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    Слуцкий: «Рубин» попытается играть в очень смотрибельный футбол. Идти к результату через зрелище»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

    – Вы впервые в жизни решаете такую задачу?

    – Да, до этого никогда такого не было.

    – Психологически бороться за выживание тяжелее, чем за первые места?

    – Я никогда не забуду, когда Игнашевич рассказал о самом сложном периоде в своей карьере. 40-летний человек, который шесть раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, бился в четвертьфинале чемпионата мира, вспомнил, как боролся вместе с «Крыльями Советов» за сохранение места в премьер-лиге 20 лет назад.

    – Чего ожидать в этом сезоне от игры «Рубина» казанцам, зачем им ходить на стадион?

    – Мы будем пытаться играть в очень смотрибельный футбол и идти к результату через зрелище. Мы постараемся все сделать, чтобы зрители получили удовольствие, – сказал Слуцкий.

    • После 19 туров «Рубин» находится на 13-м месте – в зоне переходных матчей РПЛ.
    • 1 марта казанцы сыграют с «Тамбовом».

    Источник: «Бизнес Online»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +70

      7582145698 44 минуты назад

      Был уже один персонаж который обещал сексуальный футбол.

      1
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      Рейтинг: +1459

      Литейный4 58 минут назад

      Уж постарайся. А то что с туркменом, что с другими смотреть было невозможно на этот автобус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4749

      серега кашин 1 час назад

      рубин и атакующий футбол вещи не совместимые

      0
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      Рейтинг: +12967

      sssrspartak > серега кашин 44 минуты назад

      ну сейчас слуцкий у руля!этот что то,да сделает хорошее с рубином!

      0
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      Рейтинг: +515

      Play 1 час назад

      Пора бы, по три человека на матчи ходят.

      1
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      Рейтинг: +13508

      bset 1 час назад

      Помним мы зрелищный футбол по играм ЦСКА) Лучше давай по старинке - идти к результату через автобус.

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