Рой Кин – об ошибке Де Хеа: «Я бы убил его. Линчевал в перерыве»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал ошибку вратаря Давида Де Хеа в матче АПЛ с «Эвертоном» (1:1).

Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина .

. Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.

«Что в роли игрока, что в роли тренера, я бы убил его. Чего он ждал? Это безумие. Я бы линчевал Де Хеа в перерыве. Этому нет оправданий», – сказал Кин.

Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ