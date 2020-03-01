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  • Бундеслига – о протесте «Хоффенхайма» и «Баварии»: «Это сигнал некоторым лидерам, что футбольная культура больше не терпит оскорблений»

Бундеслига – о протесте «Хоффенхайма» и «Баварии»: «Это сигнал некоторым лидерам, что футбольная культура больше не терпит оскорблений»

1 марта 2020, 10:59
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Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт отреагировал на ситуацию в матче 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6). Фанаты гостей по ходу встречи оскорбляли президента соперника, а футболисты в последние десять минут в знак протеста не шли в атаку.

«Футболисты и официальные лица повели себя в этой ситуации образцово. Дан четкий сигнал некоторым лидерам, что футбольная культура теперь не будет терпеть оскорблений», – сказал Зайферт.

  • На ситуацию отреагировало руководство «Баварии».
  • Команды по ходу встречи покидали поле.
  • «Бавария» лидирует в чемпионате.

Источник: Sportschau
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария
Комментарии (1)
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AleSan4es
1583063367
Это сигнал что бы понимали, что в денежных мешка/командах должны уравнять всех, у нас в рпл дают бан динамикам и рубину, а зенит делает ято хочет.
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