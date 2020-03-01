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  • Гаттузо: «Хочу, чтобы «Наполи» в отборе был таким же страшным, как я»

Гаттузо: «Хочу, чтобы «Наполи» в отборе был таким же страшным, как я»

1 марта 2020, 09:39
5

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо прокомментировал исход матча 26-го тура Серии А против «Торино» (2:1). Специалист выразил пожелание команде.

«У нас появилась стабильность в плане результатов. Команда прибавляет по игре, самоотдаче. Хочу, чтобы с мячом «Наполи» был таким же красивым, как Брэд Питт, а в отборе – таким же страшным, как я», – сказал Гаттузо.

  • «Наполи» идет в таблице на шестом месте.
  • Команда продолжает выступление в Лиге чемпионов.
  • Гаттузо принял «Наполи» в декабре.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Гаттузо Дженнаро
Комментарии (5)
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InterMilLano1908
1583047096
Если таким же страшным как ты то пол состава будет удалено))))
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Aston
1583061963
Харизматичный он мужик!)был уникальным футболистом,за что огромное уважение)Но как тренер пока не очень
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жемчужина сочи
1583227771
Да на поле он был страшным, но а когда на чемпионатах он и Буффон пели гимн "Братья Италии", было не оторваться от его красоты
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