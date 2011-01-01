Де Хеа совершил седьмую результативную ошибку в этом сезоне АПЛ

Наверное он первый, кто кареновирус подхватил, еще перед началом сезона.
Не может вратарь сборной, так часто, и результативно косячить, если конечно, он это не делает специально, допустим для того, чтобы уйти из команды, за которую играет.
«Манчестер Юнайтед» в эти минуты играет на выезде против «Эвертона» в матче 28-го тура АПЛ (1:1 после первого тайма).
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа. Испанец хотел выбить мяч в поле, но попал в ногу Доминика Калверт-Льюина.
Это седьмая результативная ошибка испанца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Он лидирует по этому показателю среди всех голкиперов.
- Всего на счету Де Хеа 30 пропущенных голов в 27 матчах АПЛ.
- «МЮ» занимает пятое место в турнирной таблице.