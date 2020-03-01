Семин – Губерниеву: «Чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Брани на игре с «Зенитом» не было, свое возмущение я выразил пристойно, эмоционально»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву, который упрекнул специалиста в непристойном поведении в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Семин заверил, что не матерился.

«Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но, чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своe возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально.

P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона.Прости»*, – написал Семин в инстаграме.

В прошлом году журналист был против награждения Семина призом лучшему тренеру года.

Семин в Санкт-Петербурге получил красную карточку.

Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

* – орфография и пунктуация автора сохранены.