Тедеско: «В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о важности матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».
«То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», – сказал Тедеско.
- Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
- «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка.
Источник: «Чемпионат»