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    Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»

    Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Макеев, выступающий за ереванский «Арарат», рассказал, как его бывшему клубу удалось стать чемпионом в сезоне-2016/2017.

    «Считаю ли себя чемпионом того года? Двоякая ситуация. В целом практически вообще не играл, но ведь был частью хорошего коллектива, создавал конкуренцию, получал травмы. Поэтому, считаю, заслужил за все свое время в «Спартаке» уйти красиво, с золотой медалью. Не думаю, что в ближайшие годы клуб повторит тот результат.

    Почему? Тогда просто слишком идеально все совпало. Никто же не знал, например, что мы проиграем АЕКу и уберут Аленичева. Нам с киприотами просто не повезло. Обыграй мы их и пройди дальше в Лиге Европы, еще непонятно, как бы в чемпионате все сложилось», – сказал Макеев.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:26
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1255

      Genz 56 минут назад

      Сейчас в Спартаке нет ни одного игрока для чемпионской команды. Джикия играет хорошо через эпизод игры. Где хорошо, а где зивнет. Зобнин - атакующий защитник с 5 процентами точности ударов по воротам. Ошибается в защите через раз. Джиго на одну хорошую игру четыре провальные. О каждом игроке можно накинуть 80 процентов фуфла. Место Спартака в рпл 12-14

      -1
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      Рейтинг: +21702

      oyabun > Genz 23 минуты назад

      А остальные команды в Чемпе идеальны что ли? У всех плюс минус такие же игроки со своими проблемами. И задача тренера из этих лузеров сложить что то чуть лучшее чем у соперника.

      0
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      Рейтинг: +1889

      SIRIUS 2002 1 час назад

      Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»


      Интересно .неужели кто-то думает по другому..

      0
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      Рейтинг: +1470

      Литейный4 1 час назад

      Когда Спартак станет чемпионом? Столько не живут. Его место в Пердиве. Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +243

      david17 > Литейный4 15 минут назад

      Все дизы на вас дурачках заканчиваются

      -1
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      Рейтинг: +1470

      Литейный4 > david17 2 минуты назад

      А у нас есть. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6936

      mihail200606 1 час назад

      Причём тут киприоты..

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