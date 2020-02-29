Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Сетьен – о матче с «Реалом»: «Для тренера это уникальная возможность. Буду получать удовольствие»

    Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры против «Реала».

    • Игра состоится в воскресенье, 1 марта.
    • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
    • Это первое класико в карьере Сетьена.

    «Буду получать удовольствие. Я понимаю важность этого матча и хочу выиграть, но для меня это будет дебют, словно я игрок. Я буду счастлив. Для тренера это уникальная возможность. Такая же, как и когда ты слышишь гимн Лиги чемпионов на легендарном стадионе. Я наслаждаюсь матчами каждый день, пока я здесь», – сказал Сетьен.

    Сетьен в преддверии класико посетил матч «Реал» – «Манчестер Сити»

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77172
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74885
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru