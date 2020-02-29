РПЛ. «Спартак» победил «Динамо» и поднялся на девятое место

«Спартак» обыграл «Динамо» в гостевом матче 20-го тура чемпионата России.
Встреча, проходившая на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 2:0 в пользу красно-белых. Голы забили Зелимхан Бакаев и Роман Зобнин.
Команда Доменико Тедеско набрала 25 очков и поднялась на девятое место в турнирной таблице. «Динамо» опустилось на десятую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур
Динамо (Москва) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Бакаев, 29; 0:2 – Зобнин, 62.
Динамо: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски (Комличенко, 56), Нойштедтер, Хильмарк (Каборе, 80), Игбун (Филипп, 80), Н'Жи.
Спартак: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов (Ещенко, 90), Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Тиль, 72), Крал, Соболев (Ларссон, 83), Понсе.
Предупреждения: Шунич, 64; Рыков, 67 – нет.