Сетьен – о матче с «Реалом»: «Для тренера это уникальная возможность. Буду получать удовольствие»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от матча 26-го тура Примеры против «Реала».

Игра состоится в воскресенье, 1 марта.

Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

Это первое класико в карьере Сетьена.

«Буду получать удовольствие. Я понимаю важность этого матча и хочу выиграть, но для меня это будет дебют, словно я игрок. Я буду счастлив. Для тренера это уникальная возможность. Такая же, как и когда ты слышишь гимн Лиги чемпионов на легендарном стадионе. Я наслаждаюсь матчами каждый день, пока я здесь», – сказал Сетьен.

Сетьен в преддверии класико посетил матч «Реал» – «Манчестер Сити»