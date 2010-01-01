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    Бундеслига – о протесте «Хоффенхайма» и «Баварии»: «Это сигнал некоторым лидерам, что футбольная культура больше не терпит оскорблений»

    Глава Бундеслиги Кристиан Зайферт отреагировал на ситуацию в матче 24-го тура Бундеслиги между «Хоффенхаймом» и «Баварией» (0:6). Фанаты гостей по ходу встречи оскорбляли президента соперника, а футболисты в последние десять минут в знак протеста не шли в атаку.

    «Футболисты и официальные лица повели себя в этой ситуации образцово. Дан четкий сигнал некоторым лидерам, что футбольная культура теперь не будет терпеть оскорблений», – сказал Зайферт.

    • На ситуацию отреагировало руководство «Баварии».
    • Команды по ходу встречи покидали поле.
    • «Бавария» лидирует в чемпионате.

    Источник: Sportschau

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