Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Скопинцев, Нойштедтер и Игбун – в старте «Динамо» на дерби, у «Спартака» с первых минут выйдут Бакаев, Соболев и Понсе

Скопинцев, Нойштедтер и Игбун – в старте «Динамо» на дерби, у «Спартака» с первых минут выйдут Бакаев, Соболев и Понсе

29 февраля 2020, 15:15
15

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

  • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
  • «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – десятое.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Челнинец
1582979303
достали уже в 5 защитников играть! не умеем мы защищаться, в атакующий футбол нужно играть!
Ответить
NEONFOL
1582979527
состав довольно предсказуемый, Ларсон наверно выйдет на замену Соболева, как с пахтакором
Ответить
Dr Metal
1582981404
Удачи Динамо )
Ответить
Добрый Бобер
1582983338
Во как! Соболев! Чё-то стрёмно. Да ещё и Кутепов...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1582983459
Бомбардир! Сегодня не 1 апреля, но шутка у вас забавная: согласно вашему протоколу на игру, у Спартака новый тренер - Джованни Тедеско, итальянец! Тогда с дебютом Джованни!
Ответить
Chernyi Lis
1582985331
по телеку похоже совсем слабо им показать матч...
Ответить
Ссппааррттаакк
1582988565
А тренер то Динамо как себя и отца хвалил на кануне, ЧМО ПАПА и СЫН.
Ответить
zigbert
1583059092
С просмотром футбола теперь появились трудности. Триколор не договорился с Ред Медиа.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+