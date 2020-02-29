РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место

«Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Голы забили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

Команда Доменико Тедеско набрала 25 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на десятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски (Комличенко, 56), Нойштедтер, Хильмарк (Каборе, 80), Игбун (Филипп, 80), Н'Жи.

Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 72), Крал, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.

Предупреждения: Шунич, 64; Рыков, 67 – нет.

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