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    РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место

    «Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.

    Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Голы забили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

    Команда Доменико Тедеско набрала 25 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на десятую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.

    Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски (Комличенко, 56), Нойштедтер, Хильмарк (Каборе, 80), Игбун (Филипп, 80), Н'Жи.

    Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 72), Крал, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.

    Предупреждения: Шунич, 64; Рыков, 67 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии153
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      Рейтинг: +5761

      Старикан 5 минут назад

      3 очка в активе и это главное! Всех КБ с победой!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Сhernyi Lis 16 минут назад

      Чмошники кругом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +879

      ruded 43 минуты назад

      это безвольное стадо, называемое "братьями" , ток у братьев и может очки отнимать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      sssrspartаk 45 минут назад

      Спартак выиграл по делу

      2
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      ...
      Рейтинг: +21652

      VVM1964 > sssrspartаk 35 минут назад

      Смени ник , человек с таким ником здесь уже есть и давно - думаю это будет правильно .

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5761

      Старикан > VVM1964 2 минуты назад

      Полностью солидарен! Неужели у людей вообще нет фантазии?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +450

      Kokmarov 45 минут назад

      У Спартака лучший Зобнин, и это не положительный момент - это скорее вопрос, какого …., где другие звезды, что выбудете делать дальше? Начали, конечно, за здравие, но у поговорки плохой конец. Ни о какой поставленной и тем более добротной игре речь вообще не идет, все как-то так же...

      0
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      ...
      Рейтинг: +21652

      VVM1964 > Kokmarov 36 минут назад

      Не вижу оснований для подобного пессимизма , впрочем как и для безумной эйфории ( впрочем её здесь и нет ) .

      1
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      Рейтинг: +12015

      vka1970 1 час назад

      Всех красно белых и адекватных болельщиков с победой !!!

      8
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      Рейтинг: +1126

      richi 1 час назад

      Если Спартак выиграет все оставшиеся матчи, то станет чемпионом.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +450

      Kokmarov > richi 44 минуты назад

      Позитивное настроение - это всегда хорошо.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6540

      ilichkadr > richi 40 минут назад

      Ага, если Зенит, ЦСКА, Ростов, Крснодар и Локомотив все оставшиеся матчи проиграют.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +79

      kokor2d2 1 час назад

      На этом фуфлосайте нереально что-то прочитать из-за рекламы.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +37647

      portero > kokor2d2 57 минут назад

      Ты с телефона? тогда браузер смени , у меня нет рекламы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Победа это хорошо. Но за три месяца чудо не произошло - игра Спартака пока не впечатляет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +21652

      VVM1964 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Главное не разочаровывает ))) Да и что ты ожидал от первой игры после перерыва , думаю , что очень даже не плохо .

      2
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      ...
      Рейтинг: +926

      Иван Петров 1986 > VVM1964 1 час назад

      Ну да, наверное, ты прав.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16243

      DVOK68 1 час назад

      Как до игры говорил тренер Новиков-"Покажем кто в доме хозяин"
      Показали!)))))))))))))))))))))))))))))

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