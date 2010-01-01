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    Румменигге – о поведении фанатов «Баварии»: «Мне очень стыдно. Люди увидели уродливое лицо нашего клуба»

    Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поведение фанатов клуба на матче Бундеслиги против «Хоффенхайма» (6:0). Из-за них встречу не один раз прерывали.

    «Мне очень стыдно. Настал момент, когда весь немецкий футбол должен предпринять совместные шаги против этих дебоширов. Это уродливое лицо футбола.

    Мне очень стыдно перед Хоппом, который является настоящим человеком чести и который сделал многое для того, чтобы спорт в этом регионе получил хорошее лицо. Я извинился перед ним.

    Тому, что сегодня произошло на нашей трибуне, нет прощения. Люди увидели уродливое лицо «Баварии» в матче, в котором наша команда показывала классную игру. Этой выходке не может быть никакого прощения», – считает функционер.

    • В последние минуты матча игроки в знак протеста не атаковали.
    • Команды по ходу встречи покидали поле.
    • «Бавария» лидирует в чемпионате.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +6947

      mihail200606 1 час назад

      Удивлён, честно говоря.. Че они прицепились к президенту другого клуба..

      1
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      ...
      Рейтинг: +2738

      zatonn > mihail200606 1 час назад

      Не знаю, правда это или нет, но в Германии с большим предубеждением относятся к тому, что владельцем клуба является один человек. Странно, но факт

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2738

      zatonn 1 час назад

      Ну что, идентифицировать негодяев и влепить пожизненный запрет доступа на любые спортивные мероприятия, по другому никак.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2738

      zatonn > zatonn 1 час назад

      И если честно, мне как болельщику Баварии, тоже очень стыдно

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