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  • Слуцкий: «Рубин» попытается играть в очень смотрибельный футбол. Идти к результату через зрелище»

Слуцкий: «Рубин» попытается играть в очень смотрибельный футбол. Идти к результату через зрелище»

28 февраля 2020, 13:20
9

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

– Вы впервые в жизни решаете такую задачу?

– Да, до этого никогда такого не было.

– Психологически бороться за выживание тяжелее, чем за первые места?

– Я никогда не забуду, когда Игнашевич рассказал о самом сложном периоде в своей карьере. 40-летний человек, который шесть раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, бился в четвертьфинале чемпионата мира, вспомнил, как боролся вместе с «Крыльями Советов» за сохранение места в премьер-лиге 20 лет назад.

– Чего ожидать в этом сезоне от игры «Рубина» казанцам, зачем им ходить на стадион?

– Мы будем пытаться играть в очень смотрибельный футбол и идти к результату через зрелище. Мы постараемся все сделать, чтобы зрители получили удовольствие, – сказал Слуцкий.

  • После 19 туров «Рубин» находится на 13-м месте – в зоне переходных матчей РПЛ.
  • 1 марта казанцы сыграют с «Тамбовом».

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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bset
1582885943
Помним мы зрелищный футбол по играм ЦСКА) Лучше давай по старинке - идти к результату через автобус.
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Play
1582886105
Пора бы, по три человека на матчи ходят.
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серега кашин
1582886977
рубин и атакующий футбол вещи не совместимые
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7582145698
1582888558
Был уже один персонаж который обещал сексуальный футбол.
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Томик
1582895567
Это мечта любой команды и её болельщиков - играть в красивый футбол, получать от этого удовольствие, да ещё и добиваться требуемого результата. Но не у всех топ клубов это получается даже. Если у Слуцкого выйдет что-то, хотя бы немного похожее на его замысел, то и казанцы, глядишь, футбол полюбят.
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Spinorr
1582906637
Чего только не слышал на своем веку от тренеров: и искренний футбол, и сексуальный, и смотрибельный. Болельщик ходит на трибуны всегда, а остальной народ в зависимости от целого ряда причин и их совокупности. Первое результат. Чем больше побед, чем они громче, тем большее народу. Второе, назовем это модностью. В Казани не модно ходить на футбол, был всплеск с новым стадионом, но эту искру бездарно загасили руководители, наполнив стадион водой и поставив президентом Метшина. Хочешь больше народа на футбол - приходи на него сам. Шаймиев ходил, Исхаков ходил, а Минниханов и Метшин не ходят. В третьих, определенный уровень комфорта должен быть. В этом направлении стало лучше, с парковкой наладили дело, но сам антураж перед матчем никакой, я уж не говорю про местного "шуомена". Итог, просто игрой, какой бы она не была смотрибельной, людей на трибуны не зазвать, нужен результат команды и работа по популяризации нет, не футбола, а посещения футбольных матчей как достойного времяпровождения.
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polt
1582923494
Ну-ну, будем посмотреть на ваши попытки.
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