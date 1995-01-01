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    Тедеско: «В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о важности матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

    «То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», – сказал Тедеско.

    • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
    • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6942

      mihail200606 30 минут назад

      Че ты по ресторанам шаришься.. Работать надо.. Чтобы выигрывать..

      1
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      Рейтинг: +2313

      Томик > mihail200606 15 минут назад

      Просто у каждого своё представление о ресторанах. Кто-то в них "шарится", а кто-то ест. Надо разрешить ему только в столовой Спартаковской есть? Надо запретить ему есть в свободное время? Да надо запретить ему свободное время, наконец! Что Вы конкретно хотите?

      1
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      Рейтинг: +1441

      Бомбардиръ 44 минуты назад

      И с его тарелки ему тоже так говорили)

      1
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      Рейтинг: +13510

      bset 49 минут назад

      Я думал, что у Спартака задача ворваться в пятерку или хотя бы к ней приблизиться. Сомневаюсь, что 6 очков в весенней части будет достаточно для этого)

      2
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      Рейтинг: +2313

      Томик 1 час назад

      В настоящий момент матч с Динамо особенный, потому что Спартак не имеет права сейчас ниже Динамо находиться. Ну а за коников простят многое болеьщики, естественно. Кто бы что ни говорил, а именно с цска сейчас дерби. Причём не имеет значения в чемпионате или в кубке. Никакого жёсткого противостояния с Динамо нет, конечно же. Просто надо очки забирать.

      3
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      Рейтинг: +12986

      sssrspartak > Томик 1 час назад

      тем более тедеско обещал все выигрывать!

      0
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      Рейтинг: +1460

      Литейный4 1 час назад

      Этот рестик находится на базе в Тарасовке. Гыгыгы

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