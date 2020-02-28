Тедеско: «В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о важности матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

«То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», – сказал Тедеско.