Слуцкий: «Рубин» попытается играть в очень смотрибельный футбол. Идти к результату через зрелище»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о борьбе за выживание в РПЛ.

– Вы впервые в жизни решаете такую задачу?

– Да, до этого никогда такого не было.

– Психологически бороться за выживание тяжелее, чем за первые места?

– Я никогда не забуду, когда Игнашевич рассказал о самом сложном периоде в своей карьере. 40-летний человек, который шесть раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок УЕФА, бился в четвертьфинале чемпионата мира, вспомнил, как боролся вместе с «Крыльями Советов» за сохранение места в премьер-лиге 20 лет назад.

– Чего ожидать в этом сезоне от игры «Рубина» казанцам, зачем им ходить на стадион?

– Мы будем пытаться играть в очень смотрибельный футбол и идти к результату через зрелище. Мы постараемся все сделать, чтобы зрители получили удовольствие, – сказал Слуцкий.