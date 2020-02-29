Скопинцев, Нойштедтер и Игбун – в старте «Динамо» на дерби, у «Спартака» с первых минут выйдут Бакаев, Соболев и Понсе

Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Спартака» на очный матч 20-го тура российской Премьер-лиги.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, Скопинцев, Шунич, Ордец, Шиманьски, Нойштедтер, Хильемарк, Игбун, Нжи.
«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Рассказов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Крал, Соболев, Понсе.
- Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
- «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – десятое.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Официальный сайт РПЛ