это безумие. Я бы линчевал Де Хеа в перерыве. Этому нет оправданий», – сказал Кин.

Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (6)
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ALEX ML
1583098771
Псих
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LOKOfanatik19
1583099790
Рой, от тебя никто, другого и не ждал бы.... и был бы прав!!!
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Hektor 84
1583115204
Да уж! Было время. Когда в раздевалке ему лещей наставили.
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Oldtrafford83
1583128410
Не хватает лещей в перерыве!!!
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Play
1583132131
Кину можно так рассуждать, он по собственному опыту судит, когда-то в Ноттингем Форрест его Брайан Клаф в перерыве вырубил за подобную ошибку.
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