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  • Сетьен – о матче с «Реалом»: «Для тренера это уникальная возможность. Буду получать удовольствие»

Сетьен – о матче с «Реалом»: «Для тренера это уникальная возможность. Буду получать удовольствие»

29 февраля 2020, 11:48
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Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры против «Реала».

  • Игра состоится в воскресенье, 1 марта.
  • Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.
  • Это первое класико в карьере Сетьена.

«Буду получать удовольствие. Я понимаю важность этого матча и хочу выиграть, но для меня это будет дебют, словно я игрок. Я буду счастлив. Для тренера это уникальная возможность. Такая же, как и когда ты слышишь гимн Лиги чемпионов на легендарном стадионе. Я наслаждаюсь матчами каждый день, пока я здесь», – сказал Сетьен.

Сетьен в преддверии класико посетил матч «Реал» – «Манчестер Сити»

Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Реал Барселона Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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серега кашин
1582972674
да что тут говорить барса и реал в этом сезоне далеко не так сильны как прошлые сезоны
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