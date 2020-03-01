Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в эти минуты играет на выезде против «Эвертона» в матче 28-го тура АПЛ (1:1 после первого тайма).

Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.

Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.