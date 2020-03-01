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Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

1 марта 2020, 17:47
2

«Манчестер Юнайтед» в эти минуты играет на выезде против «Эвертона» в матче 28-го тура АПЛ (1:1 после первого тайма).

Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.

Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.

  • Всего на счету Де Хеа 30 пропущенных голов в 27 матчах АПЛ.
  • «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Opta
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (2)
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portero
1583077023
уйти что ли хочет? на поле думает не о футболе.
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DeStar
1583100209
да, косяк есть
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