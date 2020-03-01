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  • Семин – Губерниеву: «Чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Брани на игре с «Зенитом» не было, свое возмущение я выразил пристойно, эмоционально»

Семин – Губерниеву: «Чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Брани на игре с «Зенитом» не было, свое возмущение я выразил пристойно, эмоционально»

1 марта 2020, 14:57
21

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил спортивному журналисту Дмитрию Губерниеву, который упрекнул специалиста в непристойном поведении в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0). Семин заверил, что не матерился.

«Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! Но, чтение по губам – не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а своe возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально.

P.s. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона.Прости»*, – написал Семин в инстаграме.

  • В прошлом году журналист был против награждения Семина призом лучшему тренеру года.
  • Семин в Санкт-Петербурге получил красную карточку.
  • Матч обслуживала бригада судей во главе с Евгением Турбиным.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

* – орфография и пунктуация автора сохранены.

Источник: инстаграм Юрия Семина
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семин Юрий
Комментарии (21)
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Hektor 84
1583064588
Красава Палыч! Мужик! Красиво втащил этому комментатору недоделанному! Пусть валит лыжи комментировать. Не чего лезть куда не надо!
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DOCTOR PENALTY
1583068862
Юрий Павлович! Не стоит это говно , чтобы о нём вообще говорили. Забудьте! Не пачкайтесь.
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Hektor 84
1583069665
Тупой идиот с газпром ты. Какой руководитель канала такие и комментаторы!
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david17
1583073244
Не стоит обращать внимания на этого осла, противная рожа постоянно с наигранной улыбкой , Палыч красава!
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Fan Loko mik
1583076737
Палыч как всегда ПОД...НУЛ ГУБАШЛЁПА!
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neveldomha
1583126092
Палычу бы извиниться за свое поведение и все на этом. Так разумные воспитанные дедушки себя не ведут.
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paracetamol
1583140094
Пристойно - это прыгать как козел, по его мнению.
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