Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Скопинцев, Нойштедтер и Игбун – в старте «Динамо» на дерби, у «Спартака» с первых минут выйдут Бакаев, Соболев и Понсе

    Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.

    • Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
    • «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – десятое.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:15
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +337

      NEONFOL 26 минут назад

      состав довольно предсказуемый, Ларсон наверно выйдет на замену Соболева, как с пахтакором

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1867

      Челнинец 29 минут назад

      достали уже в 5 защитников играть! не умеем мы защищаться, в атакующий футбол нужно играть!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +337

      NEONFOL > Челнинец 23 минуты назад

      а нет там 5 защитников, в этом и прикол, рассказов и айртон постоянно в атаке, жиго может тоже подключаться, особенно при стандартах и не париться на быструю контратаку, немецкий футбол со средним подбором футболистов

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1190

      Hektor 84 > Челнинец 4 минуты назад

      Посмотри как Интер при Конте играет. Такая же схема. Это не игра в автобус. Такая схема лучше , чем играть в одного нападающего.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74885
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru