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    Гаттузо: «Хочу, чтобы «Наполи» в отборе был таким же страшным, как я»

    Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча 26-го тура Серии А против «Торино» (2:1). Специалист выразил пожелание команде.

    «У нас появилась стабильность в плане результатов. Команда прибавляет по игре, самоотдаче. Хочу, чтобы с мячом «Наполи» был таким же красивым, как Брэд Питт, а в отборе – таким же страшным, как я», – сказал Гаттузо.

    • «Наполи» идет в таблице на шестом месте.
    • Команда продолжает выступление в Лиге чемпионов.
    • Гаттузо принял «Наполи» в декабре.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3035

      InterMilLano1908 1 час назад

      Если таким же страшным как ты то пол состава будет удалено))))

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