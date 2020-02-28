Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тедеско: «В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА»

Тедеско: «В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА»

28 февраля 2020, 15:09
12

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о важности матча 20-го тура РПЛ с «Динамо».

«То, что матч с «Динамо» особенный, чувствуется. Я знаю почему – это дерби. Это чувствуется и в клубе, и в общении с болельщиками. В ресторанах фанаты подходят и говорят: «Выиграйте у «Динамо» и ЦСКА». Дерби всегда немного важнее, чем любой другой матч», – сказал Тедеско.

  • Матч «Динамо» – «Спартак» пройдет 29 февраля, начало – в 16:30 мск.
  • «Динамо» опережает «Спартак» на 2 очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Тедеско Доменико
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1582893728
В настоящий момент матч с Динамо особенный, потому что Спартак не имеет права сейчас ниже Динамо находиться. Ну а за коников простят многое болеьщики, естественно. Кто бы что ни говорил, а именно с цска сейчас дерби. Причём не имеет значения в чемпионате или в кубке. Никакого жёсткого противостояния с Динамо нет, конечно же. Просто надо очки забирать.
Ответить
bset
1582894791
Я думал, что у Спартака задача ворваться в пятерку или хотя бы к ней приблизиться. Сомневаюсь, что 6 очков в весенней части будет достаточно для этого)
Ответить
mihail200606
1582895898
Че ты по ресторанам шаришься.. Работать надо.. Чтобы выигрывать..
Ответить
erma
1582900100
Было бы странно если бы фанаты сказали что-то другое. Скорее ему сказали "Не забудь, ты в субботу играешь с Динамо". В суете ресторана можно ведь и пропустить.
Ответить
Диктор
1582917878
Глас народа глас Божий.
Ответить
general.lizyukov
1582922331
Выиграть у ЦСКА и Динамо не проблема. Проблема у всех других выиграть.
Ответить
NEONFOL
1582926984
говорили они по другому, если не выиграете, то глазик на глазик натянут
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+