Гаттузо: «Хочу, чтобы «Наполи» в отборе был таким же страшным, как я»

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча 26-го тура Серии А против «Торино» (2:1). Специалист выразил пожелание команде.

«У нас появилась стабильность в плане результатов. Команда прибавляет по игре, самоотдаче. Хочу, чтобы с мячом «Наполи» был таким же красивым, как Брэд Питт, а в отборе – таким же страшным, как я», – сказал Гаттузо.