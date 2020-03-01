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  • Румменигге – о поведении фанатов «Баварии»: «Мне очень стыдно. Люди увидели уродливое лицо нашего клуба»

Румменигге – о поведении фанатов «Баварии»: «Мне очень стыдно. Люди увидели уродливое лицо нашего клуба»

1 марта 2020, 09:10
4

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поведение фанатов клуба на матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (6:0). Из-за них встречу не один раз прерывали.

«Мне очень стыдно. Настал момент, когда весь немецкий футбол должен предпринять совместные шаги против этих дебоширов. Это уродливое лицо футбола.

Мне очень стыдно перед Хоппом, который является настоящим человеком чести и который сделал многое для того, чтобы спорт в этом регионе получил хорошее лицо. Я извинился перед ним.

Тому, что сегодня произошло на нашей трибуне, нет прощения. Люди увидели уродливое лицо «Баварии» в матче, в котором наша команда показывала классную игру. Этой выходке не может быть никакого прощения», – считает функционер.

  • В последние минуты матча игроки в знак протеста не атаковали.
  • Команды по ходу встречи покидали поле.
  • «Бавария» лидирует в чемпионате.

Источник: Sports.ru
Германия. Бундеслига Хоффенхайм Бавария Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (4)
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zatonn
1583044607
Ну что, идентифицировать негодяев и влепить пожизненный запрет доступа на любые спортивные мероприятия, по другому никак.
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mihail200606
1583044858
Удивлён, честно говоря.. Че они прицепились к президенту другого клуба..
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