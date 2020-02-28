Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»

Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за ереванский «Арарат», рассказал, как его бывшему клубу удалось стать чемпионом в сезоне-2016/2017.

«Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за все свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

Почему? Тогда просто слишком идеально все совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате все сложилось», – сказал Макеев.