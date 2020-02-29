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РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место

29 февраля 2020, 18:28
116

«Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Голы забили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.

Команда Доменико Тедеско набрала 25 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на десятую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.

Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски (Комличенко, 56), Нойштедтер, Хильмарк (Каборе, 80), Игбун (Филипп, 80), Н'Жи.

Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 72), Крал, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.

Предупреждения: Шунич, 64; Рыков, 67 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (116)
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Владислав Vlad
1582990163
С победой КБ
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Fancyfall
1582990187
всех КБ с победой! остальные идут лесом
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Aston
1582990206
Братцы кб,всех с победой!!!Шикарный матч!!Все по делу!Рома вернулся
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алдан2014
1582990239
Спасибо парни,порадовали!Успеха в дерби с ЦСКА
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oyabun
1582990549
Спартак!!! С почином КБ братья! Команда показала хороший для стартового весеннего матча уровень. По физике точно были лучше динамовцев. И видно было что старались выполнять установки тренера. Будет командная игра - будут победы!
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zigbert
1582990630
Всех КБ с победой!!! Игра есть. Молодцы парни!!!
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Fan Loko mik
1582990734
Спартак с победой!!!!
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Krossmen73
1582990796
Всем КБ болельщикам ДОБРОГО вечера!!!А он действительно такой!Добротная ,качественная получилась игра. Видно что команда неплохо поработала на сборах.Есть прогресс. Соболева с дебютом!Не терять настрой и дальше!В общем отличное получилось возвращение после перерыва.Ждём побед и удачи Спартак!Всех КБ с ПОБЕДОЙ!!!
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oyabun
1582991285
Болельщики Динамо - у вас очень хорошая команда и сильный набор игроков, очень понравились Комличенко и Нжи. Наверное немного ошибся тренер, при таком сильном наборе игроков не совсем тех поставил в состав. Наверное тот же Филип и Каборе с самого начала сыграли бы лучше - не мне судить. Просто сегодня вам не повезло, но уверен, все победы у вас еще впереди.
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vka1970
1582994596
Всех красно белых и адекватных болельщиков с победой !!!
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