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    Семин – Губерниеву: «Чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Брани на игре с «Зенитом» не было, свое возмущение я выразил пристойно, эмоционально»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву, который упрекнул специалиста в непристойном поведении в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Семин заверил, что не матерился.

    «Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своe возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально.

    P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона. Прости», – написал Семин в инстаграме.

    • В прошлом году журналист был против награждения Семина призом лучшему тренеру года.
    • Семин в Санкт-Петербурге получил красную карточку.
    • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.

    text

    Публикация от text (@seminup) 1 Мар 2020 в 3:45 PST

    Источник: инстаграм Юрия Семина

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    Комментарии20
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      Рейтинг: +254

      david17 38 минут назад

      Не стоит обращать внимания на этого осла, противная рожа постоянно с наигранной улыбкой , Палыч красава!

      2
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      Рейтинг: +265

      FROL001 39 минут назад

      Оправдывается Шпалыч за себя. А девки проводницы, глядя на него рамсы попутали на поле. Грубо и хамски ведут себя на поле. Костоломы блин.

      3
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      Рейтинг: +1267

      Hektor 84 1 час назад

      Тупой идиот с газпром ты. Какой руководитель канала такие и комментаторы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8452

      parevg 1 час назад

      А какого Губерниев футбол полез комментировать, шПалыч не лезет в биатлон, и не учит что и при ком там говорить...
      И вообще, если Губерниев думает что тренер должен говорить - "уважаемый Иванов, будьте добры, отдать пас Вашему товарищу Сидорову", то пока он все это скажет, игровой момент закончится...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1410

      sovok 1 час назад

      Юрий Павлович, дорогой!
      Ну зачем на комментатора внимание обращать???
      Он же ком - мент - а - тор..., это хто???
      А ВЫ -
      Вы же в молодости были футболистом с Большой Буквы!
      А сейчас и тренер, тренер, который с нуля сделал команду чемпионом!
      Таких как Вы в мире - единицы..
      Не надо на них внимание...
      Крепкого здоровья Вам!

      4
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      Рейтинг: +15679

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Юрий Павлович! Не стоит это говно , чтобы о нём вообще говорили. Забудьте! Не пачкайтесь.

      3
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      Рейтинг: +265

      FROL001 3 часа назад

      У Шпалыча нервы ни к черту. Всё это передается на команду. Сразу стали ломать соперников.

      4
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      Рейтинг: +1267

      Hektor 84 3 часа назад

      Красава Палыч! Мужик! Красиво втащил этому комментатору недоделанному! Пусть валит лыжи комментировать. Не чего лезть куда не надо!

      4
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      Рейтинг: +265

      FROL001 > Hektor 84 3 часа назад

      Чего он там втащил? Оправдался как пацан нашкодивший.

      3
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      ...
      Рейтинг: +697

      Rus9I > FROL001 2 часа назад

      Ну вообще то, нормально указал свое место.....
      Пусть свои лыжи комментирует, а в футбол не лезет.
      А то что не комментарии, то помойка от него льется. Я помню как он мусолил жену Кержакова! Я хоть и болею за Спартак, но противно стало, что он это обсуждает. Гнилой комментатор!

      4
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      Рейтинг: +714

      LOKOfanatik19 > Rus9I 2 часа назад

      Чего стоит комментарии в прямом эфире про Малафеева и его жену. В биатлоне часто у них так, болтают, а уже прямой эфир, а команде Губы всегда так )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +714

      LOKOfanatik19 > FROL001 2 часа назад

      Да даже ежели и матерился, что в этом такого? Сёмин не комментатор, а тренер, у него Мужики в команде бегают, а не микро в руках и детки у телевизоров.

      3
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      Рейтинг: +945

      Aston > LOKOfanatik19 2 часа назад

      Я смотрю с ним биатлон,мне нравится!Он реально круто комментирует,лучший в этом деле!Болел вчера за Локо,Но Палыч реально перегнул,это стоит признать,все знают,что тут стоит политика

      0
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      Рейтинг: +714

      LOKOfanatik19 > Aston 2 часа назад

      Да я тоже люблю(ил) биатлон, вот даже Только что узрел серебро на ЧЕ )))) Но Губа, делает шоу, а не комментирует, это все таки спорт, а они кричит, парирует такими словами, что аж плакать охота за Россию, что все к ней так плохо тносятся и т.д и т.п. А когда допинг КОЛОЛИ, не принимали, а КОЛОЛИ и говорят потом, мы не знаем как попало это в организм... смешно ))) Логинов, Устюгов, блистали в Биатлоне, но оказывается допингисты, а теперь кто блистатет в РОССИИ, когда взялись за нас??? Ни одной медали практически нету ))) Вот уровень биатлона России

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      Рейтинг: +714

      LOKOfanatik19 > Aston 2 часа назад

      А то что Семин перегнул, ну да есть у него такое, но я повторюсь, он не комментит, заплатит штраф ежели что и все. Вот тока что, в биатлоне сами лыжники на* могут тренера послать, и это норм у них сказал президент Биатлона России )))) ВОт

      2
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      Рейтинг: +945

      Aston > LOKOfanatik19 1 час назад

      Коль все,ты норвежцев видел?или лягушатников?просто наших там реально дрючат!!!Сейчас Чм идет,наши очень сильно палятся,это факт!Но поверь,там лошадиные нагрузки И колятся все,ибо там гонки каждый день ,а времени на восстановление просто нет

      0
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      Рейтинг: +945

      Aston > Aston 1 час назад

      Бомжи уже во всей красе показали себя в лч без админресурса

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      Рейтинг: +714

      LOKOfanatik19 > Aston 43 минуты назад

      В том то и дело, что колятся, а не принимают допинг, у них справки, что больны и им нужны эти препараты, а у Рос. спортсменов нету таких бумажек. ЧМ по стрельбе на лыжах уже окончен воде как пару дней, идет Европа ведь )))

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      Рейтинг: +945

      Aston > LOKOfanatik19 19 минут назад

      Я еще не все гонки посмотрел,поэтому у меня ещё идет)времени не хватает)

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      Рейтинг: +1267

      Hektor 84 > FROL001 10 минут назад

      На место поставил этого недо комментатора. Иногда просто смешно смотреть и слушать его вопросы и комментарии про футбол. Школьник на его месте профессиональней бы вопросы задавал. Та даже на передаче гостей программы специалистов выбешивают его тупые вопросы? Ты наверно его родственник, что сраку за него рвешь? А может ты и есть губерниев? Прикидываешься тут.

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