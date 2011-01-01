Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    3 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?

    Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» в эти минуты играет на выезде против «Эвертона» в матче 28-го тура АПЛ (1:1 после первого тайма).

    Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.

    Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.

    • Всего на счету Де Хеа 30 пропущенных голов в 27 матчах АПЛ.
    • «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:47
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8452

      parevg 11 минут назад

      Наверное он первый, кто кареновирус подхватил, еще перед началом сезона.
      Не может вратарь сборной, так часто, и результативно косячить, если конечно, он это не делает специально, допустим для того, чтобы уйти из команды, за которую играет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74903
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru