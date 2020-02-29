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  • Бундеслига. «Герта» сыграла вничью с «Фортуной», уступая 0:3 к перерыву

Бундеслига. «Герта» сыграла вничью с «Фортуной», уступая 0:3 к перерыву

29 февраля 2020, 00:23

«Герта» ушла от поражения в выездном матче 24-го тура Бундеслиги против «Фортуны».

Хозяева поля по итогам первого тайма вели со счeтом 3:0, однако после перерыва берлинцы сумели отыграться.

Набрав одно очко, «Фортуна» осталась на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата, а «Герта» поднялась на 13-ю строчку.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 24-й тур.

Фортуна – Герта – 3:3 (3:0)

Голы: 1:0 – Караман, 6; 2:0 – Томми, 9; 3:0 – Караман, 45+1; 3:1 – Томми (в свои ворота), 64; 3:2 – Матеус, 66; 3:3 – Пентек (с пенальти), 75.

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Фортуна Герта
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