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  • Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»

Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»

28 февраля 2020, 11:26
9

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за ереванский «Арарат», рассказал, как его бывшему клубу удалось стать чемпионом в сезоне-2016/2017.

«Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за все свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

Почему? Тогда просто слишком идеально все совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате все сложилось», – сказал Макеев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Макеев Евгений
Комментарии (9)
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mihail200606
1582879681
Причём тут киприоты..
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SIRIUS 2002
1582880719
Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом» Интересно .неужели кто-то думает по другому..
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Hektor 84
1582889475
Вы все бывшие когда уходите из спартака желчью и говном поедете.
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Hektor 84
1582889487
Плещете
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paracetamol
1582893086
Согласен!
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